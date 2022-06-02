الفندق الأول لعلامة حياة في اسكتلندا والفندق الثاني لعلامة حياة سنتريك في المملكة المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة حياة للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزH) الستار عن إبرام إحدى الشركات التابعة لها اتفاقية امتياز مع مركز إدنبرة الدولي للمؤتمرات، وذلك لافتتاح فندق حياة سنتريك إدنبرة هايماركت. وتعتزم الشركة افتتاح الفندق الذي يضم 349 غرفة في منتصف العام 2025، ليكون الفندق الأول لمجموعة حياة في اسكتلندا تاركًا بالتالي علامة فارقةً في رحلة النمو الاستراتيجية التي تخوضها حياة في المملكة المتحدة.

ويبعد فندق حياة سنتريك إدنبرة هايماركت أقل من 000,1 قدم (300 متر) من مركز إدنبرة الدولي للمؤتمرات. وسيكون جزءًا من مشروع هايماركت إدنبرة الذي يضم مكاتب ووحدات للبيع بالتجزئة. كذلك، وبالتعاون بين مركز إدنبرة الدولي للمؤتمرات وكلية إدنبرة، سيضم المشروع أكاديمية تدريب عالمية في قطاع الضيافة تستهدف الطلاب والمتدربين ممن اختاروا مجال الضيافة والسياحة في اسكتلندا كمسار وظيفي. وسيكون فندق حياة سنتريك الجديد وجهة الإقامة المثالية لرواد الأعمال والسياح على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى طلاب أكاديمية التدريب، وسيكون بمثابة محطةٍ لهم لاكتشاف تاريخ المدينة العريق وثقافتها.

ويقع الفندق بالقرب من أشهر معالم إدنبرة، بما في ذلك قلعة إدنبرة الشهيرة والمتحف الوطني في اسكتلندا والمدينة القديمة. وسيجد أولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف المدينة واختبار نمط عيش السكان المحليين أقدامهم تجرهم دون وعي نحو حي سانت جيمس ونيو تاون ومناطق التسوق والثقافة في شارع جورج، والتي تقع جميعها على مسافة قريبة من الفندق. ويحتلّ الفندق أيضًا موقعًا مثاليًا على بعد ستة أميال (10 كيلومترات) وحسب من مطار إدنبرة الدولي الذي يربط المسافرين مباشرة بأكثر من 150 وجهة سفر حول العالم.

وفي تعليقِ لها على توقيع الاتفاقية، قالت فيليسيتي بلاك روبرتس، رئيسة عمليات الاستحواذ والتطوير في أوروبا وشمال أفريقيا في مجموعة حياة: "إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع مركز إدنبرة الدولي للمؤتمرات لافتتاح فندق حياة سنتريك هايماركت إدنبرة الذي سيكون بمثابة بوابة لدخول علامة حياة سنتريك إلى إحدى أشهر العواصم في العالم. ويعتبر هذا الافتتاح دليل على التزام مجموعة حياة بتنمية محفظة علاماتها الفندقية في شتى أنحاء المملكة المتحدة، أي في أكثر المواقع أهميةً لضيوفنا وأعضائنا وعملائنا ومالكينا."

وسيقدّم فندق حياة العصري خدمات متكاملة موزعة على 349 غرفة وصالة رياضية وأربع غرف اجتماعات، فضلاً عن تجارب تناول طعام إبداعية ستنال إعجاب الضيوف والسكان المحليين على حدٍ سواء. وسيمنح الفندق الضيوف فرصة

تجربة ست علامات مختلفة لمأكولات الشوارع تقدّم أشهى الأطباق الطازجة المتغيرة بشكل دوري لتعكس مشهد الطهي المحلي المزدهر في إدنبرة.

وقد عمدت شركة فوستر وشركاؤه إلى تصميم الفندق الراقي باتباع أعلى معايير الاستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن فوستر وشركاؤه هي شركة معمارية تحظى بشهرة عالمية تأسست على يد نورمان فوستر. وتشتهر الشركة بنهجها الشامل للاستدامة والتصميم المسؤول. كما تولّت شركة أي سي أيه الدولية للهندسة المعمارية والتصميم، ومقرها في غلاسكو، تصميم الديكورات الداخلية، وتعد أي سي أيه إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم خدمات استشارات التصميم الداخلي للفنادق تحت قيادة خبراء متخصصين.

