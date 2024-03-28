مجموعة "روشن" تتعاون مع "كومفولت" في مجالات متعددة لتعزيز قدرات المجموعة في مجال حماية البيانات واستعادتها.

تساهم مذكرة التفاهم في تسهيل اعتماد أحدث التقنيات وتقديم ورش عمل شاملة للكوادر البشرية في مجموعة "روشن".

الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار تعزيز قدراتها التكنولوجية، خطت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد وأحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، خطوة كبيرة نحو تأمين إمكاناتها التكنولوجية من خلال مذكرة تفاهم شاملة مع كومفولت، الشركة الرائدة في مجال المرونة السيبرانية وحلول حماية وإدارة البيانات عبر أنظمة السحابة الهجينة. تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل حضره ممثلون عن الشركتين في المقر الرئيسي لمجموعة "روشن" في وقت سابق اليوم، حيث تم تحديد ثلاثة مجالات للتعاون بالإضافة إلى مزيد من الفرص للتعاون على المدى الطويل.

تمنح مذكرة التفاهم مجموعة "روشن" حق الوصول إلى التقنيات والموارد والاستراتيجيات الرائدة والمتطورة التي تقدمها شركة كومفولت للشركات، مما يزود المجموعة بأحدث حلول حماية البيانات واستعادتها خلال عملياتها الرقمية. كما ستعمل كومفولت على تطوير مهارات فريق العمل في "روشن" من خلال ورش عمل تقنية متقدمة لتعزيز مهارات أمن البيانات في إدارات الشركة كافة.

علاوة على ذلك، ستوفر كومفولت لمجموعة "روشن" أحدث الابتكارات والتقنيات من خلال شبكة شركائها، مما يضمن مستقبلاً آمناً لبيانات روشن. كما ناقش الطرفان فرص إبرام شراكات طويلة الأمد، مع التطلع إلى إبرام اتفاقية مؤسسية تمهد الطريق أمام الطرفين لتعزيز التعاون فيما بينهما في المستقبل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرقمنة في المجموعة، السيد جايش ماجانلال "تلتزم روشن بالتخطيط لمستقبلٍ ذكيٍ من خلال استراتيجية تكنولوجيا معلومات مرنة تضمن الوصول إلى أحدث الحلول التقنية ونشرها في مختلف الإدارات ابتداءً من الشبكات عالية السرعة إلى منصات السحابة الحاسوبية ونمذجة معلومات البناء وابتكارات المدن الذكية، بالإضافة إلى سعي روشن لريادة التحول الرقمي في المنطقة. وتعد هذه الاتفاقية مع "كومفولت" تطوراً طبيعياً في هذا المسار نحو تعزيز الريادة في مجال الأمان للعمليات الرقمية على نطاق المجموعة. وتعكس هذه الشراكة التزام روشن الراسخ بمواكبة التطورات التقنية وتسخيرها لخدمة أهدافها الاستراتيجية".

ومن جانبه، قال فادي ريشماني، نائب الرئيس لشركة كومفولت في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع مجموعة روشن، وتوفير أحدث التقنيات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المرونة السيبرانية للبنية التحتية الرقمية للمجموعة وحماية أصولها الرقمية والبيانات الحساسة، والذي من شانه أن يدعم كل ما تبذله المجموعة من جهود دؤوبة في تطوير القطاع العقاري والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية".

تُعدّ كومفولت من الشركات العالمية المُدرجة في البورصة الأمريكية، والرائدة في مجال تطوير حلول وخدمات المرونة السيبرانية وإدارة البيانات وحمايتها، والتي تتخذ من مدينة تينتون فولز في ولاية نيوجيرسي الأمريكية مقراً لها. وتمثل حلول الشركة وخدماتها مجموعة أهم وأبرز المعايير العالمية في مجال المرونة السيبرانية، إذ تساعد حلول كومفولت أكثر من 100 ألف شركة ومؤسسة حول العالم في الكشف عن المخاطر السيبرانية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية والتعافي منها على نحو يعزز من مستوى أمان البيانات ويضمن قدرة الشركات على مواصلة أعمالها.

وتقدم كومفولت أيضاً اليوم المنصة الوحيدة للمرونة السيبرانية، والتي تجمع بين أفضل تقنيات أمن البيانات والتعافي السريع على مستوى المؤسسات، لأي حجم أعمال وفي أي مكان باستخدام تقنيات الأتمتة المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبتكلفة إجمالية أقل.

تُجسد مذكرة التفاهم الموقعة بين مجموعة "روشن" وكومفولت مدى التزام المجموعة بجلب أحدث الابتكارات العالمية إلى المملكة العربية السعودية، ورفع مستوى جودة وأداء القطاع العقاري. وتشكل هذه الشراكات ركيزة أساسية لاستراتيجية روشن لنشر أحدث التقنيات التي تعزز القيمة التي تقدمها المجموعة وتساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتأدية مهمتها بفعالية.

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