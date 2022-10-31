دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة تعليم القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "تعليم") (شركة مساهمة عامة قيد التحول)، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات والتي تمتلك محفظة تضم 26 مدرسة، كما في 31 أغسطس 2022، عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي. تتوفر المزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي على الموقع الإلكتروني: https://www.taaleem.ae/ipo.

أبرز نقاط الطرح العام الأولي

نية الإدراج في سوق دبي المالي

تسعى مجموعة "تعليم" إلى جمع رأس مال إجمالي قدره 750,000,000 درهم إماراتي (سبعمائة وخمسون مليوناً) من خلال هذا الطرح.

هذا الطرح هو طرح عام أولي فقط، حيث تعتزم الشركة استخدام حصيلة عوائد الطرح لتوسيع القطاع المتميز K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).

يشمل الطرح المستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية) والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين (الشريحة الثالثة).

سيتم فتح باب الاكتتاب في 10 نوفمبر2022 وسيغلق باب الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين في 16 نوفمبر2022، وفي 17 نوفمبر2022 للمستثمرين المؤهلين

تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول علي موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" في دولة الإمارات

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، إعلاناً حول توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية في نظرها.

من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر 2022

وتعليقاً على الطرح العام الأولي لأسهم مجموعة تعليم، قال رئيس مجلس إدارة "تعليم"، خالد الطاير: "نفخر باتخاذ تعليم هذه الخطوة الهامة في مسيرة نموها. تطورت تعليم على مدار ما يقرب من 20 عاماً لتصبح ثاني أكبر مجموعة تعليمية للتعليم المتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد سجلت قصة نجاح حقيقية بالتزامها بتوفير تعليم متميز جداً وبأسعار معقولة ونموذج أعمال قوي وشراكات حكومية قوية في جميع أنحاء دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية. يوفر الطرح العام الأولي فرصة استثمارية فريدة للمستثمرين للمشاركة في المرحلة التالية من نمو المجموعة من خلال توسيع شبكة مدارسها K-12 المتميزة (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) ، بما يوفر للمجموعة منصة تُلهم الطلاب وتسهم في تمكينهم من أجل اليوم والغد".

ومن جانبه، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "تعليم": "تعمل تعليم في أحد أسرع أسواق التعليم نمواً في العالم للمراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وهي سوق مدعومة بمحركات اقتصادية قوية وطموح حكومي. تلبي المجموعة القطاعات سريعة النمو في سوق التعليم الخاص، ونفخر بأن نكون مجموعة المدارس الوحيدة المشاركة في جميع برامج الشراكة الحكومية الثلاثة في دولة الإمارات، وهي مكانةٌ اكتسبتها من خلال تقديم نتائج طلابية متسقة وأداءً قوياً للأعمال. نعمل في المجموعة، من خلال مناهجنا الدراسية البريطانية والأمريكية والبكالوريا الدولية، وفقاً للتوقعات في جميع معايير الأجندة الوطنية أو أعلى منها، كما هو موضح في نتائج التقييمات من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التعليم والمعرفة. توفر محفظتنا المكونة من 10 مدارس متميزة و16 مدرسة من مدراس الشراكات الحكومية فرصاً متنوعة لأكثر من 27 ألف طالب وأكثر من 3000 موظف كما في 31 أغسطس 2022 للعام الدراسي 2022-2023، و تتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في شريحتين متميزتين وسريعتي النمو في سوق التعليم في دولة الإمارات".

وأضاف ويليامسون: "يشكل إعلان اليوم اعترافاً بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن. سنعمل على تحقيق تطلعاتنا في تقديم المزيد لطلابنا بما يتجاوز مستوى طموحاتهم. وأنا أثق تماماً بأن الطرح سيسهم في تشكيل مستقبل مزدهر لـ "تعليم"، بفضل رأس المال الذي سيضيفه ومن الطموح القوي لموظفينا والثقة التي وضعها فينا طلابنا وأولياء الأمور ومجتمعات عملنا."

تفاصيل الطرح

أعلنت مجموعة تعليم، شركة مساهمة عامة (قيد التحويل) مقرها دولة الإمارات، عن نيتها إدراج أسهمها في طرح عام أولي، بما في ذلك الطرح المخصص لجهاز الإمارات للاستثمار. تسعى الشركة لجمع 750,000,000 درهم إمارتي (سبعمائة وخمسون مليوناً) من خلال الطرح. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المحترفين (على النحو المحدد).

