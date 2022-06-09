أعلنت مجموعة تيكوم ("الشركة") التابعة لدبي القابضة اليوم عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح العالمي") وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي. وتمتلك مجموعة تيكوم وتدير عشر مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة.

أبرز سمات الطرح العالمي للأسهم

إتاحة ستمائة وخمسة وعشرين مليون (625,000,000) سهم عاديٍّ ("الأسهم") للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم. ويتضمّن الطرح العالمي اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة، والطرح المعفى، واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى في 16 يونيو 2022 وأن تنتهي بتاريخ 24 يونيو 2022 .

من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات في 16 يونيو 2022 وأن تنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022.

من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو 2022.

تحتفظ "دي أتش أي أم" ذ.م.م ("المساهم البائع" والمشار إليها أيضاً باسم "دبي القابضة لإدارة الأصول" أو "دي أتش أي أم") بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" في دولة الإمارات. وتعتبر "دي أتش أي أم" مساهم الأغلبية في مجموعة تيكوم، بينما تعد دبي القابضة الشركة الأم.

لجنـــــــتا الرقابـــــــة الشـــــــرعية الداخليـــــــة لبنك الإمـــــــارات دبي الـــــــوطني (ش.م.ع) وبنـــــــك أبوظبي الأول (ش.م.ع) أصدرتا تصـــــــريحات تؤكــِّـــــد، بحســــب رأيهمــــا، توافـُـــق الطــــرح العالمي مــــع أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية.

ملخص سياسة توزيع الأرباح

تعتزم مجموعة تيكوم اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهريْ أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

تتوقّع المجموعة توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم إماراتي سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة (حتى أكتوبر 2025).

تعتمد قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق.

أهم مزايا الاستثمار في مجموعة تيكوم

رسّخت مجموعة تيكوم مكانتها الرائدة في مجال مجمعات الأعمال الحيوي في دبي، وتتمتع بموقع يؤهلها للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والتوجهات الناشئة الإيجابية بالإضافة إلى تعافي سوق العقارات التجارية في الإمارة.

تمتلك وتشغّل محفظة أصول عقارية متميزة ذات جودة ومرونة عالية، في مواقع استراتيجية هامة في إمارة دبي، وتوفّر بيئات عمل تنافسية تركز على سهولة مزاولة الأعمال ضمن أطر تنظيمية جاذبة ومدعومة بخدمات ذات قيمة مضافة.

قاعدة متنامية ومتنوعة من أهم الشركات العالمية والإقليمية، وتجمعها بهم علاقات استراتيجية طويلة الأجل.

وضع مالي جذاب وميزانية عمومية مدعومة بمحفظة قوية تدر عائدات وتدفقات نقدية مستقرة وعالية الجودة.

نموذج تشغيلي يركز على تعزيز ممارسات الحوكمة والاستدامة.

فريق إداري من المتخصصين وأصحاب الخبرة، ومساهم رئيسي داعم للنمو.

خارطة طريق واضحة ومحددة لتحقيق أهداف النمو ومواصلة الأداء القوي على المدى المتوسط.

تستفيد مجموعة تيكوم من ارتباطها بمجموعة دبي القابضة التي تتمتع بمكانة مرموقة في دبي وذات كفاءة تشغيلية مع التركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرؤى الاقتصادية لحكومة دبي.

ملخص لأبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة تيكوم:

أبرز النتائج المالية الوحدة السنة المالية 2021 الربع الأول 2022 الإيرادات مليون درهم إماراتي 1,766 485 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مليون درهم إماراتي 1,171 349 هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك % %66.3 %72.0 النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية* مليون درهم إماراتي 1,009 249 القيمة العادلة للعقار الاستثماري مليون درهم إماراتي 19,132 19,410 صافي قيمة الأصول الملموسة (كما في نهاية الفترة) وفق معايير "ايبرا" مليون درهم إماراتي 11,359 13,621

*يشمل النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بالنسبة لمجموعة تيكوم: التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية (بما في ذلك صافي تكاليف التمويل والدخل) قبل التغيرات في رأس المال العامل.

