جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "إنفور"، الرائدة في حلول البرمجيات القائمة على الحوسبة السحابية المتكاملة للقطاعات الصناعية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة شركات الزاهد، الشركة الصناعية العالمية ذات المحفظة المتنوعة التي تغطي 14 قطاعًا، بهدف إنشاء وتشغيل مركز تميز، يكون بمثابة منصة محورية لتسريع التحول الرقمي للمجموعة وتعزيز الابتكار في الصناعات المختلفة، والتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل العمليات وأتمتة الإجراءات.

ويُعد المركز، الذي سيتم إنشاؤه في مدينة جدة، منصة استراتيجية لنقل المعرفة وبناء القدرات على مستوى المملكة، وذلك في إطار دعم أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الكفاءات الوطنية. ومن خلال هذا المركز، ستتمكن مجموعة شركات الزاهد ومنظومتها المتكاملة – بما يشمل العملاء والشركاء والموردين – من تطوير وتطبيق خبراتها في مجالات التفكير التصميمي والابتكار.

ويعتمد المركز على التقنيات السحابية الناشئة للمساهمة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وترشيدالتكاليف، من خلال تقديم حلول رقمية مخصصة من شأنها تطوير الميزة التنافسية لمجموعة شركات الزاهد. وتُجسد هذه الجهود من خلال التعاون مع شركة "إنفور" لنشر أدوات تحليل سير العمليات في البيئات التشغيلية الفعلية، بهدف الكشف عن مواطن القصور وتحديد فرص الابتكار. كما يتجلى مثال آخر في استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الدقة عبر تخطيط أكثر كفاءة لقطع الغيار، بما يحقق أثراً إيجابيا فورياً للمجموعة..

ويمثل المركز منصة للتحسين المستمر، من خلال تطوير مكتبة مؤلفة من مجموعة من تجارب الابتكار الناجحة ومصممة خصيصًا لتلبي متطلبات قطاع تجارة المعدات. كما يوفّر إطارًا عمليًا لتقييم وتطبيق ابتكارات حزمة "Infor Velocity Suite"، بما يضمن إطلاق حلول تقنية سريعة تعزز الكفاءة في مختلف عمليات مجموعة شركات الزاهد.

من جانبه، أكد هيثم وليد زاهد، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الزاهد، أن المجموعة تواصل التزامها بقيادة مسيرة الابتكار الرقمي في المملكة، قائلًا: "منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأنا رحلة التمكين الرقمي، تلتها مرحلة التحسين بالتعاون مع عدد من الشركاء التقنيين الاستراتيجيين. واستنادًا إلى نجاحنا في تطبيق حلول إنفور السحابية المتخصصة، نحن واثقون بأن هذه الشراكة ستُسهم في تعزيز تحولنا الرقمي ودعم التنمية الاقتصادية الإقليمية. وسيقدّم مركز التميز حلولًا رائدة لتحديات واقعية، ويشكّل عنصر تفوّق رئيسي عبر أعمال المجموعة ومنصاتها التقنية".

أكد كيفن صامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة إنفور، أن رؤية المملكة 2030 تدفع البلاد نحو مستقبل يرتكز على الابتكار والنمو، مشيرًا إلى أن وجود مؤسسات ذات رؤية مستقبلية مثل مجموعة شركات الزاهد يعزز مكانة المملكة كقائد إقليمي في التحول الرقمي. وأضاف أن مركز التميز يُجسّد التزام مجموعة زاهد بالريادة الرقمية، مؤكدًا فخر شركة إنفور بالشراكة معها لتقديم الابتكار والحلول المتخصصة وتحقيق قيمة ملموسة لكل من المجموعة والمملكة.

وسيُشرف فريق الخدمات المتقدمة في شركة إنفور على مركز التميز من خلال تقديم توجيه استراتيجي، وتنفيذ ورش عمل وجلسات تفكير تصميمي، وقيادة تطوير ابتكارات متخصصة تلبي احتياجات قطاعات محددة. وتستند هذه الجهود إلى حزمة Infor Velocity Suite، وهي مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصممة لتبسيط وتسريع ابتكار العمليات. وتشمل الحزمة كتالوجًا متطورًا من أتمتة العمليات ضمن Value+، باستخدام تقنيات الأتمتة الروبوتية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتنقيب عن العمليات، لدعم الابتكار السحابي الفعّال.

حول شركة إنفور

تُعَد شركة إنفور إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال البرمجيات السحابية المتخصصة للصناعات المختلفة، حيث تعمل على تطوير مجموعات شاملة من الحلول التي تلبي متطلبات كل القطاعات. وقد صُمِّمت تطبيقات وخدمات إنفور المؤسسية فائقة الأهمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل بأعلى مستويات الأمان وتحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي. وتقدم إنفور خدماتها لأكثر من 60,000 كيان تجاري في أكثر من 175 دولة عبر فريقها المؤلف من 17,000 موظف يكرسون جهودهم لمساعدة عملائها من المؤسسات في تحقيق الأهداف التجارية. كما يعزز انتماؤها لمجموعة شركات كوك للصناعات قدرتها على إقامة علاقات دائمة ومثمرة مع عملائها استنادًا إلى قوة مركزها المالي واستقرار بنيتها المؤسسية ورؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى.

حول مجموعة شركات الزاهد

انطلقت مجموعة شركات الزاهد من قلب مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لترسخ حضورها العالمي، وتقدمت بخطى ثابتة على مدار القرن الماضي لتتحول من منشأة صغيرة إلى مؤسسة كبرى متعددة الجنسيات تضم أكثر من 35 شركة عاملة في 14 قطاعًا في 33 دولة حول العالم. كما تضم المجموعة أكثر من 7,300 موظف ينتمون إلى 102 جنسية مختلفة، مما أهَّلها للفوز بلقب "من أفضل جهات العمل في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط."

-انتهى-

