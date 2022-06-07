منح دراسية لعشرين طالباً إماراتيًا لدراسة الهندسة الميكانيكية في علم المعادن طوال فترة دراستهم في الجامعة التي تمتد لأربعة أعوام

الاتفاقية تدعم المساقات التعليمية والبرامج البحثية التي طرحتها الجامعة بالشراكة مع مجموعة حديد الإمارات أركان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة حديد الإمارات أركان، أكبر شركة وطنية مُدرجة (في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) والعاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي لإنشاء أول مختبر للمعادن متخصص بصناعة الحديد في دولة الإمارات ومجهز بأحدث المعدات والأدوات. وسيسهم هذا المختبر في إثراء التجربة التعليمية في هذا التخصص الحيوي، وإجراء الدراسات والأبحاث المتقدمة في علوم المعادن والحديد بشكل خاص، بما يعزز جهود الابتكار والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وقع مذكرة التفاهم في مقر شركة حديد الإمارات أركان كل من المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، والبروفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية، في حضور مسؤوليين من كلا الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، تقدم مجموعة حديد الإمارات أركان منح دراسية لعشرين طالباً إماراتيًا لدراسة الهندسة الميكانيكية في علم المعادن وذلك طوال فترة دراستهم في الجامعة التي تمتد لأربعة أعوام، إلى جانب منح أعضاء هيئة التدريس وطلاب الهندسة في جامعة أبوظبي إمكانية الدخول إلى مرافق الشركة ومصانعها للتعرف عن كثب على المعدات والآلات والأدوات المستخدمة خلال مراحل صناعة الصلب.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «تمثل هذه الاتفاقية الهامة مع جامعة أبوظبي استمرارًا للشراكة المثمرة مع هذا الصرح الأكاديمي الكبير، عقب النجاح الذي حققناه بإضافة علم المعادن كجزء من درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بالجامعة خلال العام 2020، إضافة إلى التعاون المستمر في مجال البحوث العلمية، وتوفير برامج التدريب العملي للطلبة في مقر الشركة في أبوظبي".

وأضاف: "اليوم نعلن شراكتنا لإنشاء مختبر علم المعادن المجهز على أعلى مستوى لخدمة الطلاب والباحثين من كلا الجانبين، وتوفير المنح الدراسية لمجموعة جديدة من طلاب الجامعة، في إطار حرصنا على أن نكون مثالًا يُحتذى في تحقيق التكامل بين الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية، بما يصب في خدمة جميع الأطراف ويضمن ضخ دماء جديدة وإعداد كوادر وقيادات مؤهلة للارتقاء بأداء القطاع الصناعي في المستقبل، دعمًا للخطط الوطنية الرامية لتنويع بنية الاقتصاد."

ومن جانبه، قال البرفيسور، وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: "نعتز بمواصلة شراكتنا الإستراتيجية مع مجموعة حديد الإمارات أركان من خلال إنشاء أول مختبر للمعادن متخصص بصناعة الحديد في دولة الإمارات في جامعة أبوظبي، والذي يدعم رسالتنا في تأهيل خريجين مبتكرين وعلى أتم الاستعداد للالتحاق بسوق العمل حيث يدعم هذا المختبر بالدرجة الأولى برنامج الهندسة الميكانيكية – هندسة علم المعادن المعتمد دولياً، الذي تم تطويره بالتعاون مع المجموعة، ويمثل إضافة نوعية إلى مرافقنا الحالية المتطورة، ويدعم البحث العلمي والابتكار في الجامعة ويزود الطلبة بأدوات البحث والخبرة العملية التي تمكنهم من التفوق وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في علم المعادن، وهو ما سيمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل."

وأضاف البرفيسور وقار: "يسعدنا أيضاً أن نثمن لمجموعة حديد الإمارات أركان تقديمها منح دراسية لدعم دراسة الطلبة هذا التخصص الحيوي والمساهمة في تأهيل مهندسين ذوي مهارات عالية قادرين على تقديم إضافة نوعية لهذا القطاع الصناعي حيث تترجم هذه الشراكة استراتيجية الجامعة في العمل عن كثب مع قطاع الصناعة لتزويد طلبتها بتجربة تعليمية تواكب متطلبات مختلف القطاعات والعمل باستمرار على تطوير وتحديث برامجنا لضمان ارتباط التجارب التعليمية في الجامعة بسوق العمل ومتطلبات أصحاب العمل. كما أنتهز هذه الفرصة لتوجيه خالص الشكر والامتنان للمجموعة على دعمها المستمر ونتطلع لمزيد من التعاون ضمن شراكتنا الاستراتيجية."

جدير بالذكر أن حديد الإمارات أركان كانت قد أبرمت في العام الماضي اتفاقية مع جامعة خليفة لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير برامج التدريب والتطوير العلمي والمهني، وتقديم الاستشارات الفنية، إضافة إلى توفير فرص تدرّب الطلاب عملياً في مرافق حديد الإمارات.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والبلوك والأنابيب وغيرها من مواد البناء التي تساهم في تعزيز قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة.

وتعتبر المجموعة كذلك أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. وتعد المجموعة أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وتنضوي مجموعة حديد الإمارات أركان تحت مظلة الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ وبذلك تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تأسست جامعة أبوظبي عام 2003، كمؤسسة خاصة للتعليم العالي تلتزم باتباع أرقى المعايير والممارسات العالمية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يساهم في صنع قيادات المستقبل في الدولة والمنطقة، وتضم مجتمعاً طلابياً حيوياً يزيد عن 7500 طالب وطالبة من أكثر من 80 جنسية يتوزعون عبر مقراتها في أبوظبي ودبي والعين ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة، ويدرسون ضمن كلياتها الأربع: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية العلوم الصحية.

حصلت جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WASC) في كاليفورنيا، وحصلت كلية إدارة الأعمال بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي العالمي من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة (AACSB)، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد آخر من(EQUIS)، التابع للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD)، بينما حصلت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي العالمي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية (ABET). وتضم الجامعة برنامج الهندسة المعمارية الوحيد الحاصل على اعتماد المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، كما حصلت كلية العلوم الصحية على الاعتماد من وكالة اعتماد تعليم الصحة العامة في الإقليم الأوروبي (APHEA) .

وفقاً لتصنيف "كوكاريللي سيموند" العالمي (QS) لجامعات العالم لعام 2023، تصنف جامعة أبوظبي بين أفضل 651-700 جامعة في العالم، ومن بين أفضل 150 جامعة في العالم والتي لا يتجاوز عمرها خمسين عاماً، وحصلت جامعة أبوظبي على 5 نجوم، التقييم المؤسسي الشامل الأعلى ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات لعام 2022، محققة الدرجة الكاملة في التدريس، التوظيف، المستوى الدولي، البحث، التعلم عن بُعد، المرافق الجامعية، والشمولية، وقد سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً أكاديمياً جديداً بحسب تصنيف كوكاريللي سيموند العالمي المرموق وفق الموضوعات المحددة حيث جاءت دراسات الأعمال والإدارة في جامعة أبوظبي في المرتبة 501-550 عالمياً وفي المرتبة الرابعة محلياً.