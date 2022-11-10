تم تحديد النطاق السعري بين 2.95 و 3.00 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية ستتراوح بين 2,962 و 3,000 مليون درهم إماراتي (و القيمة السوقية للأسهم بتاريخ هذا الإعلان تتراوح بين 2,213 و 2,250 مليون درهم إماراتي )

يتضمن النطاق السعري إجمالي 254,237,288 سهم، تمثل% 25.32 من رأس مال مجموعة تعليم، بسعر 2.95 درهم إماراتي للسهم الواحد و إجمالي 250,000,000سهم، تمثل 25.00% من رأس مال مجموعة تعليم، و بسعر 3.00 درهم إماراتي للسهم الواحد

تسعى المجموعة إلى زيادة رأس مالها بإجمالي 750,000,000 درهم (سبعمائة وخمسون مليوناً) من خلال الطرح العام الأولي

هذا الطرح هو طرح عام أولي فقط، حيث تعتزم مجموعة تعليم استخدام حصيلة عوائد الطرح لتوسيع قطاع المدارس المتميزة K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية)

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، وتنتهي في تاريخ 16 نوفمبر 2022 لكل من شريحة المستثمرين الأفراد وشريحة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين، وسيغلق باب الاكتتاب بتاريخ 17 نوفمبر 2022 لشريحة المستثمرين المحترفين

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 18 نوفمبر 2022

تعتزم مجموعة تعليم الحفاظ على المستويات الحالية لتوزيعات الأرباح لكل سهم وزيادة توزيعات الأرباح بما يتماشى مع نمو الأرباح المستقبلية، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية للشركة.

من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة تعليم القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "تعليم") (شركة مساهمة عامة قيد التحول)، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات والتي تمتلك محفظةً تضم 26 مدرسة، عن النطاق السعري للسهم وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

وبهذه المناسبة، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "تعليم": "شهدنا اهتماماً كبيراً بالطرح العام الأولي لمجموعتنا منذ الإعلان عن نية طرح أسهمنا بتاريخ 31 أكتوبر 2022. واليوم، يسرنا الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لجميع المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين ومجتمع مدرستنا من خلال شريحة أولياء الأمور والموظفين المؤهلين. لقد سطّرت مجموعة تعليم قصة نمو قوية على مدار 20 عاماً مع نمو إيراداتها وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بين عامي 2020 و2022. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم عائدات الطرح العام الأولي البالغة 750 مليون درهم إماراتي في تمويل وتسريع عملية توسيع شبكة مدارسنا المتميزة K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) في دولة الإمارات، وستتيح لنا فرص أكبر لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة وطموحة".

تفاصيل النطاق السعري لسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.95 و 3.00 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم ستتراوح بين 2,962 و3,000 مليون درهم إماراتي. (و القيمة السوقية للأسهم بتاريخ هذا الإعلان تتراوح بين 2,213 و 2,250 مليون درهم إماراتي ) ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي بتاريخ 18 نوفمبر 2022 وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 29 نوفمبر 2022.

ويتضمن النطاق السعري إجمالي 254,237,288 سهم، تمثل% 25.32 من رأس مال مجموعة تعليم، بسعر 2.95 درهم إماراتي للسهم الواحد و إجمالي 250,000,000سهم، تمثل 25.00% من رأس مال مجموعة تعليم، و بسعر 3.00 درهم إماراتي للسهم الواحد

تسعى المجموعة إلى زيادة رأس مالها بإجمالي 750,000,000 درهم (سبعمائة وخمسون مليوناً). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال الطلبات المقدمة من المستثمرين المحترفين فقط. ويتكون الطرح بالكامل من أسهم جديده، وهي الأسهم المُصدرة حديثاً في المجموعة لزيادة راس المال، وتنوي المجموعة استخدام عوائد الطرح الصافية لتوسيع قطاع مدارسها المتميزة K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).

عملية الاكتتاب

هناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين للاكتتاب. يمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها:

الشريحة الأولى:

سيتم طرح أسهم الشريحة الأولى وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار، ويتم تخصيص نسبة %10 (عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة المصدر ("أسهم الطرح") للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأفراد الذين لديهم رقم مستثمر صالح في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي إماراتي.

الشريحة الثانية

سيتم طرح أسهم الشريحة الثانية وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. يتم تخصيص نسبة %88 (ثمانية وثمانون بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر).

