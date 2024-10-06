للعام الثالث على التوالي، تواصل "روشن" دعمها لـ"جمعية زهرة لسرطان الثدي" بهدف تمكين المجتمع من التغلب على سرطان الثدي

تركز الاتفاقية، التي تم توقيعها برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة والرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل لمجموعة روشن غادة الرميان، على أهمية الوعي المبكر بالمرض واكتشافه

تحت شعار “اسبقي_بخطوة، ستتعاون "روشن" مع الجمعية لاستضافة "مسيرة زهرة للتوعية بسرطان الثدي" في أكتوبر بالرياض لمساندة المصابات به والحث على الفحص المبكر

الرياض: أعلنت مجموعة "روشن"، المطور العقاري الوطني الرائد متعدد الأصول وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، عن تعاونها مع "جمعية زهرة لسرطان الثدي" للعام الثالث على التوالي لدعم حملة التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر. وستعزز "روشن" مبادرات "جمعية زهرة" المعنية بالتوعية بسرطان الثدي في جميع أنحاء المملكة عن طريق تسليط الضوء على تأثير المرض وأهمية الكشف المبكر عنه.

في إطار هذا التعاون، تواصل "روشن" دعمها لـ"مسيرة زهرة للتوعية بسرطان الثدي" التي تشمل مسارين، أحدهما بطول 3 كيلومترات والآخر بطول 1 كيلومتر بمشاركة حوالي ألفي فرد من أفراد المجتمع. كما ستستضيف "روشن" فعاليات "جمعية زهرة" الموجهة لموظفي المجموعة في مختلف مكاتبها، إلى جانب تفعيل أنشطة الجمعية بالتعاون مع "مجموعة MBC" الإعلامية الرائدة في "واجهة روشن" في الرياض و"واجهة روشن البحرية" في جدة، وستنتهي الحملة بحفل ختامي في قاعة "ذا ڤينيو من روشن" بمدينة الرياض.

ويأتي هذا التعاون مع "جمعية زهرة" في إطار برنامج "يحييك" للمسؤولية الاجتماعية من "روشن" والذي يهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية في المملكة وتحسين جودة الحياة. وتشمل الركائز الاستراتيجية لبرنامج "يحييك" التنمية المستدامة مع التركيز على الصحة العامة وتطوير المجتمع والاستدامة البيئية والتعليم والابتكار والفنون والثقافة. ومن خلال برنامج "يحييك"، تلتزم "روشن" بتوسيع نطاق تأثيرها خارج حدود مشاريعها والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر دعم المبادرات المجتمعية في مختلف مناطق المملكة.

وبهذه المناسبة، علقت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل لمجموعة "روشن"، غادة الرميان، قائلة: "تعتبر جمعية زهرة واحدة من أهم شركائنا في مجال العمل المجتمعي، ونفخر في روشن بالمساهمة في رفع الوعي بقضايا صحة المرأة للمساعدة على تحسين جودة حياتها في المملكة من خلال تعزيز ثقافة الوقاية وتقديم الدعم الاجتماعي الفعال. ويعد سرطان الثدي من أكثر الأمراض شيوعاً بين النساء على مستوى المملكة ويتم اكتشاف العديد من الحالات في مراحل متأخرة. ومن خلال التشجيع على الكشف المبكر والفحص الذاتي، فإننا نساهم في حماية أفراد المجتمع، وترك أثر إيجابي في المجتمعات نحو الأفضل".

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