يتكون الطرح بالكامل من الأسهم العادية، وتنوي الشركة استخدام حصيلة عوائد الطرح لتوسيع القطاع المتميز K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).

تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

هناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين للاكتتاب. يمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها:

الشريحة الأولى:

سيتم طرح أسهم الشريحة الأولى وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار، ويتم تخصيص نسبة %10 (عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة المصدر ("أسهم الطرح") للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأفراد الذين لديهم رقم مستثمر صالح في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي إماراتي.

الشريحة الثانية

سيتم طرح أسهم الشريحة الثانية وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. يتم تخصيص نسبة %88 (ثمانية وثمانون بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر).

الشريحة الثالثة

سيتم طرح أسهم الشريحة الثالثة وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. ويتم تخصيص نسبة %2 (اثنان بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين. يجب أن يحمل جميع مكتتبي الشريحة الثالثة رقم مستثمر صالح لدى سوق دبي المالي

سيتم حجز نسبة %5 (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار كجزءٍ من الشريحة الثانية، ووفقاً لقانون الشركات المعمول به في دولة الإمارات.

يجب على كل مكتتب أن يكون لديه رقم مستثمر في سوق دبي المالي ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح بغض النظر عن الشريحة التي يكتتب فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب على صفحة الطرح العام الأولي الخاصة بمجموعة تعليم (https://www.taaleem.ae/ipo/).

تبدأ فترة الاكتتاب لكل شريحة من الشرائح الأولى والثانية والثالثة في 10 نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يغلق باب الاكتتاب في 16 نوفمبر 2022 للشريحتين الأولى والثالثة، وفي تاريخ 17 نوفمبر 2022 للشريحة الثانية.

ووفقاً لشروط اتفاقية الاكتتاب التي تم إبرامها حول تاريخ نشر نشرة الإصدار بين الشركة ومديري السجل المشتركين ("اتفاقية التغطية")، وافقت الشركة تعاقدياً على فرض فترة حظر لمدة 180 يوماً من تاريخ الإدراج، وتخضع لبعض الاستثناءات. ووفقاً لشروط اتفاقية الحظر، فقد يلتزم المؤسسون الذي تبلغ ملكيتهم في رأس مال الشركة نسبة %93.49 (بما فيهم، جميع المؤسسين الذين لديهم حصص ملكية فردية لا تقل نسبتها عن % 1.5من إجمالي رأس المال المصدر للشركة) بصورة تعاقدية على فرض قيود معينة وتخضع لبعض الاستثناءات.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م. وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمديري الاكتتاب المشتركين .

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع (بالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة) والمجموعة المالية هيرميس الإمارات (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس ش.م.م) كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح العام الأولي.

كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

استخدام حصيلة عوائد الطرح:

تعتزم الشركة استخدام غالبية حصيلة الطرح بشكل أساسي لتوسع فئة القطاع المتميز K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) من خلال التطوير المتوقع لأربع مدارس متميزة جديدة في مواقع متميزةر في إمارتي دبي وأبوظبي. ومن المتوقع أن تشتمل الأربع مدارس الإضافية الجديدة على ثلاث مدارس في دبي ومدرسة واحدة في أبوظبي بما في ذلك مدرستين جديدتين تحت مظلة العلامة التجارية "مدارس دبي البريطانية"، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.

نظرة عامة عن مجموعة تعليم

تُعد المجموعة أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة لمراحل K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) في الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك كما في 31 أغسطس 2022 محفظة تتكون من 26 مدرسة تشمل 10 مدارس خاصة متميزة مملوكة ومدارة، بما في ذلك منشأة خاصة لتعليم الأطفال في السنوات المبكرة (خدماتها من مرحلة الروضة إلى المرحلة التأسيسية الثانية من التعليم) للأطفال من عمر ثلاث سنوات ("السنوات المبكرة")، و16 مدرسة من المدارس القائمة على الشراكة مع الحكومة والتي يتم تشغيلها نيابة عن الجهات الحكومية.

تدير المجموعة نوعين من المدارس: (1) المدارس المتميزة و(2) المدارس القائمة على الشراكات مع جهات حكومية.