في المقابل، شارك مارشال دالاس، الرئيس التنفيذي لمركز إدنبرة الدولي للمؤتمرات في هذا الحدث معبرًا: "تكتسب الجهود الرامية إلى تعزيز ازدهار مشروع هايماركت في إدنبرة أهميةً بالغةً في تسليط الضوء على دور مركز إدنبرة الدولي للمؤتمرات باعتباره وجهةً رائدةً لاستضافة المؤتمرات في اسكتلندا، كذلك تساهم هذه الجهود في تحقيق رؤيتنا المتمثّلة بتتمكين بيئةٍ تلهم الأفكار المبتكرة التي تغير العالم. أما بالنسبة إلى فندق حياة سنتريك إدنبرة هايماركت، فأنا على يقينٍ بأنه سيكون عامل جذب يستقطب المسافرين المحليين والدوليين والشخصيات الرفيعة إلى مركزنا عامًا بعد عام. يسعدنا التعاون مع مجموعة حياة لافتتاح أول فندق لها في اسكتلندا، ونتطلع إلى الفرص الهائلة التي سيتيحها هذا الفندق في مدينة إدنبرة ".

وسينضم فندق حياة سنتريك إدنبرة هايماركت إلى 16 فندق آخر يحمل علامة حياة في المملكة المتحدة، وسيكون ثاني فندق لحياة سنتريك في البلاد بعد فندق حياة سنتريك كامبريدج.

يستخدم مصطلح "حياة" في هذا الخبر للإشارة إلى مجموعة حياة للفنادق و / أو إحدى الشركات التابعة لها.

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نبذة عن حياة سنتريك

حياة سنتريك هي علامة لفنادق نمط الحياة التي تقدّم الخدمات الشاملة في أبرز الوجهات العالمية. تم تصميم فنادق حياة سنتريك لربط الضيوف بقلب الحدث، ولإفساح المجال أمام روح الاستكشاف وضمان عدم تفويتهم لحظات المغامرة. يوفر كل فندق تابعٍ للعلامة مساحات اجتماعية للتواصل مع الآخرين في ردهة الفندق، وفي الوقت نفسه، يُعد المقهى والمطعم أماكن أساسية للاستمتاع بمحادثات رائعة ومأكولات محلية ومشروبات مميزة. تحرص الغرف العصرية على تلبية كافة احتياجات الضيوف، بينما يقدم فريق العمل الشغوف والمتفاني النصح حول أفضل المأكولات المحلية والحياة الليلية في البلاد. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني hyattcentric.com أو متابعة حسابات HyattCentric@ على فيسبوك وإنستغرام، أو البحث عن الصور باستخدام هاشتاغ HyattCentric#.

نبذة عن مركز إدنبرة الدولي للمؤتمرات

تم افتتاح مركز إدنبرة الدولي للمؤتمرات في العام 1995. ومنذ ذلك الحين، استضاف أكثر من 1.5 مليون مندوب وأكثر من 500,3 فعالية وتمكن من جمع حوالي 750 مليون جنيه إسترليني من إجمالي التأثير الاقتصادي على إدنبرة والمناطق المحيطة بها.

نبذة عن "مجموعة حياة للفنادق"

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة من شأنها تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,150 فندقًا ومنتجعًا في 71 دولة عبر ست قارات حتى 31 مارس 2022. وتشمل عروض الشركة العلامات الفندقية التالية: "بارك حياة"، "ميرافال"، "جراند حياة"، "أليلا"، "أنداز"، "ذا أنباوند كولكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، "تومسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، "جوا دي فيفر باي حياة"، "حياة هاوس"، "حياة بليس"، "يوركوف" و"حياة ريزيدينس كلوب"، بالإضافة إلى علامات المنتجعات والفنادق المنضوية تحت علامة إيه إم آر كوليكشن، بما في ذلك منتجعات وسبا سيكرتس، منتجعات وسبا دريمز، منتجعات وسبا بريثليس، منتجعات وسبا زوتري ويلنس، منتجعات وسبا آلوا ومنتجعات وسبا سنسكايب. كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، "نادي أنليميتد فاكايشن"، برنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز". للمزيد من المعلومات حول "مجموعة حياة للفنادق"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hyatt.com.