أبرز ملامح محفظة الأصول والأداء التشغيلي الوحدة 31 ديسمبر 2021 31 مارس 2022 عدد مجمعات الأعمال # 10 10 إجمالي المساحة القابلة للتأجير (بما في ذلك تأجير الأراضي) مليون قدم مربع 184 185 معدل الإشغال العقارات التجارية

العقارات الصناعية % %80.4 %76.6 %82.8 %78.7 متوسط معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على أساس القيمة (لفترة عشر سنوات والمنتهية في 31 ديسمبر 2021) % %87 لا ينطبق

وفي تعليق له على إطلاق عملية الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى دبي القابضة: "استطاعت مجموعة تيكوم، كونها الذراع الرئيس للتطوير التجاري وتأجير العقارات التابع لدبي القابضة، من المساهمة في تمكيننا من أداء دور رئيسي في تنويع اقتصاد إمارة دبي، ودفع عجلة نمو وتأسيس الأعمال وتشجيع الابتكار. وقد حرصنا على دعم مجموعة تيكوم لتصبح مطوّراً ناجحاً ورائداً لمنظومات الأعمال المتكاملة والمبتكرة، والشريك المفضل لكل من الشركات متعدّدة الجنسيات وروّاد الأعمال في المنطقة".

وأضاف كوشال: "نؤمن بجهوزية مجموعة تيكوم لبدء مرحلة جديدة وواعدة كشركة عامة مدرجة في السوق المالي. وسنظل، من خلال احتفاظنا بحصة الأغلبية في الشركة، ملتزمين تماماً بالعمل مع المساهمين الجدد لدعم تطلعات الشركة للتوسع والنمو وترسيخ دورها المحوري كمحرّك أساسي لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي والمنطقة عموماً".

بدوره، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم (ابتداءً من يوم الإدارج): "دأبت قيادتنا الرشيدة على تحديد أهداف وتطلّعات جديدة للدفع قدماً بمسيرة التميز والابتكار في قطاع الأعمال وترسيخ تنافسية الاقتصاد، مما عزّز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال ووجهة مُفضّلة تستقطب المواهب من كافة أنحاء العالم. وعلى مدى أكثر من عقديْن، ساهمت مجموعة تيكوم بشكل كبير في تحقيق تلك التطلعات الطموحة، ووساهمت بدور بارز في بناء اقتصاد المعرفة في الدّولة من خلال استقطاب الشركات العالمية وأفضل المواهب المتميزة في ستة قطاعات استراتيجية، إلى جانب تعزيز سهولة مزاولة الأعمال في الإمارة. ونجحت الشركة في توفير بيئة أعمال متكاملة وحيوية تمكِّن عملاءنا الحاليين والمُحتملين من تحقيق النمو والنجاح وبلوغ طموحاتهم، وفي ذات الوقت تواكب تطورات القطاعات العالمية وأهم التوجهات المستقبلية لأماكن العمل".

وأضاف آل مالك: "نتطلع من خلال إدراج مجموعة تيكوم في سوق دبي المالي إلى توسيع نطاق مساهمتنا في دعم السوق المالي في الإمارة، وتعزيز جهودنا الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية المستهدفة وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للشركات والمواهب. ويشكل الطرح العام الأولي فرصة فريدة للمستثمرين الراغبين بتملك أسهم في شركة رائدة لديها كل المقومات والقدرات اللازمة لمواصلة مسيرة نجاحها وازدهارها في قطاعات حيوية فيها فرص واعدة".

ومن جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "حرصْنا في مجموعة تيكوم على مواصلة دورنا كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي من خلال تطوير عشر مجمعات أعمال متخصّصة وحيوية ذات مستوى عالمي. وتمكنّا من الوصول إلى مكانة ريادية ومتميزة من خلال التزامنا بمواكبة التحوّل الرقمي وضمان رحلة سهلة وانسيابية لعملائنا، عبر تقديم أحدث الحلول المبتكرة لأكثر من 7,800 عميل وما يزيد عن 100,000 موظف ومتخصص من المواهب وروّاد الأعمال".

وأضاف بالهول: "حافظت مجموعة تيكوم على مكانتها المتميزة في طليعة مشهد الابتكار، ونجحت في تحديد القطاعات التي تمتلك أعلى إمكانيات النمو وتبنّي نماذج العمل المستقبلية، فضلاً عن تنمية قاعدة أصولها وتعزيز ولاء عملائها. وخلال الفترة من 2021 وانتهاءً بالربع الأول من عام 2022، حقّقت الشركة عدة إنجازات مهمة، كان أبرزها افتتاح مقرات إقليمية لشركات عالمية كبرى، ومبانٍ مخصصة لجامعات ومؤسسات أكاديمية بارزة ، ومراكز للبحث والتطوير. ويشكل سجلنا المتميز شهادةً واضحة على الثقة العالية في إمكانيات الشركة، كما يعكس الدور الريادي لإمارة دبي كوجهة مفضلة للشركات الطموحة الباحثة عن فرص جديدة".