تمتلك المجموعة قاعدةً طلابية تضم 27,407 طالباً وهيئة تدريس من 1,721 مدرس في العام الدراسي 2022-2023. كما في 31 أغسطس 2022، تضمنت محفظة المجموعة المتميزة خمس مدارس تقدم منهج البكالوريا الدولية، وأربع مدارس (بما في ذلك منشأة لتعليم الأطفال في السنوات الأولى) ومدرسة واحدة تقدم منهجاً أمريكياً. تضم محفظة المدارس المتميزة للمجموعة 952 معلمين و12,466 طالباً مسجلاً كما في 31 أغسطس 2022 للعام الدراسي 2022-2023.

في ما يتعلق بمحفظة المدارس القائمة على الشراكات مع الجهات الحكومية، تدير المجموعة تسع مدارس تابعة لمدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي نيابة عن دائرة التعليم والمعرفة حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 10,595 طالباً، وثلاث مدارس تابعة "لمدارس دبي" في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 1,940 طالباً، وأربع مدارس قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ("مؤسسة الإمارات") في إطار مبادرة مدارس الأجيال ("مدارس الأجيال") التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 2,406 طالباً، كما في 31 أغسطس 2022 للعام الدراسي 2022-2023. نظراً إلى أن المدارس القائمة على الشراكات مع جهات حكومية مؤسسة في العام الدراسي 2019-2020، فإنها تمثل فرصة للنمو المستقبلي وإمكانية زيادة مساهمتها في إيرادات المجموعة وأرباحها بالتزامن مع تطور تلك المدارس.

الميزات التنافسية

منصة تعليمية رائدة لمراحل 12- K ( للمراحل من الروضة إلى المرحلة الثانوية) في دولة الإمارات بمزايا تنافسية كبيرة

تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من بين أسواق التعليم الأساسي والثانوي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية على مستوى العالم (من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية).

سوق التعليم الأساسي والثانوي (من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية) في دولة الإمارات (خاصة دبي وأبوظبي والشارقة) مدعوم بمحركات نمو أساسية.

من المتوقع أن يستقر نمو إجمالي الناتج المحلي في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان بين عام 2022 و2027، بنمو سنوي قوي نتيجة الإنفاق الحكومي والتنويع الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2027.

تركز الحكومة، لدعم الأداء الاقتصادي للدولة، على مبادرات التنويع الاقتصادي والانتقال من الاعتماد على صادرات المواد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.

من المتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع دخل الأسرة وتحسن مستويات المعيشة في كل أنحاء دبي وأبوظبي والشارقة إلى زيادة الإنفاق على التعليم.

بالإضافة إلى ذلك، تدير مجموعة تعليم المدارس من فئة القطاع المتميز، الذي ينمو بشكل أسرع من بقية القطاعات في السوق

في دبي و أبوظبي ، تعمل مجموعة تعليم في قطاع المدارس المتميزة، حيث من المتوقع أن تنمو معدلات الالتحاق بين عامي 2022 و2027 بمعدل نمو يتجاوز قطاعات السوق الأخرى.

منصة قابلة للتطوير مع علامات تجارية مرموقة للغاية

أصبحت المجموعة، بفضل مكانتها في دولة الإمارات وما تتمتع به من مزايا تنافسية، مقدم خدمات تعليمية موثوقاً به للغاية من جانب السكان المحليين والوافدين، مما قد يساهم في إنشاء عوائق دخول كبيرة لمقدمي الخدمات التعليمية المميزة الجدد لمراحل 12-K في دولة الإمارات.

لا يقتصر الأمر على ضرورة إنفاق المنافسين لرأس مال كبير لبناء قدرات جديدة، بل يتعين عليهم أيضاً إثبات القدرة على تقديم نتائج تعليمية مماثلة حتى يتمكنوا من المنافسة في دولة الإمارات.

يجب على مقدمي الخدمات التعليمية الجدد أيضاً اكتساب سمعة قوية ونشر العلامة التجارية في سوق دولة الإمارات، بينما قد يستفيد مقدمو الخدمات الراسخون، مثل المجموعة، من نماذجهم وعلاماتهم التجارية الناجحة (مثل مدرسة دبي البريطانية ومدرسة الراحة الدولية) في فتح مدارس جديدة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من كفاءات تشغيلية وتطبيقها لأفضل الممارسات التي تم تطويرها من خلال محفظة مدارسها الحالية.

اكتسبت المجموعة سمعة جيدة في السوق من خلال مدرسة دبي البريطانية الرائدة ومدارس الراحة الدولية ومدرسة البكالوريا بجميرا.

