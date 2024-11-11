الهوية الجديدة لمجموعة "روشن" سوف تعزز خطواتها الإستراتيجية نحو التوسع والنمو، وترسخ ريادتها في مجال تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات ومتنوعة الأصول لتتمكن من لعب دور محوري في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وفتح آفاق رحبة أمام قطاعات واعدة وجذب مستثمرين وشركاء من مختلف أنحاء العالم.

الرياض: في خطوة إستراتيجية تؤكّد التزامها بتطوير وجهات حيوية ومُستدامة، كشفت مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن هوية جديدة وإستراتيجية مُطورة تشمل فئات جديدة من الأصول العقارية لتؤكد التزامها بقيادة التحول في قطاع التطوير العقاري .

تمثل هذه الخطوة الإستراتيجية نقلة نوعية تعزز ريادة "روشن" للقطاع العقاري على المستوى المحلي، وتمهد الطريق لمسار جديد في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات والوجهات متعددة الأصول. كما تجسّد الهوية البصرية الجديدة لمجموعة "روشن" التزامها بتنويع محفظتها العقارية، وخلق بيئات مُتكاملة تُلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وتهدف "روشن" من خلال هذه الخطوة إلى الارتقاء بجودة الحياة في جميع أنحاء المملكة، والمساهمة بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واستناداً إلى رؤيتها الثاقبة وخطواتها الحثيثة، تواصل "روشن" مسيرتها نحو الريادة في تطوير مشاريع أيقونية متعددة الاستخدام ووجهات متكاملة ونابضةٌ بالحياة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتفتح الهوية الجديدة لمجموعة "روشن" آفاقًا واسعةً لتأسيس قطاعات أعمال جديدة تستهدف شرائح جديدة من المستثمرين والشركاء. ومن خلال هذه الرؤية، تسعى روشن إلى الارتقاء بجودة الحياة في المملكة العربية السعودية، والمساهمة الفعالة في تحقيق مستقبلٍ مُستدامٍ للمملكة، يزخر بالإنجازات والابتكارات.

وتدشن "روشن" محفظة مشاريع جديدة تُشكل نقلة نوعية في مسيرتها، وتحمل معها تنوعاً كبيراً في الأصول، حيث تضم المحفظة الحالية 200 مليون متر مربع من المشاريع السكنية المتكاملة، وأكثر من 4 ملايين متر مربع من المساحات القابلة للتأجير والبيع بالتجزئة والمساحات المكتبية والمنشآت السياحية، وصولاً إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والمساجد والرعاية الصحية كما تشمل المحفظة القطاعات الواعدة المتمثلة في النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك المناطق الصناعية ومراكز المعرفة والترفيه، مثل مراكز الترفيه واللياقة البدنية.

وتعمل هذه الخطوة الرائدة على توسيع نطاق أعمال المجموعة، حيث ستقوم بتطوير أصول متنوعة خارج مجتمعاتها المتكاملة، إيماناً منها بأهمية الارتقاء بمستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وعلقت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بالمجموعة، غادة الرميان، قائلة: "تفخر روشن بدورها الرائد في قطاع التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، حاملةً رؤية طموحة لإحداث التحول في المشهد الحضري. وأوضحت الرميان: "مع نمو روشن، تتضح رؤيتها أكثر فأكثر، ويتجلى ذلك في نهجها التوسعي والتزامها بتحسين جودة الحياة عبر وجهاتٍ جديدة مميزة في جميع أنحاء المملكة. وأضافت الرميان: "وتتكامل محفظة روشن المتنامية بتناغم تام مع المرافق العصرية والتقنيات المتطورة، مما يُعزز فرص الشراكات التجارية وخلق فرص العمل والاستثمار والنمو الاقتصادي انسجاماً مع رؤية السعودية 2030.

تُشكل "روشن" نموذجاً فريداً في مجال التطوير العقاري، حيث تُعرف بسعيها الدؤوب للتميز في التنفيذ ورفع معايير هذا القطاع على المستوى الإقليمي. وتُولي المجموعة اهتماماً كبيراً بالاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات ESG))، وهي في طريقها للمساهمة في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. كما تلعب قيم "روشن" الراسخة، مثل الابتكار والمسؤولية الاجتماعية، دوراً أساسياً في إستراتيجيتها المطورة، التي تُركز على تعزيز الشراكات وخلق قيمة استثنائية للعملاء والمواطنين gللمملكة بصفة عامة.

ومنذ انطلاقتها، اتخذت "روشن" نهجاً فريداً في التطوير تحت شعار "تقديم أسلوب حياة جديد" في المملكة العربية السعودية. ونجحت "روشن" في ترجمة هذا الشعار إلى واقع من خلال سبعة مشاريع عقارية متكاملة في ثلاث مناطق تميزت بتصاميمها العصرية التي تراعي التراث المحلي وخدماتها المتنوعة التي خلقت مجتمعات نابضة بالحياة تلبي احتياجات مختلف السكان. ويعد مشروع "مرافي" في جدة أحدث إنجازات "روشن" وأكثرها طموحاً. يهدف هذا المشروع الفريد إلى إنشاء قناة مائية هي الأولى من نوعها في المملكة لتربط البحر الأحمر بأحياء جدة المميزة. وسيساهم مشروع "مرافي" في كتابة فصل جديد للحياة في مدينة جدة وتحقيق إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030 بإدراجها ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.

وفي الوقت نفسه، شهد إطلاق "واجهة روشن"، وجهة الأعمال والترفيه الراقية في مدينة الرياض، دخول المجموعة لأول مرة في قطاعات جديدة، وإضافة إنجازات مبكرة في مسيرة التنوع الطموحة التي بدأتها. وسوف تواصل روشن تلك المسيرة من خلال إطلاق المزيد من المشاريع في جميع أنحاء المملكة، لتعزيز هويتها الجديدة ومحفظتها المتنوعة، والتأكيد على التزامها بتقديم مشاريع استثنائية تُساهم في جذب الاستثمارات والشركاء الجدد للمملكة، مما يدعم مباشرة تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

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