واختتم بالهول قائلاً: "يمثل الطرح العام الأولي اليوم بداية فصل جديد في مسيرة نمو مجموعة تيكوم، ونحن عازمون على مواصلة دورنا الحيوي في دعم تطوير منظومات الأعمال والقطاعات الاستراتيجية في دبي بالتوازي مع تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من التكامل عبر هذه المنظومات، وتحفيز الفرص الجديدة في فئات القطاعات عالية النمو في دبي".

تفاصيل الطرح العالمي

يشتمل الطرح العالمي على إتاحة ستمائة وخمسة وعشرين مليون (625,000,000) سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم، وتعد جميع هذه الأسهم حصصاً حالية مملوكة للمساهم البائع، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح العالمي. ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ("الهيئة").

سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين المبيّنة أدناه:

للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين (حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات"))، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات.

للمســــتثمرين المحتــــرفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى.

يحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب فيما يصل إلى 5% من أسهم الطرح العالمي، ويجب تخصيص نسبة الأسهم المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص لأي من شرائح المكتتبين في الطرح العالمي.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 16 يونيو 2022 وتنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 16 يونيو 2022 وتنتهي بتاريخ 24 يونيو 2022.

كما أنه من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح العالمي وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي ("الإدراج") في شهر يوليو 2022 وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

ستخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح العالمي إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم وانتهاءً بمرور 180 يوماً على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروطٍ وأحكام محددة.

وستُنشر تفاصيل الطرح العالمي فيما يخص المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات في نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى، فستُنشر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. وستُنشر نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، فيما ستنشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. وستكون نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية متاحتين عبر الموقع الإلكتروني www.ipo.tecomgroup.ae.

وقد عُيّنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.خ)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومورجان ستانلي وشركاه انترناشيونال بي ال سي، ويو بي اس ايه جي فرع لندن كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري السجل المشتركين.

كما عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بالإضافة إلى كل من مصرف أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع)، ومصرف عجمان (ش.م.ع)، بنك دبي التجاري (ش.م.ع)، وبنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، ومصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وبنك المشرق (ش.م.ع)، ومصرف الشارق الإسلامي (ش.م.ع) كبنوك تلقي الاكتتاب.

هذا وأصـــــــدرت لجنـــــــتا الرقابـــــــة الشـــــــرعية الداخليـــــــة لبنك الإمـــــــارات دبي الـــــــوطني (ش.م.ع) وبنـــــــك أبوظبي الأول (ش.م.ع) تصـــــــريحات تؤكــــِّـــد، بحســــب رأيهـمـــا، توافــــق الطــــرح العالمي مــــع أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية. يجب على المســــتثمرين عدم الاعتمــــاد علــــى هــــذه التصــــريحات، وعلــــيهم اتخاذ إجراءات العنايــــة الواجبــــة من قبلهم لضــــمان توافق الطــــرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفق أسبابهم ودوافعهم الخاصة للمشاركة في الاكتتاب.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 7800 عميل ويعمل فيها اكثر من 100 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance التي تدعم نحو 2,400 مبدع مستقل.

الميزات التنافسية

تتمتع مجموعة تيكوم بنموذج أعمال فريد وسجل حافل بالنمو والإنجازات. وتتمثل أبرز ميزاتها التنافسية في الجوانب التالية:

مجموعة تيكوم لاعبٌ رئيسي في قطاع مجمعات الأعمال بإمارة دبي، وتتمتع بإمكانات قوية تتيح لها الاستفادة من تعافي سوق العقارات التجارية بدبي وتحسن ظروف الاقتصاد الكلي.

لطالما كانت محفظة مجموعة تيكوم المتميزة من مجمعات الأعمال ذات المواقع الإستراتيجية، والمدعومة من مستأجرين إستراتيجيين بعقود طويلة الأجل، ممكِّناً رئيسياً لجهود التنويع الاقتصادي لدبي ومعززاً لقدرتها التنافسية على المستوى العالمي. ويتيح تواجد عمليات الشركة في دبي- التي تعد واحدةً من أكثر الاقتصادات تنوعاً وديناميكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي–الاستفادة من المكانة الفريدة للإمارة، وبيئة الاقتصاد الكلي الداعمة، والأسس القوية التي يتمتع بها قطاعها العقاري.

