أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة تدوير توسيع نطاق عمليات شركة «تجميع» التابعة لها لتشمل المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من إمارة أبوظبي، حيث سيُطبّق نموذج تجميع الذكي لجمع النفايات في كل من مدينة خليفة ومدينة شخبوط وجزيرة ياس والرحبة والشهامة والسمحة وغنتوت ومنطقة مطار أبوظبي. ويعد هذا أول توسعٍ لشركة "تجميع" منذ تأسيسها، ويشكل خطوة محورية ضمن مسار مجموعة تدوير التنموي، بوصفها ركيزة أساسية للبنية التحتية البيئية لإمارة أبوظبي.

تقوم «تجميع» على منظومة متكاملة لجمع النفايات، تجمع بين أنظمة التوجيه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومركز التحكم للإشراف اللحظي، وتقنيات السلامة الحديثة المدمجة في المركبات لرصد مستوى يقظة السائقين. كما تتيح أنظمة التقاط البيانات المنتشرة عبر شبكة الجمع- الاستجابة الفورية للطلبات وفقًا للبيانات الآنية الصادرة عنها، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمة بالتوازي مع توسعة نطاقها.

تعليقًا على ذلك، قال إتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "يتحدد أداء منظومة الاقتصاد الدائري في أبوظبي في مراحل تسبق وصول النفايات إلى مرافق المعالجة، إذ تشكل عمليات الجمع وكفاءة المسارات والانضباط التشغيلي على مستوى المجتمعات الأساس التي تقوم عليه المراحل اللاحقة. وقد صُمّم نموذج «تجميع» لضمان كفاءة هذا الأساس، كما سيساهم توسعة نطاق تطبيقه عبر أبوظبي، في تحقيق مستهدفات إمارة أبوظبي لتحويل مسار 80% من النفايات بعيدًا عن المكبات بحلول عام 2031".

وقد شهدت إجراءات التوسع التحضيرية، إكمال أكثر من 270 موظفاً 1,509 ساعة من التدريب التقني و1,360 ساعة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، حققوا خلالها سجلًاً خالٍ من الإصابات والوقت الضائع بسببها، وذلك استعدادًا لدعم وتشغيل أكثر من 100 مركبة جديدة مخصصة لجمع النفايات السكنية والتجارية والنفايات الضخمة من مناطق الخدمة الجديدة.

قال آشلي أليكس، الرئيس التنفيذي لشركة «تجميع»: "صُمّمت منظومتنا للحفاظ على كفاءة أدائها أثناء عمليات التوسع، إذ يمنحنا نموذجنا التشغيلي رؤية شاملة وتحكماً فعّالا ًواستجابةً فورية عبر مختلف أجزاء الشبكة، بما يمكّننا من الحفاظ على مستوى الخدمة التي نقدمها لمجتمعاتنا، ويضمن استمراريتها، بالتزامن مع تنفيذ مخططات التوسع، محققين أداءً ثابتاً وقابلاً للقياس والتنبؤ."

وأضاف: «مع هذا التوسع، أصبح اليوم عدد المناطق المستفيدة من خدمات «تجميع» 29 منطقة في شمال أبوظبي، على أن يستمر العمل على مخططات التوسع تدريجياً نحو تغطية كاملة لجميع مناطق الإمارة".

يعكس توسع «تجميع» الزخم المتسارع لجهود مجموعة تدوير في تطوير البنية التحتية لمنظومة الاقتصاد الدائري في الإمارة، حيث تشكل عمليات الجمع أولى مراحل المنظومة، ويتحدد فيها المسارات المختلفة التي تؤول إليها النفايات سواء إلى منشآت المعالجة، أو استرداد المواد، أو إنتاج الطاقة، وبذلك يساهم توسع العمليات في تعزيز كفاءة المنظومة وتنمية مقوماتها وسعتها الإنتاجية.

نبذة عن مجموعة تدوير

تعد مجموعة تدوير، التابعة للشركة القابضة "ADQ" ومقرها أبوظبي، من الجهات الرائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات ووضع معايير جديدة للاقتصاد القائم على التدوير، إذ تنطلق رؤيتها الاستراتيجية من إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، عبر تعظيم الاستفادة من النفايات بوصفها مورداً ذا قيمة.

وبصفتها الجهة المسؤولة حصرياً عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتبني أحدث التقنيات وعقد الشراكات الاستراتيجية الداعمة لأهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والعمل على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المرادم بحلول عام. 2031

وفي عام 2025، أطلقت المجموعة خدمة "تجميع" لتكون منظومة متطورة عالمية المستوى في مجال جمع النفايات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الإسهام في بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة في الإمارة.

وبالإضافة إلى التزامها بخدمة إمارة أبوظبي، تمتلك مجموعة تدوير طموحات دولية واسعة، وتسعى إلى تحقيق إسهامات مؤثرة في مجال إدارة النفايات المستدامة خارج دولة الإمارات أيضاً.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : Tadweer.ae

يرجى الرجوع إلى الرابط المخصص للتعرّف إلى مواقع مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير التابعة لمجموعة تدوير، ونقاط التجميع، وأجهزة إعادة التدوير العكسية، وغيرها من المرافق والخدمات ذات الصلة.

بيانات التواصل مع الإعلام

لطيفة المزروعي

lateefa.almazrouei@tadweer.ae

-انتهى-

#بياناتشركات