الشريحة الثالثة

سيتم طرح أسهم الشريحة الثالثة وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. ويتم تخصيص نسبة %2 (اثنان بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين. يجب أن يحمل جميع مكتتبي الشريحة الثالثة رقم مستثمر صالح لدى سوق دبي المالي

سيتم حجز نسبة %5 (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح لصالح جهاز الإمارات للاستثمار كجزءٍ من الشريحة الثانية، ووفقاً لقانون الشركات المعمول به في دولة الإمارات.

يجب على كل مكتتب أن يكون لديه رقم مستثمر في سوق دبي المالي ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح بغض النظر عن الشريحة التي يكتتب فيها.

تبدأ فترة الاكتتاب لكل شريحة من الشرائح الأولى والثانية والثالثة في 10 نوفمبر 2022، وتنتهي في 16 نوفمبر 2022 للشريحتين الأولى والثالثة، وفي تاريخ 17 نوفمبر 2022 للشريحة الثانية.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في "نشرة الإصدار" الخاصة بالطرح بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يخص المستثمرين المؤهلين. وتتوفر نشرة الإصدار لاكتتاب الأفراد في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية ونشرة الإصدار الخاصة بدولة الإمارات ضمن قسم مستندات وتنزيلات الطرح العام الأولي على الموقع الإلكتروني https://www.taaleem.ae/ipo/.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م. وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع (بالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة) والمجموعة المالية هيرميس الإمارات (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس ش.م.م) كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح العام الأولي.

كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

نظرة عامة عن مجموعة تعليم

تُعد المجموعة من أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة لمراحل K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) في الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك كما في 31 أغسطس 2022 محفظة تتكون من 26 مدرسة تشمل 10 مدارس خاصة متميزة مملوكة ومدارة، بما في ذلك منشأة خاصة لتعليم الأطفال في السنوات المبكرة والتي توفر خدماتها من مرحلة الروضة إلى المرحلة التأسيسية الثانية من التعليم ("السنوات المبكرة")، و16 مدرسة من المدارس القائمة على الشراكة مع الحكومة والتي يتم تشغيلها نيابة عن الجهات الحكومية. كما في أغسطس 2022، تمتلك المجموعة قاعدةً طلابية تضم 27,407 طالباً وهيئة تدريس من 1,721 مدرس.

تدير المجموعة نوعين من المدارس: (1) المدارس المتميزة و (2) المدارس القائمة على الشراكات مع الجهات الحكومية.

تضمنت محفظة المجموعة المتميزة خمس مدارس تقدم منهج البكالوريا الدولية، وأربع مدارس تقدم منهجاً بريطانياً (بما في ذلك منشأة لتعليم الأطفال في السنوات الأولى) ومدرسة واحدة تقدم منهجاً أمريكياً. تضم محفظة المدارس المتميزة للمجموعة 952 معلمين و12,466 طالباً مسجلاً كما في 31 أغسطس 2022 للعام الدراسي 2022-2023. ترى المجموعة فرصة كبيرة للنمو في قطاع المدارس المتميزة نظراً لتزايد حجم سوق التعليم الأساسي المتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومةً بالمؤشرات الاقتصادية القوية والزخم الحكومي ونتائج الطلاب القوية وأداء الأعمال وزيادة الاستفادة عبر المدارس التي تم طرحها حديثاً.

تعتزم الشركة، شرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، استخدام حصيلة الطرح لتوسع فئة القطاع المتميز K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) من خلال إنشاء أربع مدارس متميزة جديدة في مواقع متميزة في إمارتي دبي وأبوظبي. ومن المتوقع أن تشتمل الأربع مدارس الإضافية الجديدة على ثلاث مدارس في دبي ومدرسة واحدة في أبوظبي بما في ذلك مدرستين جديدتين تحت مظلة العلامة التجارية "مدارس دبي البريطانية"، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.

فيما يتعلق بمحفظة المدارس القائمة على الشراكات مع الجهات الحكومية، تمتلك المجموعة وتدير تسع مدارس تابعة لمدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي نيابة عن دائرة التعليم والمعرفة، وثلاث مدارس تابعة "لمدارس دبي" في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة، وأربع مدارس قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار مبادرة مدارس الأجيال التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية. من الجدير بالذكر أنه بالرغم من أن المدارس القائمة على الشراكات مع الجهات الحكومية نشأت في العام الدراسي 2019-2020، إلا أنها تمثل فرصة للنمو المستقبلي و زيادة إمكانية المساهمة في إيرادات المجموعة وأرباحها بالتزامن مع تطور تلك المدارس.

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