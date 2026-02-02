المنامة، مملكة البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة بايرن لتأجير المعدات ذ.م.م، إحدى الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات الصناعية وتأجير المعدات. ويأتي هذا الاستحواذ ضمن برنامج استثماري ورأسمالي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 400 مليون دولار أمريكي، ويهدف بشكل استراتيجي إلى دعم المشاريع المتنامية وتطوير البنية التحتية المتسارعة في المنطقة.

تأسست شركة بايرن في عام 1992 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورت لتصبح مشغلًا إقليميًا رئيسيًا يقدم نموذج تأجير متكامل عبر أسطول يضم نحو 16,000 وحدة. وتدير الشركة عملياتها من خلال 14 مكتبًا وشبكة من المستودعات المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، على مساحة تتجاوز 153,000 متر مربع. ويشمل ذلك مستودع الجبيل الرئيسي، الذي يُعد أحد أكبر مراكز الخدمات اللوجستية والعمليات من نوعه في المملكة العربية السعودية. وقد حققت الشركة نمواً مستقرًا ومتواصلًا في الربحية، مسجلةً نموًا بنحو 20% خلال العام الماضي، وهي في موقع قوي يهيئها لمواصلة هذا المسار التصاعدي.

وتخدم بايرن قاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 1,100 عميل من الشركات الكبرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم معدات وخدمات متكاملة تستخدم في عدة قطاعات، تدعم قطاعات رئيسية تشمل قطاعات النفط والغاز والبناء والخدمات العامة والفعاليات. وتشمل قدراتها الأساسية حلول الطاقة المؤقتة والمباني الجاهزة ومعدات ضواغط الهواء ومعدات مناولة المواد وحلول الإضاءة المتنقلة، وغيرها من الأصول الحيوية اللازمة للعمليات على نطاق واسع.

يواصل سوق تأجير المعدات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه المتصاعد بمعدلات تتجاوز العشرة بالمائة، مدفوعاً بنشاط قطاع النفط والغاز، والبرامج التنموية الوطنية، والنمو الصناعي، والفعاليات الكبرى، ولاسيما في المملكة العربية السعودية. وتتمتع شركة بايرن بمكانة استراتيجية تؤهلها للاستفادة من هذا الزخم، مدعومة بفريق إداري ذو خبرة معمقة وسجل تشغيلي حافل بالنجاح.

ومن خلال دعم مجموعة جي إف إتش، ستركز بايرن خلال المرحلة المقبلة على التوسع في قطاعات جديدة وتعزيز محفظة منتجاتها وتوسيع انتشارها في الأسواق ذات الأولوية. كما ستعمل الشراكة على الاستفادة من الخبرات الفنية لشركاء التشغيل لدى بايرن لتعزيز ميزتها التنافسية في المنطقة.

وفي تعليقه على الاستحواذ، قال السيد حماد يونس، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة جي إف إتش: "تمثل بايرن منصة رائدة ومرنة تعمل في صميم القطاعات الأكثر حيوية في المنطقة. ويمنحها حجم عملياتها وقوة علاقاتها مع العملاء وقدراتها الفنية أفضلية واضحة للاستفادة من سلسلة المشاريع الكبرى الإقليمية. ومن خلال الاستحواذ على 60٪ من أسهم الشركة، نهدف إلى تسريع مسار نمو بايرن وتوسيع نطاق حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يزداد الطلب على حلول التأجير الصناعية عالية الجودة."

من جانبه، قال السيد باتريك فالون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بايرن لتأجير المعدات: "إن شراكتنا مع مجموعة جي إف إتش المالية تفتح آفاقاً جديدة وهامة أمام شركة بايرن. فحجم جي إف إتش الإقليمي وخبرتها الاستثمارية ورؤيتها طويلة الأمد ستمكننا من تعزيز عروض خدماتنا وتطبيق حلول أكثر تطورًا ومواصلة تقديم الموثوقية والتميز التشغيلي اللذين يتوقعهما عملاؤنا. وتمثل هذه المرحلة الجديدة من النمو فرصة لدعم برامج التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكثر فاعلية، خاصة المشاريع الكبرى الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."

ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية مجموعة جي إف إتش الرامية إلى الاستثمار في قطاعات حيوية تدعم الاقتصادات الإقليمية وتسهم في تحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 و"رؤية نحن الإمارات 2031". ويؤكد هذا الاستحواذ كذلك التزام المجموعة ببناء منصات قوية ورائدة على مستوى القطاعات في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

