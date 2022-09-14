مع التخطيط لافتتاح مجموعةٍ قويةٍ من المشاريع التي تركز على الترفيه في الشرق الأوسط، تزداد محفظة علامة حياة قوةً في المنطقة. وتشمل هذه المشاريع، الافتتاح المرتقب لأول فندق جراند حياة فاخر في الكويت وأول فندق أنداز فاخر في الدوحة، قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت مجموعة حياة للفنادق النقاب مؤخرًا عن النتائج المالية التي حصدتها خلال الربع الثاني من العام 2022. وقد عكست هذه النتائج القوة التي تتمتّع بها فنادق حياة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، فيما يشهد الشرق الأوسط انتعاشًا في السفر العابر الحدود. وتُعزى قوة التعافي التي تشهدها المنطقة بشكل عام إلى النمو القوي في قطاع السفر بداعي الترفيه وزيادة الطلب على السفر بداعي العمل والسفر لحضور الفعاليات الكبرى.

وقد ساهم الطلب على السفر بداعي الترفيه في زيادة عدد غرف حياة في الشرق الأوسط، بما في ذلك:

· افتتاح فندقي أنداز ذا بالم وحياة سنتريك جميرا دبي، وبالتالي دخول العلامات المعنية بالرفاهية وأسلوب الحياة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة

· افتتاح منتجع أليلا هينو باي في يونيو 2021، مسطرًا بذلك ثاني منتجعات أليلا في عمان

· افتتاح فندق جراند حياة الخبر، مسطرًا بذلك أول فندق تابع لعلامة جراند حياة في المملكة العربية السعودية

· الافتتاح المرتقب لفندق جراند حياة الكويت في وقت لاحق من هذا العام، مسطرًا بذلك أول فندق جراند حياة في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الفندق قد فتح أبوابه بشكل جزئي أمام الضيوف اعتبارًا من أغسطس 2022

· الافتتاح المرتقب لفندق أنداز الدوحة في الربع الأخير من العام 2022، مسطرًا بذلك أول فندق تابع لعلامة أنداز في قطر

أما حاليًا، فتضم محفظة حياة في الشرق الأوسط 28 فندقًا، بالإضافة إلى سبع فنادق أخرى من المرتقب افتتاحها بحلول نهاية العام 2025. هذا وتتوقع حياة زيادة عدد غرفها بأكثر من 80% في المملكة العربية السعودية بحلول أواخر العام 2025، وذلك في ظل الافتتاحات المتوقعة لفنادق بارك حياة الرياض بوابة الدرعية وجراند حياة البحر الأحمر، كما والافتتاح المرتقب لفندق ميرافال البحر الأحمر وهو الأول لعلامة ميرافال الفاخرة خارج الولايات المتحدة، مما بالتالي سيعزز محفظة حياة. ويطال هذا التوسع محفظة المجموعة في المملكة العربية، والتي تضم حاليًا ست فنادق بما فيها فندق حياة ريجنسي الرياض العليا، وحياة بليس الرياض السليمانية، وحياة هاوس جدة شارع صاري.

وبهذا الصدد، جاء في معرض كلام لودفيج بولدوكيان، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا في حياة: "إن محفظة مشاريعنا الطموحة هذه ما هي سوى ترجمة لهدفنا المتمثل في تنمية علاماتنا، كما وترسيخ التزامنا بإجراء الاستثمارات الاستراتيجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولطالما كان هذا السوق، ولا يزال، محورًا رئيسيًا لشركة حياة، ومجالًا لا زلنا نواصل من خلاله ملاحظة الطلب المتزايد. هذا ومن شأن تنوع العلامات التابعة لحياة، والمنضوية جميعها تحت مظلة برنامج الولاء، وورلد أوف حياة، أن تتيح لنا إمكانية عرض تجارب فريدة لمجموعة متنوعة من المسافرين في جميع أنحاء المنطقة. وسواء كان ضيوفنا وأعضائنا يسعوون لاختبار تجربة سفر فاخرة كلاسيكية، أو عيش أسلوب حياة عصري، أو الاستفادة من عروض خدمات مختارة، فإن كل علامة من علاماتنا تقدم مستوى التميز الخاص بنا".

وفيما يختص بوورلد أوف حياة، فهو برنامج الولاء الفندقي الذي حاز مؤخرًا المرتبة الأولى كأفضل برنامج ولاء للفنادق من قبل يو إس نيوز آند وورلد ريبورت. ويمكن للمسافرين الانضمام إلى البرنامج مجانًا والاستمتاع بمزايا كسب النقاط عند الإقامة وتناول الطعام وزيارة السبا أو ترتيب الاجتماعات والفعاليات، واستبدالها للحصول على ليالٍ مجانيةٍ وترقياتٍ للغرف وغير ذلك الكثير. وتشمل العلامات الفندقية المشاركة حاليًا في الشرق الأوسط بارك حياة، جراند حياة، أليلا، أنداز، حياة ريجنسي، حياة سنتريك، حياة هاوس، حياة بليس، وميرافال قريبًا.

للمزيد من المعلومات حول محفظة علامات حياة الحالية وبرنامج الولاء وورلد أوف حياة، يُرجى زيارة www.hyatt.com.

للاطلاع على نتائج أرباح شركة حياة خلال الربع الثاني أو الاستماع إلى الويبكاست، يُرجى زيارة investors.hyatt.com.

يُستخدم مصطلح "حياة" في هذا الإصدار للإشارة إلى "مجموعة حياة للفنادق" و/أو إحدى الشركات التابعة لها.

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نبذة عن مجموعة حياة للفنادق

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,150 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 72 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2022. وتشمل محفظة الشركة العلامات الفندقية التالية التابعة لمجموعة تايملس كوليكشن: "بارك حياة"، "جراند حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة ريزيدينس كلوب"، "حياة بليس"، "حياة هاوس"، و"يوركوف"؛ كما والفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة باوندلس كوليكشن، وهي: "ميرافال"، "أليلا"، "أنداز"، "تومبسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إندبندنت كوليكشن، وتشمل: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، جوا دي فيفر باي حياة"؛ ومجموعة إنكلوسيف كوليكشن التي تشمل: "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، منتجعات وسبا "زوتري ويلنس"، منتجعات وسبا "سيكرتس"، منتجعات وسبا "دريمز"، منتجعات وسبا "بريثليس"، "، منتجعات وسبا "فيفيد"، منتجعات وسبا "آلوا" ومنتجعات وسبا "صن سكايب". كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي

فاكايشنز"، و"نادي أنليميتد فاكايشن"، وبرنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني .www.hyatt.com