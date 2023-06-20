أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها لتحقيق رؤيتها وطموحاتها الاستراتيجية، أعلنت مجموعة حديد الإمارات أركان عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد يقوم على إنشاء وحدتين منفصلتين لإدارة الأعمال، وهما وحدة حديد الإمارات ووحدة مواد البناء، بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لأعمال الصلب ومواد البناء.

وسيكون لكل وحدة أعمال رئيس تنفيذي يركز على دفع النمو والتطور ويتبع مباشرة للمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وسيتولى سعيد الغافري مسؤولية وحدة أعمال حديد الإمارات بصفته رئيساً تنفيذياً، في حين يتولى سعيد الظاهري وحدة أعمال مواد البناء بصفته رئيساً تنفيذياً بالإنابة ونائباً لرئيس الشؤون التجارية.

في هذا الإطار، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "نحرص على اتباع أفضل السبل لتمكين المجموعة من الاستفادة من نقاط القوة والقدرات التكاملية لوحدتي حديد الإمارات ومواد البناء لتحقيق طموحاتنا الاستراتيجية وتطلعاتنا لمزيد من النمو. توصلنا إلى نموذج تشغيلي من شأنه دفع تقدمنا وتعزيز كفاءة عملياتنا، وتمهيد الطريق نحو نجاحات أكبر في المستقبل".

وأضاف: "يعتمد النموذج الجديد على قيمنا الموحدة القائمة على رأس المال البشري، والمساءلة، والابتكار، وذلك انطلاقاً من ثقافة الفريق الواحد التي ستمكننا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بالتزامن مع توفير المزيد من فرص التطور والازدهار لموظفينا".

وستحظى وحدتا الأعمال الجديدتان بدعم من الأقسام المساندة المركزية، بما في ذلك المالية، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا، والاستراتيجية والتحول، إضافة إلى قسم جديد للمشاريع.

وخلال العام 2021، أنجزت صفقة اندماج حديد الإمارات وأركان لمواد البناء لتشكيل حديد الإمارات أركان. ومنذ ذلك الحين، انطلقت الشركة الجديدة في رحلة تحول لتوحيد الأقسام المختلفة وضمان انسيابية أعمالها، مع إبقاء الأولوية لسلامة موظفيها، وتحقيق كفاءة العمليات وتعزيز موقفها المالي وتطوير خارطة طريق لإزالة الكربون لتحقيق صافي صفر انبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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