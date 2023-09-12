قام المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان، رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان، بوضع حجر الأساس لمدينة زراعية متكاملة، وذلك بحضور اللواء أحمد رفاعي مستشار رئيس مجلس الإدارة، ونخبة من مسئولي وزارة الزراعة والبنك الزراعي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين.

قال المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس الإدارة، إن المدينة الزراعية تضم محاصيل تتم زراعتها بدون استخدام مواد كيميائية "أورجانيك"، وهو نوع من المحاصيل التي تلقى إقبالا من العملاء وفي نفس الوقت لا تضر بالبيئة، وتقع المدينة على مساحة 75 فدانا.

وأوضح أن المدينة تضم إنتاجيات متنوعة منها الزراعة وتربية الماشية والدواجن ومنتجات الألبان، حيث تستهدف الشركة من خلال المشروع توفير منتجات متنوعة يتم من خلالها تخفيف العبء على المواطنين وتقليل الأسعار، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ مدينة زراعية توفر منتجات متنوعة للسوق المصري والخارجي.

وأشار إلى أن المدينة قائمة على الاكتفاء الذاتي بحيث توفر التغذية المطلوبة للحيوانات المتواجدة بها واستغلال الفائض في عمليات التصدير، حيث يعد مشروع المدينة الزراعية المتكاملة مشروعا مميزا بأهداف ودراسات موضوعة بدقة وبشكل محدد، وهو ما سيحقق التوسع للمشروع في المراحل المقبلة.

وأكد، الاستعانة بخبرات وكفاءات في كافة التفاصيل داخل المدينة الزراعية، وذلك لتوفير الرعاية المطلوبة للثروة الحيوانية الموجودة بالمشروع، مع الاستعانة بخبرات متخصصة في الزراعة لإنتاج أفضل المنتجات الزراعية، لافتا إلى أهمية الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية للسوق المصري وهو ما يفيد المواطنين ويدعم الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها للحكومة بدعم ملف الزراعة يحفز توجه الشركات نحو الاستثمار الزراعي واقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية، وخاصة في ضوء توفير الدولة لمناخ استثماري جاذب، وكذلك طرح فرص استثمارية قوية تشجع الشركات على مزيد من العمل.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف أن تعمل بما يتناسب مع خطة الدولة لتنمية قطاع الزراعة، بحيث تنفذ مشروعات تأتي ضمن الخطة الشاملة للدولة، وهو ما لا يأتي بهدف استثماري فقط، ولكنه هدف قومي ودور وطني يجب أن تقوم به كافة الشركات الجادة لدعم الاقتصاد القومي.

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