دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "سويس نت" عن تأسيس شركة "سويس نت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها. وستعزز الشركة الجديدة من قدرة المجموعة على توفير بنيتها التحتية المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات وحلول تكامل الأنظمة، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وتعد تأسيس الشركة الجديدة خطوة استراتيجية بارزة في جهود الشركة الرامية لتعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات السحابية "كلاود"، والحلول التكنولوجية الذكية للفنادق المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأسست مجموعة "سويس نت" في سويسرا عام 2015، وهي شركة متخصصة في تقديم برامج التسويق القائمة على الموقع، وحلول البنية التحتية لشبكات الاتصال اللاسلكية (Wi-Fi)، ونقاط الاتصال الفندقية للضيوف، حيث تخدم أكثر من 900 ألف غرفة فندقية حول العالم. وتمتلك المجموعة حضوراً عالمياً من خلال مكاتبها في زيورخ، وفيينا، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، إلى جانب مكتبها الجديد في دبي.

وانضم روجيه طبّال إلى مجموعة "سويس نت" بصفته الرئيس التنفيذي الدولي والمسؤول عن عمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من مقره في دبي. ويعد روجيه أحد الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يجعله في موقع مثالي لقيادة مسيرة تحول المجموعة نحو ريادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الضيافة، إضافة إلى دفع عجلة نمو وتوسع أعمال الشركة في المنطقة.

وقبل انضمامه إلى مجموعة "سويس نت"، شغل روجيه منصب نائب الرئيس العالمي لتكنولوجيا الضيوف والابتكار لدى أكور، حيث قاد استراتيجيات التكنولوجيا الموجهة للضيوف في أكثر من 6 آلاف فندق، وأشرف على تنفيذ تحولات رقمية بارزة. وخلال مسيرته المهنية في قطاع الفنادق، كان له دور محوري في إطلاق وتطوير العديد من المبادرات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة إدارة الممتلكات، وحلول نقاط البيع، وتحسين شبكات الاتصال اللاسلكي، وتطوير المنصات الرقمية لقطاع المأكولات والمشروبات، إضافة إلى تعزيز تجارب الضيوف عبر الإنترنت.

وبهذه المناسبة، قال روجيه: "يُسعدني الانضمام إلى فريق مجموعة سويس نت، وأتطلع للعمل على توفير مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة لشركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن الحضور العالمي القوي للمجموعة، الذي يشمل أكثر من عشرة آلاف عميل حول العالم، يعكس مدى موثوقية خدماتنا التقنية وكفاءتها، سواء من حيث السرعة والتكلفة، إلى جانب قدرتها العالية على التوسع الإقليمي".

مع تأسيس شركة "سويس نت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في دبي، ستصبح مجموعة الشركة من الخدمات المُدارة لشبكات الوصول المحلية، والاتصالات اللاسلكية، وخدمات التلفزيون العامل ببروتوكول الإنترنت، والهاتف، والدوائر التلفزيونية المغلقة، وإدارة الضيوف، متاحة الآن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم من مديري حسابات متخصصين ومهندسين ميدانيين معتمدين محليًا على الأرض، ودعم العملاء متعدد اللغات على مدار الساعة بما في ذلك الإنجليزية والعربية.

نبذة عن مجموعة "سويس نت"

تأسست مجموعة سويس نت في سويسرا عام 2015، وهي شركة متخصصة في برامج التسويق القائمة على الموقع، وحلول البنية التحتية لشبكات الاتصال اللاسلكية، ونقاط الاتصال اللاسلكية المخصصة للضيوف. تخدم المجموعة عملاءها في قطاعات متنوعة مثل التجزئة، والفنادق، والقطاع الصحي، والقطاع العام وغيرها. وتتميز الشركات التابعة لمجموعة سويس نت بخبرتها الواسعة في التحول الرقمي، والتسويق المعتمد على الموقع، والبنية التحتية، وخدمات الاتصالات اللاسلكية، إلى جانب حلول البرمجيات المقدمة كخدمة (SaaS). ومن خلال تقنياتها الذكية المستندة بالكامل إلى الحوسبة السحابية "كلاود"، تمكّن المجموعة عملاءها من تحقيق قيمة مضافة ملموسة وتعزيز نجاحهم عبر تحسين استراتيجياتهم متعددة القنوات.

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