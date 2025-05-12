المنامة، البحرين : حصدت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") مؤخرًا مؤخراً جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز مجلة "MEA Finance" للتكنولوجيا المصرفية للعام 2025 الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث فازت المجموعة بجائزة "أفضل مزود خدمات مصرفية رقمية إسلامية للعام في مملكة البحرين" وجائزة "أفضل تطبيق لحلول التكنولوجيا المالية الإسلامية".

هذا وأقيم الحدث بتاريخ 8 مايو 2025 في برج خليفة، وتسلم الجوائز نيابة عن المجموعة السيد أسامة نصر، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الرقمية في مجموعة جي إف إتش المالية ، بحضور مجموعة من كبار المدراء والمسؤولين من جي إف إتش ورواد القطاع من مختلف أنحاء المنطقة.

تأتي هذه الجوائز تقديرًا لابتكار جي إف إتش وريادتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، لا سيما ضمن قطاع التمويل الإسلامي. ويؤكد حصول المجموعة على هاتين الجائزتين على التزامها بتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء وتقديم حلول مالية متطورة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مملكة البحرين والمنطقة ككل.

ويعد تطبيق "جي إف إتش للاستثمار" المبتكر، المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة من DeepAI، من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الإنجاز، حيث يمكن التطبيق المستخدمين من الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات جي إف إتش الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك حساب "الوكالة" الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا. تتيح هذه المنصة المتنقلة للمستثمرين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة بسلاسة في مجموعة استثمارات جي إف إتش المتنوعة. كما يوفر التطبيق للمستخدمين تجربة رقمية بالكامل وسلسة تغطي كل خطوة من رحلة الاستثمار، من التسجيل إلى الدفع، مما يلغي الحاجة إلى الزيارات الشخصية ويضمن الراحة والكفاءة.

إلى ذلك يتيح حساب "الوكالة" المتاح عبر تطبيق "جي إف إتش للاستثمار" التمتع بعوائد متوقعة تنافسية عبر فترات استحقاق مختلفة، بما في ذلك 7% سنويًا للخيار قصير الأجل لمدة شهر واحد و 6.50% سنويًا لخيارات ثلاثة وستة وتسعة واثني عشر شهرًا، مع توزيع شهري للأرباح في جميع الحالات. وتجسّد هذه المبادرة حرص جي إف إتش على رقمنة العمليات المالية التقليدية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية عالية الجودة ومواكبة احتياجات وتطلعات العملاء المتغيرة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أسامة نصر، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الرقمية في مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: "نفخر بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين، حيث يأتي هذا التقدير من جوائز مجلة ’MEA Finance‘ للتكنولوجيا المصرفية بمثابة شهادة على التزام جي إف إتش الراسخ بالريادة في الابتكار الرقمي ضمن قطاع التمويل الإسلامي. كما يؤكد هذا الإنجاز على سعينا الدؤوب لتعزيز المشهد المالي من خلال التكنولوجيا المتطورة وتزويد عملائنا بتجارب مصرفية رقمية سلسة وآمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي مختلف احتياجاتهم."

وأضاف: "تؤكد هذه الجوائز على رؤيتنا الاستراتيجية والعمل الجاد لفريق العمل، إضافة إلى كونها حافزًا لمواصلة دفع عجلة الابتكار في التمويل الإسلامي الرقمي لضمان بقاء جي إف إتش في طليعة التطور التكنولوجي والحلول المرتكزة على العملاء في المنطقة."

يمكن نحميل تطبيق "جي إف إتش للاستثمار" من متاجر التطبيقات Apple App Store أو Google Play Store، والتسجيل مفتوح للمواطنين والمقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

نبذة حول حساب الوكالة:

حساب الوكالة هو عقد وكالة يخول بمقتضاه الطرف الأول (الموكل) مجموعة جي إف إتش المالية الطرف الثاني (الوكيل) للقيام بالأنشطة الاستثمارية نيابةً عنه، مع احتفاظ الطرف الأول بمخاطر الاستثمار حيث إن العوائد غير مضمونة وتعتمد على أداء الأصول محل الاستثمار. تُقدم هذه المعلومات لأغراض التوعية ولا تشكل عرضًا أو توصيةً للاشتراك أو شراء أي منتج استثماري في أي ولاية قضائية يحظره القانون أو التنظيم، وينبغي على المستثمرين المحتملين إجراء دراستهم المستقلة وطلب المشورة القانونية والضريبية والمالية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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