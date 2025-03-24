الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مجموعة "حياة" للفنادق عن افتتاح "حياة بليس نيروبي ويستلاندز" و"حياة هاوس نيروبي ويستلاندز"، في أول مشروع ثنائي لها في إفريقيا، مما يمنح المسافرين وأعضاء برنامج "ورلد اوف حياة" خيارات إقامة أوسع في نيروبي. يتمتع الفندقان بموقع مثالي على طريق لور كابيت، بالقرب من أبرز معالم المدينة مثل مركز ويستغيت التجاري، والمتحف الوطني في نيروبي، وغابة كارورا، مما يجعلهما خيارًا مثاليًا للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الباحثين عن الراحة.

يوفر فندقا "حياة بليس نيروبي ويستلاندز" و"حياة هاوس نيروبي ويستلاندز" تجربة إقامة مرنة تجمع بين مزايا كلتا العلامتين، مما يجعلهما من بين القلة في نيروبي التي ترحب باصطحاب الحيوانات الأليفة. كما يتيح الفندقان للضيوف الاختيار بين الغرف الفسيحة في "حياة بليس" أو الغرف المصممة على الطراز السكني في "حياة هاوس"، الملائمة للإقامات الطويلة.

ويتسم الفندقان بمجموعة واسعة من المرافق المشتركة المصممة لضمان راحة الضيوف على مدار الساعة، حيث تشمل خيارات تناول الطعام المتوفرة طوال اليوم، وخدمة غسيل الملابس، ومركزًا للياقة البدنية يعمل على مدار الساعة، فضلاً عن خدمة الواي فاي المجانية وغيرها من الخدمات المتميزة

يقدم حياة بليس نيروبي ويستلاندز تجربة إقامة مريحة وعصرية من خلال 168 غرفة ضيوف أنيقة، بما في ذلك 18 جناحًا فسيحًا، مصممة لتلبية احتياجات المسافرين الباحثين عن الراحة بأسلوب عصري. تحتوي كل غرفة على وسائل راحة متطورة، مثل تلفزيون عالي الدقة بحجم 55 بوصة ومساحات عمل مرنة، مما يضمن للضيوف بيئة مثالية سواء للعمل أو الاسترخاء.

أما حياة هاوس نيروبي ويستلاندز، فيوفر مفهومًا مبتكرًا للإقامة الطويلة من خلال 57 استوديو وشقق بغرفة نوم واحدة، جميعها مجهزة بمطابخ متكاملة، لتوفير التوازن المثالي بين الراحة والعملية. يُعد الفندق خيارًا مثاليًا للمسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال الذين يبحثون عن إقامة طويلة الأمد، مع توفير مرافق إضافية مثل مغسلة الخدمة الذاتية وخدمات التسوق للمواد الغذائية.

بفضل موقعهما الاستراتيجي في قلب منطقة ويستلاندز، يضع الفندقان الضيوف على بعد دقائق فقط من أبرز مراكز التسوق والترفيه في نيروبي، مما يتيح لهم استكشاف الثقافة المحلية أو الاسترخاء بعد يوم حافل، مع سهولة الوصول إلى جميع احتياجاتهم.

وعلق ستيفن أنسيل، المدير الإداري لمجموعة حياة في الشرق الأوسط وأفريقيا، على هذا الافتتاح: "يمثل افتتاح فندقي 'حياة بليس نيروبي ويستلاندز' و'حياة هاوس نيروبي ويستلاندز' محطة بارزة في مسيرة حياة، باعتبارهما أول مشروع ثنائي العلامة في إفريقيا. يعزز هذا الانجاز حضورنا في المنطقة ويوفر تجربة ضيافة متميزة في قلب منطقة ويستلاندز النابضة بالحياة في نيروبي."

وأضاف: "تم تصميم هذا المشروع ليمنح الضيوف تجربة استثنائية، سواء أكانت إقامتهم قصيرة أم طويلة، حيث يجمع بين الراحة والرفاهية، مع لمسة من الثقافة المحلية لتوفير تجربة متكاملة وفريدة من نوعها."

من جهته قال فارون تالوار، المدير العام لفندقي حياة بليس نيروبي ويستلاندز وحياة هاوس نيروبي ويستلاندز، قائلًا: "نحن متحمسون لتقديم هذا المفهوم الفندقي الفريد إلى نيروبي، ورحبنا بالمسافرين من جميع أنحاء العالم. سواء كان الضيوف يقيمون لبضع ليالٍ أو لفترة طويلة، فإنهم سيحظون بخدمة حياة العالمية وراحة لا تضاهى في واحدة من أكثر مدن أفريقيا حيوية."

يقدم الفندق ذو العلامتين التجاريتين تجارب طعام مميزة تلبي جميع الأذواق، وذلك تحت إشراف الشيف التنفيذي جون مورييثي، الذي يتمتع بخبرة طويلة في عالم الطهي. يجمع حياة بليس نيروبي ويستلاندز وحياة هاوس نيروبي ويستلاندز بين النكهات المحلية والوصفات العالمية المعروفة، مما يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة طهو فريدة.

يمكن للضيوف بدء يومهم بإفطار شهي في زينغ - عالم من النكهات و التمتع بإبداعات الشيف مورييثي في مزج المأكولات الأفريقية والأوروبية، مع أطباق مميزة مثل الأخطبوط المطهو بتقنية حديثة وطبق البط مع التفاح.