شهدت مدرسة دبي البريطانية - تلال الإمارات أكبر قوائم انتظار بين مدارس المجموعة كما في يوليو 2022، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدين في قائمة الانتظار 242 طالباً، كما كانت ضمن 17 مدرسة فقط في دبي الحاصلة على تصنيف "متميز" من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في العام الدراسي 2021-2020.

علاوة على ذلك، مدرسة الراحة الدولية-حرم الحدائق هي المدرسة الوحيدة في أبوظبي التي تقدم منهج البكالوريا الدولية الكامل من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر والحاصلة على تصنيف "متميز" من قبل دائرة التعليم والمعرفة، في حين تعمل مدرسة البكالوريا بجميرا على تعزيز سمعتها بكونها مدرسة متميزة للتعليم باللغة الفرنسية في دبي، إذ تضم طلاباً دوليين من أكثر من 70 جنسية وعدداً كبيراً من الطلاب يتحدثون باللغة الفرنسية.

الوصول إلى سوق مستهدف كبير من خلال محفظة المدارس التي تشمل مناهج متعددة

تقدم محفظة المدارس المتميزة للمجموعة عروضاً تعليمية متنوعة، بما في ذلك المجموعة الكاملة من مناهج البكالوريا الدولية المعتمدة من قبل منظمة البكالوريا الدولية ومجلس المدارس الدولية، وهو المنهج البريطاني المعتمد من قبل المدارس البريطانية في الخارج والمناهج الأمريكية التي تتبع معايير ولاية نيويورك والمعتمدة من جمعية نيو إنجلاند للمدارس والكليات ومجلس المدارس الدولية، مما يسمح للمجموعة بالوصول إلى شريحة كبيرة من الطلاب.

من بين عشر مدارس متميزة تابعة للمجموعة، تقدم خمس مدارس منهج البكالوريا الدولية، وأربع مدارس تقدم المنهج البريطاني (بما في ذلك مدرسة جبل علي المستحوذ عليها مؤخراً ومنشأة تعليم مبكر) ومدرسة واحدة تقدم المنهج الأمريكي.

نهج يركز على الطلاب مع التركيز على تقديم تعليم عالي الجودة

تتبع المجموعة نهجاً يركز على الطلاب مع التركيز على تقديم أعلى جودة من التعليم في قطاع التعليم المتميز بمراحل K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية)، مقارنةً بتركيز منافسي المجموعة على كل من خدمات التعليم والتعليم الثانوي.

تركز المجموعة على أهداف تحسين جودة التعليم المقدم وتحقيق نتائج أكاديمية عالية للطلاب، كما يتضح من نتائج الفحص الإيجابية، والأداء الأكاديمي القوي للطلاب ومستوى التقدم ووجهات التعليم العالي الإيجابية للطلبة المتخرجين. وتركزت الاستراتيجية الأساسية للمجموعة،

وتركزت الاستراتيجية الأساسية للمجموعة، منذ تأسيسها، حول القيم التي وضعها مؤسسوها الإماراتيون المتمثلة في الاحترام والرعاية والإلهام.

يتم إسناد الخدمات غير الأساسية لأطراف خارجية، لضمان استمرار تركيز المجموعة على توفير تعليم عالي الجودة.

التميز من حيث تدريس المواد العربية والمواد الإسلامية مما يجذب قاعدة كبيرة من الطلاب الإماراتيين

تلتزم المجموعة بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تحقيق هدف توفير تعليم عالي الجودة للطلاب الإماراتيين.

تشتهر المجموعة بتقديم تعليم عالي الجودة في مجالات المواد العربية والإسلامية والتركيز على القيم الإسلامية، وهو أمر معترف به من قبل أولياء الأمور لا سيما بسبب قاعدتها القوية من الطلاب الإماراتيين، والتي مثلت %65 من قاعدة طلاب المجموعة عبر إجمالي محفظتها من المدارس الخاصة والعامة (بما في ذلك المدارس القائمة على شراكات مع الجهات الحكومية) كما في يونيو 2022 للعام الدراسي 2021-2022.

تؤدي الدرجات الإيجابية في المواد العربية والإسلامية إلى تحسين نتائج الفحص الشاملة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التعليم والمعرفة وتشجيع الإماراتيين والوافدين العرب على الالتحاق بها.

