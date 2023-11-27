جامعة الخليج الطبية توقع مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للطب البيطري ، المملكة المتحدة ، وتحدد مجالات التعاون

الإمارات العربية المتحدة: وقعت جامعة الخليج الطبية مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للطب البيطري المرموقة ، جامعة لندن ، في خطوة تاريخية نحو النهوض بالرعاية البيطرية وتبني مبادئ الصحة الواحدة في منطقة الشرق الأوسط. وقد تم توقيع الاتفاقية في مؤتمر دولي استضافته جامعة الخليج الطبية بعنوان "صحة واحدة: مستقبل التعليم البيطري" ، والذي عقد في مدينة ثومبي الطبية في الجرف ، عجمان ، في 23 نوفمبر 2023.

وقد شارك في هذا الحدث ضيوف الشرف الكرام, سعادة اللواء الدكتور محمد عيسى الأدهب ، مدير شرطة الخيالة في دبي والمدير العام لنادي دبي لسباقات الخيل ، ، بما في ذلك بريف. دوز. الدكتور هابيل أو فيرنيري ، المدير العلمي للمختبر المركزي للأبحاث البيطرية ، والدكتور سيد كمال باشا ، مدير مركز الإمارات للإبل. وترأس المؤتمر الدكتور محي الدين ثومبي ، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي ، الذي ألقى الكلمة الرئيسية.

وفي حديثه في هذا الحدث ، أكد الدكتور محي الدين ثومبي على أهمية التعاون العالمي في النهوض بالرعاية البيطرية. وقال: "يمثل هذا المؤتمر خطوة مهمة إلى الأمام في إقامة شراكات دولية وتشكيل مستقبل الرعاية البيطرية وفقا لمبادئ صحة واحدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. من المقرر أن تدخل جامعة الخليج الطبية بقيادة مجموعة ثومبي في مجال الرعاية الصحية البيطرية ، مع خطط لإنشاء عيادات في عجمان والشارقة ودبي بحلول النصف الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف المجموعة إلى إنشاء مستشفيات بيطرية على وجه السرعة كجزء من التزامها بتطوير الرعاية البيطرية والبحوث وممارسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.”

وتعكس مذكرة التفاهم التزام المؤسستين بالتعاون في مختلف المبادرات الأكاديمية والبحثية وبرامج التبادل والمشاريع المشتركة التي من شأنها المساهمة في النهوض بالعلوم البيطرية. تهدف الشراكة إلى تسهيل تبادل المعرفة والتفاهم الإقليمي والجهود البحثية التعاونية بين جامعة الخليج الطبية والكلية الملكية للطب البيطري ، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الأوسع.

وأعرب الأستاذ الدكتور حسام حمدي ، رئيس جامعة الخليج الطبية ، عن حماسته للتعاون قائلا: "في البداية ، أتوجه بخالص الامتنان إلى الدكتور محي الدين ثومبي ، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي ، التي قادت قيادتها الحكيمة هذه المبادرات. وتسلط هذه المساعي الضوء على المساهمات الهامة للدكتور محي الدين في تشكيل مستقبل تعليم المهن الصحية ورعاية مجتمع من المتعلمين المكرسين للتميز والابتكار. “

وكانت العروض المتميزة التي قدمها خبراء مشهورون نقطة محورية في المؤتمر. قاد الأستاذ الدكتور ريتشاردميسون جلسة حول دور الكلاب الأليفة كنماذج للأمراض البشرية ، تلاه عرض الأستاذ الدكتور رامكومار الثاقب حول التثقيف الصحي الواحد. الأستاذ الدكتور ستيوارت. دبليو جيه ريد ألقى الضوء على المفهوم الأوسع لصحة واحدة ، بينما بحث البروفيسور بهانو ب.شودري في المشهد المستقبلي للتعليم البيطري. واختتم البروفيسور أجاي كومار العروض باستكشاف لقاح صحي واحد في معالجة الأمراض المعدية.

صرح الأستاذ الدكتور ستيوارت ريد ، رئيس ومدير الكلية الملكية للطب البيطري ، جامعة لندن ، "صحة واحدة هي نهج تعاوني ومتعدد القطاعات ومتعدد التخصصات-يعمل على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية—بهدف تحقيق النتائج الصحية المثلى مع الاعتراف بالترابط بين الناس والحيوانات والنباتات وبيئتهم المشتركة. بالتعاون مع جامعة الخليج الطبية ، نهدف إلى تبادل المعرفة والمهارات ، وتطوير البحوث البيطرية والتعليم والرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. المشاكل التي نواجهها عند تقاطع الصحة البيئية والحيوانية والبشرية معقدة. من خلال العمل معا ، يمكننا إيجاد حلول ، وبالتالي إحداث تأثير إيجابي على صحة وتعلم مجتمعنا العالمي."

وحضر حفل التوقيع ممثلون رئيسيون من المؤسستين ، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والباحثين والموظفين الإداريين .

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