تمتلك مجموعة تيكوم محفظة أصول رائدة وذات جودة ومرونة عالية في مواقع استراتيجية في كافة أنحاء دبي، وتوفر بيئات أعمال مريحة ذات أطر تنظيمية داعمة تسهِّل مزاولة الأعمال

تقدم مجموعة تيكوم محفظة متكاملة من 10 مجمعات أعمال في مواقع استراتيجية في دبي، تغطي مجموعة متنوعة من فئات الأصول والقطاعات والمجمعات. وتمتاز هذه الأصول بترابطها وسهولة الوصول إليها إضافةً إلى أطرها التنظيمية الداعمة والممكِّنة للأعمال مما يلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء والمستأجرين. وتوفر الشركة الحلول والخدمات المتخصصة لمجمعاتها ضمن مجموعة واسعة من باقات الأسعار لكل من فئتي عقارات مجمعات "الأعمال المركزية وغير المركزية[1]" ، وتوفر خيارات متنوعة من المكاتب ومساحات العمل وتأجير الأراضي والمستودعات ومساكن العمال، وما يرتبط بذلك من مساحات مخصصة للتجزئة، والتي تلبي احتياجات البنية التحتية لستة قطاعات أساسية هي: التكنولوجيا والإعلام والعلوم والتعليم والتصميم والصناعة. وتقع تسعة مجمعات من مجمعات الأعمال العشر للشركة في مناطق حرة في الإمارة، والتي تسمح بتملك العملاء الأجانب للشركات بنسبة 100% و بإعادة الأرباح بالكامل، وتوفر العديد من الخدمات والأصول المخصصة لكل قطاع على حدة.

تحظى مجموعة تيكوم بقاعدة عملاء متنامية من الشركات العالمية والإقليمية المعروفة العاملة في قطاعات مختلفة.

جذبت الخدمات المتميزة والحلول المتكاملة لمجموعة تيكوم نخبة من أهم الشركات العالمية والإقليمية وشركاء الأعمال الإستراتيجيين مثل ميتا (فيسبوك سابقاً)، وجوجل، وفيزا، وبي بي سي، وسي إن إن، ويونيلفر، وديور، وغيرها الكثير. وبالإضافة إلى مجمعاتها ذات الخدمات عالية الجودة وقاعدة عملائها القوية، حققت الشركة كذلك معدلات عالية فيما يتعلق بالاحتفاظ بالعملاء والمستأجرين على مر السنين.

تتمتع مجموعة تيكوم بوضع مالي جذاب وميزانية عمومية مدعومة بمحفظة قوية تدر عائدات وتدفقات نقدية كبيرة ومستقرة.

حافظت الشركة على محفظة عقارية ذات عوائد ثابتة في دبي ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى:

تنوع قاعدة المستأجرين والعلاقات الإستراتيجية طويلة الأجل معهم

الخدمات ذات الجودة العالية وبيئة الأعمال التنافسية

مزيج الأصول والاستثمارات المتنوعة في قطاعات مختلفة، مما يحد من المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتركيز على قطاع واحد

وعليه حققت الشركة أداءً مالياً قوياً ومرونة تشغيلية في مختلف الظروف الاقتصادية مثل الانكماش الاقتصادي العالمي والإقليمي أو عدم استقرار الظروف الجيوسياسية، وحتى في ظل جائحة كوفيد-19 مؤخراً

وصلت إيرادات مجموعة تيكوم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 1,77 مليار درهم إماراتي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترة نفسها 1.17 مليار درهم مع استقرار هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نسبة 66,3% تقريباً.

نجحت الشركة في الحفاظ على استقرار هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نسبة 66% على الأقل في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021.

بلغت قيمة النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية[2] 1.0 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2021، مدعومةً بتوليد تدفقات نقدية ثابتة من العقارات الاستثمارية.

حققت الشركة تدفقات نقدية مستقرة ومرنة على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث وصلت قيمة التدفقات النقدية الحرة المتكررة[3] لعام 2021 إلى 798 مليون درهم إماراتي.

زيادة التحويل النقدي في عام 2021 بما يعكس الإدارة الفعالة لرأس المال العامل والضبط الصارم للتكاليف.

تمتاز مجموعة تيكوم بنموذج تشغيلي يركّز على تعزيز ممارسات الحوكمة والاستدامة ودمجها بشكل أكبر.

