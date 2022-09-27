أعلنت مجموعة شلهوب اليوم عن استحواذها على حصة الأغلبية في "ثريدز ستايلنج" Threads Styling، المنصة الرائدة لبيع المنتجات الفاخرة وتقديم خدمات التسوق الشخصي، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، حيث تملكت مجموعة شلهوب جميع أسهم "ثريدز ستايلنج"، عدا تلك التي تمتلكها صوفي هيل، مؤسسة المنصة ورئيستها التنفيذية.

وتتجاوز "ثريدز ستايلنج" نماذج التجارة التقليدية لتقدم خدمة تسوق شخصية اجتماعية فريدة من نوعها من خلال المنصات الاجتماعية وتقنيات التجارة القائمة على الدردشة مع العملاء. ولقد فرضت المنصة مكانتها في عالم الأزياء والموضة، وذلك عبر تقديمها محتوى مميز في السوق لإلهام عملائها من الأجيال الشابة والجديدة عبر قنواتها في إنستغرام وسناب وتيك توك.

وتهدف هذه الشراكة الى تعزيز جهود التحول الرقمي التي تدعمها مجموعة شلهوب وتوسيع نطاق استثماراتها في المنصات الرقمية، وتواجدها عبر الإنترنت، كما أنها توفر إمكانات وفرصاً جديدة للتفاعل مع العملاء وإضفاء الطابع الشخصي على تجاربهم. ومع تضافر المعرفة العميقة بالعملاء والأسواق لدى مجموعة شلهوب وما تقدمه منصة "ثريد ستايلنج" من تجارب مميزة للعملاء عبر الإنترنت، يمكن تقديم تجربة رائعة للمستهلكين وشركاء العلامتين التجاريتين.

وفي هذا الإطار، قالت شارميلا مورات، مديرة الاستثمار في مجموعة شلهوب: "تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا لتوسيع حضورنا الرقمي وانتشارنا العالمي، وذلك عبر تقديم تجارب استثنائية لعملاء المنتجات الفاخرة، وإلهامهم والتأثير فيهم من خلال محتوى رقمي مبتكر ومميز".

ومن جانبها، قالت صوفي هيل، مؤسسة "ثريدز ستايلنج" ورئيستها التنفيذية: "نحن سعداء بالشراكة مع مجموعة شلهوب لتعزيز حضورنا في دول مجلس التعاون الخليجي. لدينا قاعدة عملاء قوية في المنطقة، والآن مع وجود مجموعة شلهوب في هذه السوق ستصبح لدينا فرصة لتعزيز قدراتنا ومواصلة مسيرتنا بالتعاون مع شريك استراتيجي".

يذكر أن شركة "روثتشايلد أند كو" (Rothchild & Co) كانت المستشار المالي للصفقة و"فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغر" (Freshfields Bruckaus Deringer) "كانت مستشارها القانوني لمجموعة شلهوب. وكانت "برودغيت أدفايزرز" (Broadgate Advisors) المستشار المالي و"لاثام أند واتكينز" (Latham & Watkins) المستشار القانوني لجهة "ثريدز ستايلنج"، التي سوف تواصل العمل كياناً مستقلا تحت إدارة صوفي هيل.

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نبذة عن مجموعة شلهوب

تتمتع مجموعة شلهوب بإرث يمتد على مدار 65 عامًا، وهي شريك رائد ومنسق ومبتكر للمنتجات والخدمات الفاخرة في الشرق الأوسط. تعتبر المجموعة خبيرة في خدمات التجزئة والتوزيع والتسويق المتنوعة، وهي اللاعب الرئيسي في فئات الجمال والأزياء وفنون الحياة الفاخرة على المستوى الإقليمي، حيث تضم 5 علامات تجارية خاصة بها وأكثر من 300 علامة تجارية عالمية.

تقدم مجموعة شلهوب خدماتها لعملائها عبر قنوات متعددة، بما في ذلك 680 متجرًا تجريبيًا للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت وعبر تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بفضل تبنيها عقلية مبتكرة، إلى جانب الرغبة في إعادة تعريف الرفاهية باستمرار في المنطقة.

يقع مقر مجموعة شلهوب في دبي ولديها قوة عاملة قوية تضم أكثر من 12,000 شخص من ذوي المهارات والموهوبين والشغوفين في 7 دول. تأتي مجموعة شلهوب في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة الثانية في المملكة العربية السعودية باعتبارها مكانًا رائعًا للعمل®.

فإلى جانب أولويات الأعمال والأفراد، تعتبر مجموعة شلهوب أيضًا رائدة في مجال الاستدامة. وتعد المجموعة عضوًا في مجتمع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الموقع على مبادئ تمكين المرأة وحصلت على العلامة السابعة في المسؤولية الاجتماعية للشركات من غرفة تجارة وصناعة دبي ولديها حاضنة خاصة بها للابتكار وريادة الأعمال وهي ذي غرين هاوس "The Greenhouse".

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www.chalhoubgroup.com

@ChalhoubGroup ليا معلوف - مديرة أولى للعلاقات العامة، شؤون الاتصالات المؤسسية Lea.Maalouf@chalhoub.com+971 4 804 5261 |

منصة "ثريدز ستايلنج" – فخامة لا حدود لها

تعد "ثريدز ستايلنج" منصة رائدة عالمية لبيع المنتجات الفاخرة، فهي تتجاوز نماذج التجارة التقليدية لتقدم خدمات تسوق شخصية وفريدة من نوعها من خلال المنصات الاجتماعية وتقنيات التجارة القائمة على الدردشة مع العملاء. أطلقت صوفي هيل المنصة، وهي مُؤسستها ورئيستها التنفيذية، في عام 2010 بهدف تقديم تجارب تسوق فاخرة وحصرية للجيل القادم من المستهلكين.

وتقوم "ثريدز ستايلنج" بتقديم محتوى مميز لإلهام عملائها من الأجيال الشابة والجديدة عبر قنواتها في إنستغرام وسناب شات وتيك توك. ومن هناك، تستمر رحلة العميل عبر المنصات القائمة على الدردشة مثل واتساب، وآي مسج، ووي تشات، لتقدم لهم تجربة حصرية ومميزة. وتعمل المنصة والتي تتميز بتقنيتها العالية، على السماح للمتسوقين الشخصيين بخدمة عملائهم على مستوى العالم عبر أي منصة من اختيارهم، وذلك من خلال العمل مباشرة مع أكثر من 600 علامة تجارية فاخرة تسمح لهم بالحصول على منتجاتهم المختارة وشرائها بالنيابة عن عملائهم. بالإضافة إلى ذلك، قامت "ثريدز ستايلنج" بتوسيع نموذج أعاملها على الموقع الالكتروني Threadsstyling.com لتشمل فعاليات تسوق حية وخدمات التجارة الإلكترونية، بهدف تشجيع وتمكين العملاء على التسوق بالطريقة التي تناسبهم، وفي أيِّ وقتٍ ومكانٍ.

واليوم أصبحت "ثريدز ستايلنج" وجهة عالمية للإلهام في مجال الموضة والأناقة واكتشاف العلامات التجارية الجديدة، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للمواضيع المتعلقة بمستهلكي المنتجات الفاخرة.

إنستغرام: @ThreadsStyling @ThreadsGen @ThreadsJewels @ThreadsGowns

سناب شات: Threads_Styling

تيك توك: @ThreadsStyling @ThreadsGen