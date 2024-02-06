دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل "مجموعة جميرا"، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في "دبي القابضة"، توسيع محفظتها الإقليمية والدولية بافتتاح أول فندق لها في المملكة العربية السعودية "جبل عمر جميرا". وبدأ الفندق أعماله في إطار المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر الرائد في مكة المكرمة، والذي صممه مهندسو شركة "فوسترز + بارنرز".

يقع الفندق على بعد خطوات قليلة من المسجد الحرام في مكة المكرمة، ويوفر وسائل راحة فاخرة عالمية المستوى، من ضمنها 1,121 غرفة وجناحاً وشقة فسيحة مصممة بأناقة لتوفر ملاذاً مريحاً وهادئاً لضيوف الرحمن، يمنحهم إحساساً معززاً بالصفاء من خلال خدماته المدروسة بعناية لتتيح لهم إعادة التواصل مع أنفسهم والتأمل أثناء أداءهم مناسك الحج والعمرة.

يضم "جميرا جبل عمر مكة" ثماني وجهات مميزة لتناول الطعام، بما فيها مطعم باتراس المتوسطي، وردهة الفندق التي تقدم أفخر أنواع الشاي والمخبوزات. وسيقدم الفندق لضيوفه قريباً مجموعةً استثنائية تضم ست وجهات فريدة لتناول الطعام ضمن البرجين الشرقي والغربي منه، بما فيها مطعم أرابيسك مميز، ومطعم فارسي، ومطعم شرق أوسطي، ومطعم جنوب شرق آسيوي، ومطعم هندي باكستاني، ومقهى يقدم أجود أنواع الشاي والمخبوزات الفرنسية الشهيرة. كما يوفر الفندق ثلاث قاعات للاجتماعات والفعاليات تستوعب من 10-70 شخصاً.

وبهذه المناسبة، قالت كاترينا جيانوكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: "نحن فخورون بافتتاح أول فندق لمجموعة جميرا في المملكة العربية السعودية في موقعٍ استثنائي كهذا وبالشراكة مع شركة ’جبل عمر للتطوير‘. وسيقدم فندق ’ جميرا جبل عمر مكة‘ الخدمات الاستثنائية التي تشتهتر بها جميرا والمصممة خصيصاً للارتقاء بتجرية زوار مكة المكرمة".

وتهدف مجموعة جميرا، عبر تقديم مفهومها الاستثنائي للضيافة في المملكة، إلى إثراء تجربة الضيوف من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل والخدمات الشخصية. ودُشن الفندق بافتتاح 507 غرفة وجناحاً أنيقاً في برج شاهق يوفر إطلالات جميلة على المدينة والمسجد الحرام، على أن يتم تدريجياً إضافة 526 غرفة وجناحاً موزعة على برجين عصريين يمكن الوصول إليهما بمنتهى الراحة والسهولة باستخدام مصاعد سريعة. ويمكن لضيوف الفندق أيضاً حجز طوابق كاملة تضم 14 غرفة وجناحاً في كل طابق، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والحصرية خلال إقامتهم.

وتتويجاً لمظاهر الفخامة والأناقة، يضم الفندق 88 مسكناً فسيحاً ضمن منصة البوديوم المشتركة للأبراج الأربعة. وتحظى هذه الشقق الحصرية بشرفات واسعة تتيح للضيوف الانضمام إلى صلاة الجماعة في المسجد الحرام من أماكن إقامتهم المريحة.

يشار إلى أنه تم مؤخراً تعيين رضوان شيخ مديراً عاماً لفندق "جميرا جبل عمر مكة"؛ وهو يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الضيافة الفاخرة في الهند وسنغافورة والسعودية، حيث عمل لدى العديد من فنادق الخمس نجوم المدرجة في دليل فوربس للسفر.

نبذة عن مجموعة جميرا

"مجموعة جميرا" هي شركة عالمية رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة وعضو في "دبي القابضة"، تدير محفظة فندقية عالمية المستوى تضم 26 فندقاً ومنتجعاً تتنوع بين المنتجعات الشاطئية، وفنادق المدينة، والشقق الفاخرة كاملة الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

تضم محفظة "مجموعة جميرا" عدداً من أشهر وأفخم المنشآت الفندقية في العالم؛ بدءاً من برج العرب جميرا الشهير، والقصور العربية الفاخرة في مدينة جميرا بدبي، وصولاً إلى منتجعها العصري الرائع على جزيرة أولهاهالي في المالديف، ومجمّع الفلل الفخمة في جزيرة بالي الأندونيسية، وفندق كابري بالاس جميرا المستوحى من الفن الإيطالي. ويتجلى التزام المجموعة بتقديم خدمات وتجارب استثنائية لضيوفها عبر جميع فنادقها بدءاً من اللمسات الحديثة على الأجواء الكلاسيكية لفندق كارلتون تاور جميرا في لندن وصولاً إلى الأجواء المستقبلية لفندق جميرا نانجينغ في الصين.

تضم فنادق جميرا 85 مطعماً تجمع بين المأكولات الأصيلة المتنوعة والأجواء المذهلة. ومع تنوعها بين المفاهيم المحلية الحائزة على جوائز إلى الشراكات مع علامات تجارية شهيرة مثل "زوما"، تحظى هذه المطاعم بإقبال لافت، وثمة 20 مطعماً منها مُدرجة ضمن تصنيفات دليل غولت آند ميلو ودليل ميشلان.

#بياناتشركات

-انتهى-