تضع مجموعة تيكوم معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صميم نموذجها التشغيلي، وتتماشى مبادراتها المتنوعة على مستوى الشركة مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة وإستراتيجية دبي لصفرية الانبعاثات الكربونية 2050 لإنتاج 100% من احتياجات الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وانتهت الشركة بالفعل من حزمة من المشروعات لتوليد الطاقة الشمسية في عدد من مجمعات الأعمال مثل مدينة دبي للتعهيد، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وحي دبي للتصميم، ساهمت جميعها في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية.

يدير مجموعة تيكوم فريق قدير من المتخصصين وأصحاب الخبرة يتمتع جميعهم بسجل حافل من الانجازات.

يتكون فريق الإدارة العليا لمجموعة تيكوم من كفاءات ذات خبرات واسعة وسجل حافل بالإنجازات في قطاع العقارات ومختلف الجوانب التشغيلية للشركة، حيث يتمتع ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء في فريق الإدارة العليا بخبرة تزيد على 10 سنوات بينما يتمتع أربعة أعضاء منهم بخبرة تزيد على 10 سنوات في الشركة. وتتمتع نسبة كبيرة من فريق الإدارة العليا بخبرة طويلة في عضوية مجالس الإدارة وخبرة في العمل لدى الشركات المدرجة في الأسواق المالية. ونظراً لأن "دي أتش أي أم" ذ.م.م هي مساهم الأغلبية في الشركة ودبي القابضة هي بالمحصلة مساهم الأغلبية كونها الشركة الأم، فإن الشركة تستفيد من ارتباطها بمجموعة تتمتع بمكانة مرموقة في دبي كونها محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي وداعماً مهماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والرؤى الاقتصادية لحكومة دبي.

لدى الشركة خارطة طريق واضحة لتحقيق أهداف النمو مع الاستمرار في تحقيق أداء قوي على المدى المتوسط

تمتلك مجموعة تيكوم استراتيجية نمو واضحة ومحددة ترتكز على أربعة محاور أساسية بهدف دفع نمو صافي قيمة الأصول وتعظيم العوائد للمساهمين.

الاستفادة من محركات القطاع العقاري المواتية: وفقاً لشركة جيه إل إل ( JLL )، تُظهر بيئة العقارات التجارية في دبي حالياً مؤشرات على استقرار المعروض من المكاتب، بعد أن انخفضت الإيجارات خلال جائحة كوفيد-19 وعادت للنمو بشكل تدريجي بعدها. وتستفيد الشركة من اتفاقيات إيجار تتميز بالتنظيم الجيد والمرونة مما يسمح لها بإعادة مواءمة أسعار الإيجار بما يتماشى مع معدلات السوق السائدة. زيادة الإشغال: بلغ معدل الإشغال لمحفظة الشركة الحالية من مشاريع التطوير المبنية لأغراض الإيجار (باستثناء إيجارات الأراضي) حوالي نسبة 78% كما في 31 ديسمبر 2021، ممّا يدل على وجود فرص جيدة لتحقيق مزيد من النمو. وعلى سبيل التوضيح، فإن زيادة الإشغال من نسبة 5%إلى 10% ستنعكس بزيادة المساحة المؤجرة من حوالي 1.5 إلى 2.1 مليون قدم مربع. عقارات مبنية حسب طلب المستأجرين وتطوير البنية التحتية وعمليات استحواذ مدروسة: على مدار أكثر من عشرين عاماً، اكتسبت مجموعة تيكوم خبرة واسعة في تطوير عقارات تُبنى لصالح عملاء استراتيجيين وفقاً لمواصفات ومعايير محددة مسبقاً من قبلهم. ومنذ عام 2016، قامت الشركة بتنفيذ مجموعة عقارات بُنيت حسب طلب المستأجرين مثل شركات ساب وسامسونج وهواوي وماستركارد وجامعة ولونجونج وجامعة بيرمينغهام وفيرمينيش وهيمالايا، حيث يلتزم هؤلاء المستأجرون بعقود طويلة الأجل، وتوفر هذه العقارات مصادر دخل هامة تعزز من الوضع المالي للشركة. إمكانات قوية للنمو: تمتلك مجموعة تيكوم إمكانات واسعة للنمو وذلك من خلال رصيد الأراضي الذي يبلغ حوالي 40.4 مليون قدم مربع بالإضافة إلى الاستفادة من أراض ٍ إضافية عبر حق الأولوية الحصري مع "دي أتش أي أم." ويوفر رصيد الأراضي فرصاً لتوسيع قطاع تأجير الأراضي، بالإضافة إلى التوسع في العقارات المبنية حسب طلب الشركات والمبنية بغرض الإيجار لقطاعات التأجير التجاري أو الصناعي.