أما لمن يفضلون أجواء أكثر استرخاءً، فإن ركن المشروبات من زينغ يقدم وجبات خفيفة ومشروبات مبتكرة، بما في ذلك الكوكتيلات المصنوعة بعناية، ليكون المكان المثالي للاسترخاء بعد يوم طويل.

كما يمكن للمسافرين المهتمين بالصحة واللياقة البدنية الاستمتاع بمركز اللياقة البدنية الحديث الواقع في الطابق الرابع عشر، والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، و يضم المركز مجموعة متكاملة من أجهزة تمارين القلب وتقوية العضلات، مع إطلالات بانورامية خلابة على غابة كارورا المحيطة. كما يوفر الفندقان مسبحًا خارجيًا بمساحة 107 مترًا مربعًا (1,151 قدمًا مربعًا)، حيث يمكن للضيوف السباحة والاسترخاء تحت أشعة شمس نيروبي الدافئة. وبفضل قربهما من مسارات الركض والمساحات الخضراء المحلية، يعد حياة بليس نيروبي ويستلاندز وحياة هاوس نيروبي ويستلاندز وجهتين مثاليتين للمسافرين الذين يسعون للحفاظ على روتينهم الرياضي أثناء إقامتهم.

يوفر الفندقان أيضاً مساحة اجتماعات مرنة تبلغ 791 مترًا مربعًا (8,514 قدمًا مربعًا)، تشمل أربع قاعات اجتماعات وقاعة مجلس إدارة.

تم تصميم هذه المساحات لاستضافة اجتماعات الأعمال والمؤتمرات والفعاليات الاجتماعية، وتم تزويدها بأحدث التقنيات والخدمات لضمان نجاح كل مناسبة. وبفضل موقعهما المتميز في منطقة ويستلاندز، يتمتع الفندقان بسهولة الوصول إلى الحي التجاري في نيروبي، مما يجعلهما خيارًا مثاليًا للفعاليات والمؤتمرات.

يُعد الفندقان نقطة انطلاق مثالية لعشاق المغامرات لاستكشاف أبرز معالم نيروبي، حيث يمكن للضيوف التنزه في غابة كارورا القريبة، وزيارة المتحف الوطني في نيروبي، أو القيام برحلة نهارية إلى منتزه نيروبي الوطني لمشاهدة الحياة البرية. وبفضل المشهد الفني المزدهر وتزايد وجهات الترفيه، تقدم نيروبي تجربة غنية تناسب جميع أنواع المسافرين.

يُستخدم مصطلح”حياة“ في هذا البيان الصحفي للإشارة إلى شركة فنادق حياة و/أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها.

نبذة عن فنادق "حياة بليس":

تمزج فنادق حياة بليس بين الأناقة والابتكار والخدمات المتاحة على مدار الساعة، لتوفر تجربة ضيافة سلسة تناسب المسافر العصري متعدد المهام. تتميز الغرف بتصاميم مدروسة تتيح مساحات منفصلة للنوم والعمل والاسترخاء، إضافة إلى أماكن اجتماعية مفتوحة تضمن انتقالًا سلسًا بين العمل والراحة.

مع أكثر من 420 موقعًا حول العالم، تقدم فنادق حياة بليس خيارات طعام طازجة على مدار الساعة، وخدمات فعالة، وتجارب فريدة لأعضاء برنامج "ورلد اوف حياة"

نبذة عن فنادق "حياة هاوس":

تم تصميم فنادق حياة هاوس لاستقبال الضيوف الباحثين عن أماكن إقامة واسعة ومجهزة بالكامل، لتلبية احتياجات الإقامات القصيرة والطويلة بكل راحة ورفاهية، توفر علامة حياة هاوس التي تضم أكثر من 130موقعًا عالميًا، تجربة إقامة أشبه بالمنزل، مع خدمات مميزة ومساحات واسعة، تشمل إفطارًا مجانيًا، وقائمة طعام شهية في ركن المشروبات "اتش"، بالإضافة إلى مساحات اجتماعية داخلية وخارجية مثالية للعمل أو التواصل أو الاسترخاء.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق:

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1400 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 79 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر2024. وتشمل محفظة الشركة العلامات الفندقية التالية التابعة لمجموعة تايملس كوليكشن: "بارك حياة"، "جراند حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة ريزدنس كلوب"، "حياة بليس"، "حياة هاوس"، و"يوركوف"؛ كما والفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة باوندلس كوليكشن، وهي: "ميرافال"، "أليلا"، "أنداز"، "تومبسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إندبندنت كوليكشن، وتشمل: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، جوا دي فيفر باي حياة"؛ ومجموعة إنكلوسيف كوليكشن التي تشمل: "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، منتجعات وسبا "زوتري ويلنس"، منتجعات وسبا "سيكرتس"، منتجعات وسبا "بريثليس"، منتجعات وسبا "دريمز"، منتجعات وسبا "حياة فيفيد"، منتجعات وسبا "آلوا" ومنتجعات وسبا "صن سكايب". كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، و"نادي أنليميتد فاكايشن"، وبرنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز".

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