المجموعة تحتفل بهذه الخطوة التي تدعم استراتيجية توسّعها في مجال التجزئة وتعكس تفانيها تجاه توفير تجربة استثنائية لعملائها



الرياض، المملكة العربية السعودية: من دواعي سرور شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("مجموعة شاكر")، وهي شركة رائدة في مجال استيراد وتصنيع وتوزيع المكيفات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، الإعلان عن الافتتاح لسابع متاجرها في المملكة، وتحديداً على طريق الثمامة بالرياض، ليمثّل هذا المتجر إنجازاً استثنائياً آخر يدعم استراتيجية المجموعة في مواصلة توسيع قطاع المبيعات الاستهلاكية لديها. ويأتي افتتاح المتجر الجديد في إطار التزام المجموعة بتوفير تجارب تجزئة مبتكرة تضع العميل في المقام الأول وإطلاقها في مناطق أكثر عبر أرجاء المملكة.



تبلغ مساحة المتجر 380 متراً مربّعاً، وهو يحظى بموقع استراتيجي بارز بالقرب من المجمّعات السكنية الجديدة النابضة بالحياة مثل بوابة قرطبة ومجتمع سدرة من روشن، مما يساهم في خدمة قاعدة العملاء المتنامية. يوفّر المتجر الجديد باقة متنوّعة وواسعة من المنتجات والخدمات من علامات تجارية رائدة تلبي احتياجات العملاء من مختلف الشرائح كما تتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع المحلي. يمتاز المتجر بتصميمه العصري وشاشاته الذكية، ليساهم في إعادة تعريف تجربة التسوّق بحيث تصبح أكثر جاذبية وراحة لتستقطب اهتمام الشريحة الجديدة الأصغر سناً من العملاء.



يُمثّل افتتاح المتجر خطوة بالغة الأهمية ضمن الخطط الاستراتيجية لمجموعة شاكر لترسيخ حضورها في مجال التجزئة عبر تنمية قطاع المبيعات الاستهلاكية لديها، بهدف تزويد عملائها بتجربة تسوّق لا يُضاهيها مثيل. ومع اعتماد المجموعة لخطط توسّع طموحة في المستقبل، فمن المتوقّع لها أن تواصل مسارها التصاعدي في النمو والابتكار ضمن قطاع التجزئة على صعيد المملكة.



واحتفالاً بافتتاح المتجر، ستقدّم مجموعة شاكر خدمات التركيب المجاني لأول 100 وحدة من مكيفات إل جي، فضلاً عن هدايا مميّزة وتمديد فترة الضمان لسنة واحدة على المشتريات في المتجر الجديد خلال فترة أول شهر من افتتاحه.



وتعليقاً على افتتاح المتجر الجديد، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر:

"يسرّنا الإعلان عن افتتاح سابع متاجرنا في المملكة، في إنجاز هام يندرج تحت خططنا الاستراتيجية الهادفة إلى توسعة حضورنا، ويعكس تفانينا في تعزيز تجربة التسوّق والارتقاء بها. نواصل دوماً السعي نحو استكشاف سبل مبتكرة لمواكبة أحدث التوجّهات وتلبية متطلبات العملاء وتفضيلاتهم، ولا شكّ أن افتتاح هذا المتجر الجديد يُعدّ أبلغ تمثيل لجهودنا الحثيثة في هذا النطاق، ويُجسّد رؤيتنا الطموحة تجاه تزويد منتجات استثنائية تنال ثقة عملائنا، والكشف عن متاجر متميّزة يتمتّع فيها العملاء بتجربة تسوّق قيّمة وفريدة من نوعها".



#بياناتشركات

-انتهى-



حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة. وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، وإنديست، وميديا، وبومباني، وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودي والمنطقة.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa/



لمعلومات المستثمرين والإعلاميين، يُرجى التواصل مع:

سام ريان سيابولو، انستتنكتيف بارتنرز

sam.siahpolo@instinctif.com