تضاعف عدد المدارس المتميزة للمجموعة في دبي والحاصلة على تصنيف "جيد جداً" في فهم القيم الإسلامية والوعي بالثقافات الإماراتية العالمية وذلك في عملية الفحص من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية من أربع مدارس في العام الدراسي 2016-2017 إلى ثماني مدارس في العام الدراسي 2021-2022

سجل قوي وكفاءة تشغيلية عالية مع إعطاء الأولوية لجودة التعليم

تمكنت المجموعة، من خلال هيكلها المنخفض التكلفة وهيكلها التشغيلي المركزي والمبسط، بما في ذلك الشؤون القانونية والمالية وتقنية المعلومات والموارد البشرية والقيادة التعليمية، بالاستفادة من وفورات الحجم الانتاجي، والاستفادة من قاعدة التكلفة الثابتة وتنفيذ ممارسات فعالة وموحدة عبر شبكة مدارسها، بما في ذلك الإدارة القوية للتكلفة، المراقبة من خلال المقارنة المعيارية والتدريب المتخصص لمدراء المدارس والقادة والمعلمين وتطويرهم.

مما مكن المجموعة من إدارة التكاليف والاستفادة من زيادة الإيرادات عبر مختلف المدارس، ويدعم توسيع محفظتها من المدارس وزيادة معدل التحاق الطلاب في محفظتها من المدارس المتميزة.

أحد الشركاء المفضلين في الشراكات الحكومية سريعة النمو

استفاد قطاع التعليم من العديد من المبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بما في ذلك زيادة مخصصات ميزانية التعليم بالإضافة إلى تطوير المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم مناهج دولية للطلاب الإماراتيين وإطلاق "مدارس الأجيال"، وهي شراكات بين مقدمي الخدمات التعليمية من القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم الاتحادية التي تقدم مناهج وطنية للطلاب الإماراتيين مجاناً.

نظراً إلى انخفاض متطلبات الاستثمار الرأسمالي وطبيعتها المدرة للرسوم، تسمح المدارس القائمة على برنامج الشراكة الحكومية بتحقيق عوائد عالية نسبياً للمجموعة.

تتكون الإيرادات التي تحققها المجموعة من تشغيل مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي من رسوم إدارية ثابتة، بالإضافة إلى رسوم متغيرة، بناءً على تحقيق الطلاب لبعض مؤشرات الأداء الرئيسي ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي.

بداية من العام الدراسي 2022-2023، ستعتمد الإيرادات الناتجة من تشغيل مدارس أجيال نيابة عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من رسوم إدارية متغيرة بناءً على عدد محدد من الطلاب ورسوم متغيرة بناءً على تحقيق بعض مؤشرات الأداء الرئيسية من قبل الطلاب. من ناحية أخرى، تحقق مدارس دبي القائمة على برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيرادات من خلال تحصيل رسوم دراسية، على غرار المدارس المتميزة للمجموعة.

يتم دفع الرسوم الدراسية الخاصة بمدارس دبي القائمة على برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمجموعة ويمكن دعمها من خلال المنح الدراسية التي تمولها حكومة دبي، في حال استيفاء بعض معايير التأهيل.

فريق إدارة متمرس يتمتع بسجل حافل من الإنجازات

يدير المجموعة فريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة بقيادة آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي، وأرناود ايمانويل جين ماري برودهوم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

ساعد فريق الإدارة العليا المجموعة على تحقيق بعض الإنجازات والمراحل الرئيسية، بما في ذلك توسيع محفظة المدارس المتميزة للمجموعة من خلال فتح مدارس متميزة جديدة، وتحسين معدلات التحاق الطلاب والوصول إلى معدل إشغال بنسبة %80 في مدرسة دبي البريطانية - جميرا بارك في آخر ثلاث سنوات دراسية ونسبة %80 في مدرسة الراحة الدولية- حرم الحدائق في أول ستة سنوات دراسية.

ساعدت الإدارة العليا المجموعة على تحقيق نتائج فحص إيجابية، حيث حافظت على إدارة المدارس خلال جائحة كوفيد-19، التي شكلت تحديات تشغيلية معينة، وأبرمت اتفاقيات تشغيل وإدارة مع المجلس التنفيذي (والتي تم تجديدها وحوالتها إلى مؤسسة صندوق المعرفة) لتشغيل وإدارة ثلاث مدارس مملوكة لحكومة دبي، ووقعت اتفاقية إدارة مع دائرة التعليم والمعرفة لإدارة تشغيل تسع مدارس تابعة لمدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي.

