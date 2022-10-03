توظيف ثلاث ناقلات نفط ضخمة وناقلة متوسطة المدى لأغراض تنفيذ الاتفاقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة سفين التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADPORTS) اتفاقية مع شركة "أمان بغداد" العراقية لدعم مشروع جديد لنقل وتخزين زيت الوقود من محطات خور الزبير وأم قصر في العراق.

ويشكل المشروع خطوة لافتة ضمن جهود مجموعة سفين الرامية لتوسيع نطاق أعمالها من الخدمات المتخصصة التي تقدمها إلى قطاع النفط والغاز، ويأتي في سياق استراتيجية التوسع التي تنتهجها في السوق العراقي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفين فيدرز التابعة لمجموعة سفين بإدارة كامل المشروع، حيث ستوفر ثلاث ناقلات نفط خام ضخمة، وناقلة رابعة متوسطة المدى لأغراض تنفيذ الاتفاقية.

وستعمل سفين فيدرز مع شركة "أمان بغداد" على نقل زيت الوقود من المحطات الموجودة في كل من خور الزبير وميناء أم قصر جنوبي العراق إلى المياه الإقليمية العراقية باستخدام ناقلة متوسطة المدى، ليتم بعد ذلك نقلها إلى الناقلات الضخمة التي سيتم استخدامها كخزانات عائمة للوقود وهي تتمتع بطاقة استيعابية شهرية للنقل تصل إلى 750,000 طن من مادة زيت الوقود.

وتوفر هذه الاتفاقية أسعاراً تنافسية للشركاء العراقيين وتعزز مرونة أعمالهم، كما تضمن معدلات مناسبة من العائد على الاستثمار بالنسبة لمجموعة سفين التي لن تتكبد أي نفقات رأسمالية بموجب هذه الصفقة.

وأعرب الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي، عن سعادته بإتمام هذه الاتفاقية التي ستدعم مشروعاً رئيسياً لنقل زيت الوقود وتخزينها في العراق.

وقال: "يشكل قطاع الطاقة أحد أسواق النمو المهمة بالنسبة لمجموعة سفين، وتعكس الاتفاقية الموقعة والتي نساهم من خلالها في هذا المشروع، قدراتنا الكبيرة وخبراتنا الموثوقة في هذا المجال. كما تؤكد أهمية الأسطول الذي نمتلكه والإمكانات المتطورة التي يمكن أن يقدمها إلى هذه العمليات".

وأضاف: "تواصل مجموعة سفين بذل الجهود، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، لتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانتها بصفتها مزوداً للخدمات البحرية الرئيسية إلى جميع الشركات حول العالم. كما تؤكد هذه الاتفاقية قدرتنا الكبيرة على توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات في مجال النفط والغاز وتمثل خطوة مهمة لتعزيز حضورنا في السوق العراقية".

وبدوره، قال فادي فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة "أمان بغداد": "لقد وقع اختيارنا على مجموعة سفين للتعاون معاً على هذا المشروع، بناءً على مجموعة الخدمات البحرية الشاملة التي توفرها الشركة وفقاً لأرقى المعايير العالمية بالإضافة إلى الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كوادرها التي ستتولى العمل على إدارة هذا المشروع. وبعد التقلبات التي شهدها سوق زيت الوقود خلال عام 2022، نرى بأن قدرات التخزين الإضافية التي يوفرها هذا المشروع ستؤدي دوراً بارزاً في دعم العروض التنافسية التي يقدمها العراق".

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه الاتفاقية الجديدة، تشغل سفين فيدرز خدمة شحن حاويات أسبوعية تضمن ربط العراق بالأسواق العالمية. وتواصل الشركة العمل من أجل استطلاع المزيد من الفرص لدعم النمو وتنويع التجارة البحرية في العراق.

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سناء معضاد

مدير إدارة الاتصال المؤسسي لمجموعة موانئ أبوظبي

+971 50 625 0890

Sana.maadad@adports.ae

أو

مارك حمود

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين – مجموعة موانئ أبوظبي

+971 2 695 2790

marc.hammoud@adports.ae

أو

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

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نبذة عن شركة أمان بغداد

تعد "أمان بغداد" شركة شحن عاملة في قطاع الأوفشور والتي تم تاسيسها من قبل مجموعة الريا في كانون الاول من سنة 2016 وتركز على تطوير وتشغيل سفن خدمة ودعم، حيث تقوم بموجب اتفاقيات متوسطة وطويلة الأجل بتوفير سفن مجهزة بطواقم لقطاع النفط والغاز.

وتعد السفن والطواقم المدربة من العناصر الأساسية لضمان جودة خدمات الأوفشور، كما أن التنظيم الجيد في البر يوفر دعماً كاملاً للعمليات. ويعمل مدراء الجودة والسلامة من ذوي الخبرة الواسعة على مدار الساعة لضمان استمرارية العمليات، كما أن جميع الطواقم حاصلة على تدريب جيد في المهارات البحرية والاتصال، ما يتيح اتخاذ إجراءات دقيقة وحاسمة خلال الظروف الصعبة وكذاك توفير الدعم العالي لشركة ناقلات النفط العراقية للاستمرار في الحصول على التصنيف العالمي الصادر من منظمات التصنيف العالمية.

وتواصل الشركة العمل لدعم النمو في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى ، والمعروفة أيضًا باسم عمليات التفريغ ، هي عمليات يتم فيها نقل النفط الخام أو المنتجات البترولية بين سفن الصهاريج البحرية الراسية جنبًا إلى جنب في البحر. يمكن أن تحدث مثل هذه العمليات عندما تكون إحدى السفن في المرسى أو كلاهما جاريان بسرعة منخفضة للغاية. بشكل عام، تشمل العملية مناورة الاقتراب، والرسو، وربط الخرطوم، ونقل البضائع، وفصل الخرطوم، وفك الإرساء، وإلغاء الرسو، ومناورة المغادرة.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

محمد عبد الرضا عيدان الشمري

مدير ومؤسس لمجموعة الريا

+971 5688 33443

m.idan@raiyagroup.com

أو

فادي فؤاد سقا

المدير التنفيذي – لشركة أمان بغداد

+964 7823 114191

operations@amaan-co.com

الموقع: http://www.amaan-co.com