نموذج الأعمال

توفر مجموعة تيكوم لعملائها باقة متنوعة من العقارات والخدمات للعملاء، وتتوزع عملياتها التشغيلية على أربع فئات مالية هي: (1) التأجير التجاري، (2) التأجير الصناعي، (3) تأجير الأراضي (4) والخدمات الأخرى.

التأجير التجاري: ويشمل العقارات التي بُنيت بغرض الإيجار والعقارات التي بُنيت حسب طلب الشركات. ويتم تطوير العقارات التي تم بناؤها بغرض الإيجار عادةً للعديد من العملاء ويتم تأجيرها لهم، وتشمل هذه العقارات المساحات المكتبية ومساحات التجزئة ومراكز الأعمال. أما العقارات المبنية حسب طلب الشركات، فهي عادة عقارات تجارية تتمكن الشركة من تحديد مستأجر لها قبل تطويرها ومن ثم يتم بناء العقار وفق المواصفات المطلوبة، ثم تأجير العقار له بعد الانتهاء.

ويشمل العقارات التي بُنيت بغرض الإيجار والعقارات التي بُنيت حسب طلب الشركات. ويتم تطوير العقارات التي تم بناؤها بغرض الإيجار عادةً للعديد من العملاء ويتم تأجيرها لهم، وتشمل هذه العقارات المساحات المكتبية ومساحات التجزئة ومراكز الأعمال. أما العقارات المبنية حسب طلب الشركات، فهي عادة عقارات تجارية تتمكن الشركة من تحديد مستأجر لها قبل تطويرها ومن ثم يتم بناء العقار وفق المواصفات المطلوبة، ثم تأجير العقار له بعد الانتهاء. التأجير الصناعي: يشمل تأجير المستودعات والمعارض التجارية ومساكن العمال (الوحدات المخصصة للشركات بغرض توفير مسكن لعمالها).

يشمل تأجير المستودعات والمعارض التجارية ومساكن العمال (الوحدات المخصصة للشركات بغرض توفير مسكن لعمالها). تأجير الأراضي: يشمل عقود تأجير الأراضي والأراضي المتاحة في مجمعات أعمال مجموعة تيكوم، والتي تتوفر بها البنية التحتية اللازمة (مثل الطرق الرابطة بينها وبين غيرها من المناطق وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي) التي تسمح للمجموعة بتأجير تلك الأراضي. ونتيجة لذلك، تم تضمين معظم رصيد الأراضي في المساحة الإجمالية القابلة للتأجير لقطاع تأجير الأراضي نظراً لاحتوائها على البنية التحتية اللازمة لتأجير الأراضي. وتعتمد استراتيجية مجموعة تيكوم على الاحتفاظ بهذه الأراضي بهدف تأجيرها مستقبلاً وفقاً لاحتياجات الشركات، وذلك لأغراض الصناعة أو التجارة أو البيع بالتجزئة أو الأغراض السكنية أو الأكاديمية.

يشمل عقود تأجير الأراضي والأراضي المتاحة في مجمعات أعمال مجموعة تيكوم، والتي تتوفر بها البنية التحتية اللازمة (مثل الطرق الرابطة بينها وبين غيرها من المناطق وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي) التي تسمح للمجموعة بتأجير تلك الأراضي. ونتيجة لذلك، تم تضمين معظم رصيد الأراضي في المساحة الإجمالية القابلة للتأجير لقطاع تأجير الأراضي نظراً لاحتوائها على البنية التحتية اللازمة لتأجير الأراضي. وتعتمد استراتيجية مجموعة تيكوم على الاحتفاظ بهذه الأراضي بهدف تأجيرها مستقبلاً وفقاً لاحتياجات الشركات، وذلك لأغراض الصناعة أو التجارة أو البيع بالتجزئة أو الأغراض السكنية أو الأكاديمية. الخدمات وغيرها: تشمل الخدمات الحكومية والتجارية التي تقدمها الشركة للمستأجرين وموظفيهم. وتشمل خدمات القيمة المضافة التي تقدمها مجموعة تيكوم بما فيها:

تشمل الخدمات الحكومية والتجارية التي تقدمها الشركة للمستأجرين وموظفيهم. وتشمل خدمات القيمة المضافة التي تقدمها مجموعة تيكوم بما فيها: أصول الإعلانات. تمتلك مجموعة تيكوم أصولاً ولوحات إعلانية متنوعة مثل اللوحات الإعلانية، واللوحات الإعلانية الصغيرة، والشاشات الرقمية، والتي يتم تأجيرها لشركات الإعلان لتحقيق إيرادات.

