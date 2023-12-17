هذه الشراكة تضمن توفير مصادر طاقة موثوقة لمجتمع "وارفة".

يعكس هذا التعاون التزام روشن بدعم الأهداف الاقتصادية لرؤية السعودية 2030 من خلال عقد الشراكات مع الشركات المحلية.

الرياض: وقعت مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة،عقداً مع مجموعة محمد العجيمي لإنشاء محطة كهرباء ذات الجهد العالي بالإضافة الى خطوط نقل الكهرباء التابعة للمحطة لتخدم مجتمع "وارفة"، ثاني مجتمعات روشن في مدينة الرياض. ويعكس العقد التزام روشن بتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها ودعم تنويع الاقتصاد في المملكة من خلال عقد الشراكات مع الشركات المحلية

وستلعب المحطة دوراً مهماً في البنية التحتية لمجتمع "وارفة"، حيث ستوفر المحطة طاقة موثوقة وفعالة لكافة مرافق مشروع التطوير متعدد الاستخدامات.

وتحدث رئيس الإدارة التجارية في روشن، إيان ماكبرايد،: "نحن في روشن نسعى بنشاط إلى التعاون مع شركاء يحققون التميز ويشاركوننا قيمنا المتمثلة في النزاهة والمسؤولية والاستدامة. نحن على ثقة بأن شركة العجيمي هي الشريك المناسب لتوفير حلول البنية التحتية عالية الجودة وتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة لسكاننا وزوارنا من خلال توفير مصادر الطاقة الآمنة والموثوقة وبأسعار معقولة. نحن واثقون في كفاءة محطة تحويل "وارفة" ونتطلع للحصول على الطاقة التي ستوفرها من أجل تحقيق أهداف مشروع وارفة الواعد الذي يساهم في زيادة نسبة تملك المنازل وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030."

تعد شراكة روشن مع مجموعة محمد العجيمي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في مجتمع "وارفة"، حيث يشترك الطرفان في رؤيتهما المشتركة تجاه البيئة والرفاهية الاجتماعية والجودة والسلامة، والتي تنعكس في أعمالهما. كما ستعزز الاتفاقية التزام روشن بالعمل مع الموردين المحللين، مما يعزز سلاسل التوريد الخاصة بها ويخلق فرص عمل جديدة، ويمكّن الشركات المحلية، ويعزز اقتصاد المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030. وقع الاتفاقية رئيس الإدارة التجارية في روشن، "إيان ماكبرايد"، والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة العجيمي، المهندس "محمد الصمعان".

تمتد "وارفة" على مساحة شاسعة تبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتضم مجموعة متنوعة من المرافق الحيوية التي تلبي جميع احتياجات السكان، بما في ذلك المساجد والمراكز التجارية والرياضية وممرات الدراجات والمساحات الخضراء. وتساهم هذه المرافق في تعزيز التفاعل المجتمعي وتشجيع السكان على ممارسة نمط حياة صحي. وتتكون "وارفة" من ست مجاورات تضم أكثر من 2,300 وحدة سكنية توفر خيارات متعددة للسكن العصري الحديث لأكثر من 13,000 ساكن. وبذلك، تصبح "وارفة" ثاني مجتمعات روشن النابضة بالحياة في الرياض وتسهم في إثراء منطقة الجنادرية الواعدة شرق الرياض.

تنسجم رؤية مجموعة العجيمي مع رؤية مجموعة روشن لمجتمع مزدهر ونابض بالحياة. وهي مجموعة رائدة، بدأت أعمالها مع شركائها الاستراتيجيين منذ اكثر من 50 سنةً تشتهر بابتكاراتها الهندسية المتقدمة وحلول البنية التحتية الشاملة للطاقة والمياه والبنية التحتية والصناعة وتنتشر في معظم مدن المملكة ودول الخليج العربي. تلتزم هذه المجموعة التزاما صارما بتوفير منتجات مبتكرة ومصممة بأعلى المعايير العالمية للعملاء، بما في ذلك إسهامها في في كبرى مشاريع البنية التحتية لدى ارامكوا والشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك مشروع نيوم، أحد المشاريع الكبرى الأخرى الشقيقة لمجموعة روشن.

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نبذة عن مجموعة روشن:

تُعد مجموعة "روشن" المطوّر العقاري مُتعدد الأصول والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية، وهي أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة

تعمل "روشن" من خلال مشاريعها السكنية المتكاملة والمؤنسنة، المُصَمَّمَة وفق معايير عالية الجودة، مستلهمة من التراث السعودي الأصيل، وملبّية لتطلعات المجتمع السعودي، على تقديم تجربة عيش فريدة في المملكة، حيث تقدم عبر مجتمعاتها المُبتَكَرة والمستدامة، أسلوبًا جديدًا للحياة، مبني على مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة والُمعَزَّزَة بمرافق للمشاة، والمليئة بوسائل الراحة والمساحات الخضراء المفتوحة، والمرافق الرياضية، والمسارات المُخصصة للدراجات، بما يشجّع على تبنّي نمط حياة صحي، ويُعزّز التفاعل بين السكان، كما تدعم "روشن" جهود المملكة في زيادة نسبة تملّك الوحدات السكنية، إذ تعمل على توسيع نشاطها من خلال إنشاء مجتمعات سكنية على مساحة تزيد عن 200 مليون متر مربع، حيث أطلقت المجموعة مشروع "سدرة"، أول مجتمع من مجتمعات "روشن" السكنية في شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ 20 مليون متر مربع في عام 2021، وتمكّنت من تسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع “سدرة” قبل سنتين من موعد التسليم المحدد حسب خطة التنفيذ، لتصبح بذلك أول مشروع ضخم في المملكة يُسلَّم للعملاء، وواصلت المجموعة إطلاق مشاريعها السكنية، حيث أطلقت مشروع "العروس" في مدينة جدة، على مساحة تمتد إلى 4 ملايين متر مربع، كما أعلنت مؤخرًا عن إطلاق مشروعين آخرين، وهما: مشروع "وارفة" في مدينة الرياض، والذي يمتد على مساحة 1.4 مليون متر مربع، ومشروع "الفلوة" في مدينة الأحساء على مساحة 10.8 مليون متر مربع.

وتستهدف "روشن"، بحلول عام 2030، إنشاء أكثر من 400,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 1000 مدرسة، وأكثر من 700 مسجد.

وأعلنت مجموعة روشن المطور العقاري الوطني مؤخراً عن إطلاق مشروع "مرافي" شمال محافظة جدة، والذي يعتبر أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات والذي يتسع لأكثر من 130.000 نسمة ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كم.

وانطلاقًا من دورها بصفتها المطور العقاري مُتعدد الأصول الرائد وطنيًا، تتبنّى "روشن" نهجًا مُستدامًا في مشاريعها السكنية، المتكاملة والمؤنسنة، لتحقيق التميز المؤسسي، وبناء شراكات نوعية ذات قيمة مُضافة مع جهات عالمية المستوى، لإرساء معايير جديدة للتنمية الشاملة كما سميت مجموعة روشن “أفضل مطور عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي” ضمن قائمة مجلة" كونستركشن ويك الشرق الأوسط" لأفضل 50 مطوراً خليجياً لعام 2023