ساعدت الإدارة العليا أيضاً المجموعة في إنشاء مدارس جديدة، وإتمام عملية الاستحواذ على مدرسة جبل علي في عام 2022 خلال العام الدراسي 2021-2022، بالإضافة إلى تحديد الأراضي والحصول عليها للمدارس التي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في السنوات القليلة المقبلة.

حققت المجموعة، بمساعدة الإدارة العليا، نتائج مالية جيدة وعائدات مرتفعة للمساهمين، بما في ذلك نمو الإيرادات والأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتوزيعات أرباح جذابة، وأقامت علاقات قوية ومستدامة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التعليم والمعرفة وتوسعت أخيراً في الإمارات الشمالية بعد حصولها على عقود لتشغيل وإدارة أربع مدارس من مدارس الأجيال التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بما في ذلك ثلاث مدارس في الإمارات الشمالية.

سجل حافل بتقديم نتائج مالية قوية وعوائد للمساهمين

تمكنت المجموعة، بفضل الكفاءة التشغيلية وجهود التوسع واستراتيجية النمو الخاصة بها من تحقيق نتائج تمويل قوية وعوائد قوية للمساهمين وذلك بدعم من إدارتها وفرق القيادة القوية.

الإستراتيجية

تطبق المجموعة إستراتيجية نمو واضحة المعالم تستفيد من كفاءاتها الأساسية، كما تركز على المجالات الخمسة التالية:

تقديم تعليم عالي الجودة ونتائج قوية للطلاب

تحقيق النمو في المدارس القائمة

زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس التي تم إدخالها حديثاً

النمو من خلال التوسع العضوي وغير العضوي

توسيع محفظة المدارس القائمة بالشراكة مع جهات حكومية

ملخص أبرز إنجازات الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة "تعليم"

بيانات السنوات المالية المنتهية في 31 أغسطس 2020 و2021 و2022

الأداء المالي الوحدة السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2020 السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2021 السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 الإيرادات درهم إماراتي 485,142,841 526,837,903 623,332,614 الإيرادات (معدل النمو السنوي المركب) % 13.35% (2020 to 2022) الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين1 درهم إماراتي 113,102,742 145,546,599 172,691,904 الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (معدل النمو السنوي المركب) % 23.57% (2020 to 2022) الربح السنوي درهم إماراتي 45,648,912 78,276,081 82,921,053 الربح السنوي (معدل النمو السنوي المركب) % 34.78% (2020 to 2022)

(1) تضمنت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بعض البنود غير النقدية وغير المتكررة، بما في ذلك الدخل الآخر (المتعلق باسترداد الديون المتعثرة، وعكس الاستحقاقات/المخصصات الزائدة والأرباح من بيع الممتلكات والمعدات)، وانخفاض قيمة الشهرة وخسارة انخفاض قيمة أملاك الوكالة. وباستثناء هذه البنود، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 118.7 مليون درهم إماراتي و150.6 مليون درهم إماراتي و160.6 مليون درهم إماراتي للسنوات المنتهية في 31 أغسطس 2020 و2021 و2022 على التوالي، في حين أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ستكون %24.5 و%28.6 و%25.8 للسنوات المنتهية في 31 أغسطس 2020 و2021 و2022 على التوالي.

سياسة توزيع الأرباح

ترتبط قدرة الشركة على توزيع الأرباح بعدد من العوامل مثل توافر احتياطات قابلة للتوزيع وخطط الانفاق الرأسمالي والاحتياجات النقدية الأخرى في المستقبل. ولا يمكن تأكيد قيام الشركة بتوزيع الأرباح أو مقدارها ومستوى توزيعها في حال تم إقرار أي منها إلى بعدد من العوامل منها الأرباح المستقبلية وتقدير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة.

في ضوء ما سبق، تعتزم الشركة توزيع مبلغ 67,500,000 (سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف) درهم إماراتي كأرباح على المساهمين عن أدائها المالي للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2022 بحيث يدفع قبل تاريخ إغلاق الاكتتاب. وتعتزم الشركة توزيع أرباح على المساهمين بالمستوى الحالي على الأقل وتنوي زيادة أرباحها بما يتناسب مع دخلها.

تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقع الشركة نمو تدفقاتها النقدية وقوة دخلها المتوقع على المدى الطويل وذلك بما يمكنها من الاحتفاظ بالقدر الكافي من رأس المال لدعم احتياجات العمليات الجارية والاستثمار في النمو المستقبلي.

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