تمتلك مجموعة تيكوم أصولاً ولوحات إعلانية متنوعة مثل اللوحات الإعلانية، واللوحات الإعلانية الصغيرة، والشاشات الرقمية، والتي يتم تأجيرها لشركات الإعلان لتحقيق إيرادات. إدارة مرافق الفعاليات . تقوم مجموعة تيكوم بإدارة وتأجير القاعات والمساحات الخارجية في مختلف مجمعات أعمالها للفعاليات والحفلات الموسيقية وورش التدريب.

. تقوم مجموعة تيكوم بإدارة وتأجير القاعات والمساحات الخارجية في مختلف مجمعات أعمالها للفعاليات والحفلات الموسيقية وورش التدريب. اتفاقيات إدارة العقارات والتأجير . تقوم مجموعة تيكوم بإبرام وتوقيع اتفاقيات إدارة العقارات وتأجيرها مع المستثمرين لإدارة عمليات التأجير الخاصة بهم مقابل رسوم، وتتولى الشركة تحصيل القيمة الإيجارية بالكامل نيابة عن المالك.

. تقوم مجموعة تيكوم بإبرام وتوقيع اتفاقيات إدارة العقارات وتأجيرها مع المستثمرين لإدارة عمليات التأجير الخاصة بهم مقابل رسوم، وتتولى الشركة تحصيل القيمة الإيجارية بالكامل نيابة عن المالك. D/Quarters (دي/كوارترز). تم إطلاق دي/كوارترز في أوائل عام 2022، وهي عبارة عن مساحة عمل مشتركة مبتكرة تستهدف المبدعين المستقلين وروّاد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العالمية، وتتميز بتوفير حلول عمل مرنة قابلة للتطوير.

تم إطلاق دي/كوارترز في أوائل عام 2022، وهي عبارة عن مساحة عمل مشتركة مبتكرة تستهدف المبدعين المستقلين وروّاد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العالمية، وتتميز بتوفير حلول عمل مرنة قابلة للتطوير. باقة المواهب المستقلة ( gofreelance ) تم إطلاق هذه الباقة في عام 2018، وهي خدمة خاصة بمجموعة تيكوم تدعم المبدعين المستقلين من خلال توفير فرص عمل تنافسية وتنمية شبكة أعمالهم. ولدى الشركة ما يقرب من 2,400 عضو في هذه الباقة.

تم إطلاق هذه الباقة في عام 2018، وهي خدمة خاصة بمجموعة تيكوم تدعم المبدعين المستقلين من خلال توفير فرص عمل تنافسية وتنمية شبكة أعمالهم. ولدى الشركة ما يقرب من 2,400 عضو في هذه الباقة. منصة axs . تم إطلاق هذه المنصة في عام 2014، وتقدم مجموعة من الخدمات الحكومية وخدمات الأعمال للمستأجرين تحت مظلة واحدة ويستفيد من الخدمة الشركات والموظفين والطلاب وأفراد عائلاتهم في مجمعات الأعمال الخاصة بمجموعة تيكوم. وتشمل الخدمات المقدمة من خلال منصة axs أكثر من 200 خدمة ويتم تقديمها اليوم لأكثر من 120,000 من المواهب المستقلة ورواد الأعمال والطلاب وغيرهم.

تم إطلاق هذه المنصة في عام 2014، وتقدم مجموعة من الخدمات الحكومية وخدمات الأعمال للمستأجرين تحت مظلة واحدة ويستفيد من الخدمة الشركات والموظفين والطلاب وأفراد عائلاتهم في مجمعات الأعمال الخاصة بمجموعة تيكوم. وتشمل الخدمات المقدمة من خلال منصة أكثر من 200 خدمة ويتم تقديمها اليوم لأكثر من 120,000 من المواهب المستقلة ورواد الأعمال والطلاب وغيرهم. حاضنة أعمال in5 . تم إطلاق حاضنة in5 التي تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في عام 2013، وهي تقدم مزايا رئيسية تشمل تأسيس الأعمال، والتدريب والتوجيه، والتواصل وبناء شبكة العلاقات، وإتاحة الوصول إلى المستثمرين، ومختبرات النماذج الأولية، والاستديوهات، ومساحات العمل الإبداعية.

