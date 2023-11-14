للتأكيد على الاستدامة وللحد من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 200 ألف كلغ سنوياً

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة دلسكو في دبي، الشركة الرائدة في مجالات الحلول البيئية وحلول استقطاب المواهب وحلول توظيف الطاقة، عن إطلاقها لمبادرة جديدة في مجال الاستدامة البيئية، وذلك في إطار تعاونٍ جديد عقدته المجموعة مع شركة نيوترال فيولز التي تعدّ أكبر منتجٍ للوقود الحيوي في الشرق الأوسط، وتساهم المبادرة بتقليص انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبةٍ تصل إلى 200 ألف كلغ سنويّاً عن طريق استخدام وقود حيوي نظيف وصديق للبيئة بنسبةٍ كبيرة لتشغيل المركبات، والتزاماً منها بالمبادرة تقوم مجموعة دلسكو بتشغيل 75 بالمئة من مركباتها في دبي وأبوظبي باستخدام مزيجٍ خاص من وقود الديزل الحيوي.

هذا وتأتي هذه المبادرة كجانب من التزام مجموعة دلسكو بدعم دولة الإمارات في جهودها لمكافحة أزمة تغيُّر المناخ في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الدولة نهاية الشهر الحالي، حيث تُسهم هذه المبادرة حالياً بالحدّ من انبعاثات الغازات بنسبة 4.5 بالمئة. وتسعى المجموعة إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد لتصل إلى الحد من انبعاث الغازات بنسبة 6 بالمئة بحلول نهاية عام 2023، وذلك من خلال اعتماد مزيجٍ أكثر فعالية من وقود الديزل الحيوي وتوسيع نطاق خططها لتشمل عملياتها مدينة رأس الخيمة. كذلك، نجحت مجموعة دلسكو في الحدّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 17600 كلغ، التي تعادل توقيف أربع سيارات تعمل بالوقود الأحفوري عن العمل لمدّة عام، وذلك في الأسابيع العشرة الأولى من المبادرة التي تم إطلاقها في أواخر شهر يوليو من العام 2023.

وتعتبر شركة نيوترال فيولز منتج الوقود الحيوي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الحائز على شهادة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، وتعمد إلى تجميع زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى مزيجٍ مختلف من الوقود الأخضر. وفي الوقت الحالي، تعمل 135 مركبة تابعة لشركة دلسكو لحلول الأفراد باستخدام الوقود الحيوي، وتخطط المجموعة إلى التوقُّف تدريجيّاً عن استخدام الوقود الأحفوري في كافة المركبات.

وكما تساعد الشركة الشقيقة للمجموعة وهي دلسكو لحلول البيئة على إنتاج الوقود بنفسها، وذلك من خلال تزويد شركة نيوترال فيولز بأكثر من 450 ألف لتر من زيوت الطهي المستعملة. وتجمع شركة نيوترال فيولز زيوت الطهي المستعملة نيابةً عن شركة دلسكو للحلول البيئية التي تقدّم خدمات عالمية المستوى في مجال إعادة تدوير، ومعالجة وإدارة النفايات، فتساهم بالتالي في مساعدة آلاف الشركات والصناعات والوحدات السكنية على تحقيق أهدافها لناحية التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال أنطوني مارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع حلول القوى العاملة: "تلتزم مجموعة دلسكو التزاماً تاماً بدعم المبادرات الحكومية بشأن مسألة تغيُّر المناخ، بما في ذلك الوصول لهدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050. ومع الإعلان عن عام 2023 عاماً للاستدامة، ومع اقتراب موعد انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28)، وزيادة الوعي البيئي للشركات والمستهلكين، يتمُّ اليوم تسليط الضوء على مبدأ الاستدامة أكثر من أيّ وقتٍ مضى".

وأضاف : "وبموجب تعهدنا بتشغيل أعمالٍ مستدامة وسعينا الدائم لنكون قدوة يُحتذى بها، نفتخر بالعمل مع منظمات ورجال أعمال يتشاركون الأفكار نفسها ويشاركوننا رؤيتنا التي تهدفُ إلى مساعدة المجتمعات على الازدهار وجعل العالم مكاناً أفضل. يُسعدنا أن نتعاون مع شركة نيوترال فيولز عن طريق نظامٍ فريد ومتكامل يعود بالمنفعة على الطرفين، حيث لا نستخدم منتجاتهم لتشغيل مركباتنا فحسب، بل نساعدهم على إنتاج الوقود أيضاً، ويُعدّ ذلك مثالاً واضحاً على مُساهمة مجموعة دلسكو الإيجابية في سياسة الاقتصاد الدائري بالإمارات العربية المتحدة".

وتلتزم شركة نيوترال فيولز بتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية عبر إنتاج وقود الديزل الحيوي عالي الجودة ومنخفض الكربون من مواد خام محلية تعتمد على إعادة التصنيع. تُنتج شركة نيوترال فيولز حاليّاً ما يزيد عن 35 مليون لتر من وقود الديزل الحيوي محليّاً كل عام، الأمر الذي أدى إلى انخفاضٍ ملحوظ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبةٍ تفوق 60 مليون كلغ حتى الآن. بما يعادل كمية الكربون التي تحتجزها أكثر من 990 ألف شتلة نمت على مدى 10 سنوات.

وأضاف تشارلز غاردنر، المدير العام لشركة نيوترال فيولز، قائلاً: "يسرُّ شركة نيوترال فيولز أن تتعاون مع مجموعة دلسكو. ويُسلّط هذا التعاون الضوء على الالتزام المشترك بين شركة نيوترال فيولز ومجموعة دلسكو تجاه ممارسات الأعمال المستدامة وسياسة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات. ستنجح مجموعة دلسكو في خفض انبعاثاتها الكربونية بشكل كبير من خلال المساهمة بإعادة التدوير والانتقال إلى الوقود الحيوي. تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة وتفخر شركة نيوترال فيولز بكونها جزءًا منها".

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ملاحظة: يُعتبر مكافئ ثاني أكسيد الكربون قياساً مكافئاً لإجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة.

نبذة عن مجموعة دلسكو

تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: شركة دلسكو لحلول الأفراد، وشركة دلسكو لحلول البيئة، وشركة باريسيما وشركة «أدفانس جلوبال ريكروتمنت» (AGR).

تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات حلول الأفراد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول توظيف الطاقة لأكثر من 3500 شركة في مختلف القطاعات.

نبذة عن شركة نيوترال فيولز

تأسّست شركة نيوترال فيولز في دبي عام 2011، وأعدّت عملية هندسية فعّالة ومبتكرة لتحويل نفايات الزيوت النباتية إلى وقود الديزل الحيوي، وهو وقودٌ متجدد ونظيف عند الاحتراق يمكن استخدامه لعدّة أغراض من دون تعديله. وأصبحت الشركة اليوم أكبر منتجٍ/مورّد لوقود الديزل الحيوي الحائز على شهادة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) في دولة الإمارات العربية المتحدة.