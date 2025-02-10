القاهرة، مصر- تفخر مجموعة حسن علام القابضة بالإعلان عن إطلاق شركة جينيت الزراعية، وهي شركة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والاستدامة في المنطقة. كجزء من هذه المبادرة، استحوذت شركة جينيت الزراعية على قطعة أرض زراعية كبيرة تبلغ مساحتها 14,100 فدان في منطقة امتداد غرب المنيا من شركة تنمية الريف الجديد "الريف المصري"

ستخصص الأرض لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير. يتماشى هذا المشروع مع أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإيرادات من المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

صرح حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، قائلاً: "إن إطلاق شركة جينيت الزراعية يمثل إضافة هامة إلى التزامنا بتطوير المجتمعات والاستثمار في الأعمال التي تخلق قيمة مستدامة. إن هذا التوسع في مجال الزراعة يتماشى مع رؤيتنا الأوسع لدفع النمو المستدام وإحداث تأثير ملموس في المناطق التي نعمل فيها."

وثَمِّن اللواء عمرو عبد الوهاب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد إنضمام "مجموعة حسن علام" لجموع المستثمرين المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، وذلك بوصفها إحدى القلاع الصناعية والتنموية الوطنية الكبرى، مؤكداً على ثقته فى قدرتها على تحقيق معدلات الاستصلاح المقررة، وإحداث الفارق التنموى المطلوب فى أرضها، بما يعود بالنفع والخبرات كذلك على أراضى صغار المنتفعين المحيطين بمشروعها."

يتماشى توسع شركة جينيت مع رؤية مصر 2030 من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة صادرات المحاصيل ذات القيمة العالية، وتعزيز معالجة الأغذية على نطاق صناعي لإنشاء نظام بيئي زراعي أكثر قوة. من خلال الاستفادة من تقنيات الزراعة الحديثة والاستثمار في بنية تحتية لمعالجة ما بعد الحصاد، تهدف الشركة إلى تحويل الإنتاج الزراعي الخام إلى منتجات غذائية تنافسية عالميًا.

مع التركيز الاستراتيجي على الأمن الغذائي، وصادرات الزراعة، والصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة، تواصل مجموعة حسن علام القابضة توسيع وجودها في القطاعات ذات التأثير العالي التي تدفع النمو الاقتصادي.

عن مجموعة حسن علام القابضة

شركة حسن علام القابضة هي مجموعة شركات مصرية رائدة تعمل في مجالات الهندسة، البناء، الاستثمار، والتطوير. تعمل المجموعة في قطاعات متنوعة بما في ذلك البنية التحتية، الطاقة، المياه، الصناعة، اللوجستيات، البتروكيماويات، والمشاريع المعقدة واسعة النطاق في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدأ مؤسسو شركة حسن علام القابضة أعمالهم في عام 1936، لتصبح واحدة من أعرق وأقدم شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بسمعة ممتازة وقدرات تقنية فائقة ومحفظة متنوعة. مع إرثها المتمثل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والاستثمار فيها، قامت المجموعة بتسليم أكثر من 70 مشروعًا في السنوات الخمس الماضية فقط، ولديها تعاقدات حالية تتجاوز 6 مليارات دولار أمريكي. تم تصنيف المجموعة كواحدة من أفضل 250 شركة بناء وتشييد عالمية وفقاً لمؤسسة Engineering News-Record (ENR).

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