القطاعات ومجمّعات الأعمال

تتولّى مجموعة تيكوم تسويق العقارات التجارية والصناعية وتأجير الأراضي وتقديم الخدمات للعملاء وتديرها ضمن نطاق القطاعات ومجمعات الأعمال. وتقوم الشركة حالياً بإدارة 10 مجمعات أعمال تحتضن شركات من كافة الأحجام في ستة قطاعات. وتشير إلى كل قطاع تقدم فيها خدماتها بلفظ "قطاع"، ويتألف القطاع من مجمع أعمال واحد أو أكثر يركز على نفس القطاع. وفيما يلي القطاعات الستة التي تتولى الشركة إدارتها:

قطاع التكنولوجيا : مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد.

: قطاع الإعلام: مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج.

قطاع التعليم : مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة .

: . قطاع العلوم : مجمع دبي للعلوم.

: قطاع التصميم : حي دبي للتصميم.

: قطاع الصناعة: مدينة دبي الصناعية.

سياسة توزيع الأرباح

تهدف مجموعة تيكوم إلى المحافظة على سياسة توزيع أرباح بما يتوافق مع توقعات الشركة لتحقيق تدفقات نقدية كبيرة وإمكاناتها المتوقعة لتحقيق الأرباح على المدى الطويل، مع السماح للمجموعة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة ومواصلة الاستثمار لتحقيق نمو طويل الأجل. وتخضع سياسة توزيعات الأرباح، في جميع الأوقات، لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة. إن مجموعة تيكوم:

تعتزم المجموعة اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية لتوزيع أرباحٍ نقدية بعد اكتمال الطرح العالمي، حيث ستُصرف هذه التوزيعات في شهريْ أكتوبر وأبريل من كل عام.

وتتوقع توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم إماراتي على مدار السنوات الثلاث المقبلة (حتى أكتوبر 2025).

وتتوقع صرف الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح المرحلية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي في أكتوبر 2022، والدفعة الثانية من توزيعات الأرباح المرحلية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي في أبريل 2023، لتبلغ القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح 400 مليون درهم إماراتي، وذلك مرتبط بأداء الشركة في النصف الثاني من عام 2022.

وبعد ذلك، من المتوقع توزيع الأرباح المرحلية نصف السنوية المقررة البالغة 400 مليون درهم إماراتي عن كل فترة مرحلية، في أبريل وأكتوبر من كل عام، طوال الفترة المتبقية من سياسة توزيعات الأرباح.

فيما يلي جدول سياسة توزيعات الأرباح المتوقعة:

أكتوبر 2022: مبلغ 200 مليون درهم إماراتي

أبريل 2023: مبلغ 200 مليون درهم إماراتي

أكتوبر 2023: مبلغ 400 مليون درهم إماراتي

أبريل 2024: مبلغ 400 مليون درهم إماراتي

أكتوبر 2024: مبلغ 400 مليون درهم إماراتي

أبريل 2025: مبلغ 400 مليون درهم إماراتي

أكتوبر 2025: مبلغ 400 مليون درهم إماراتي

تعتمد قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية للشركة والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن قدرة الشركة على توزيع الأرباح أو مقدار هذه الأرباح إن وجدت.

#بياناتشركات

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للاستفسارات الإعلامية:

مجموعة تيكوم مجموعة برنزويك media@tecomgroup.ae جيهان بلفقيه/ سيلين أسود tecomgroup@brunswickgroup.com +971 56 536 4322

لاستفسارات علاقات المستثمرين:

ir@tecomgroup.ae

+971 4 391 3928

المنسقون العالميون المشتركون و مديرو الاكتتاب المشتركون

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

جولدمان ساكس إنترناشيونال

مورجان ستانلي وشركاه انترناشيونال بي ال سي

يو بي اس ايه جي فرع لندن

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)

مركز الاتصال المختص بالطرح الأولي العام متوفر من 9 يونيو 2022: 800-TECOM-IPO

[1] تصنف تيكوم محفظة أصولها بين مجمعات الأعمال المركزية ومجمعات الأعمال غير المركزية. وتضم مجمعات الأعمال المركزية مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومجمع دبي للمعرفة، وحي دبي للتصميم؛ بينما تنضوي باقي مجمعات أعمال المجموعة ضمن تصنيف مجمعات الأعمال غير المركزية.

[2] النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية = النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل - صافي تكاليف التمويل

[3] التدفقات النقدية الحرة المتكررة = النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية - النفقات الرأسمالية للصيانة والتحديث