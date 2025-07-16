في خطوة استراتيجية تأتي تماشياً مع توجه "مصدر" للتركيز على مجالات أعمالها الأساسية المتمثلة في مشاريع توليد الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفها برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول العام 2030

تستكمل "بيئة" بالشراكة مع مجموعة "تدوير" إدارة المرحلة التوسعية القادمة، عقب شراكتها الناجحة مع "مصدر" في تطوير وتشغيل المشروع

أبوظبي، دولة الإمارات: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال الطاقة المتجددة، اليوم- عن توقيع صفقة تخارج من مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، تستحوذ بموجبها مجموعة "تدوير"- الرائدة في مجال إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها، على حصة "مصدر" في المحطة، وذلك رهناً بإتمام الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة. وبموجب هذه الخطوة، تبدأ مجموعة "تدوير" ملكية مشتركة لشركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" إلى جانب "بيئة"، الرائدة في الاستدامة والابتكار في المنطقة، والمسؤولة عن تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

تمثل الصفقة خطوة استراتيجية تتيح للمؤسستين التركيز على أعمالهما الأساسية، حيث تتمكن "مصدر" من توسيع نطاق مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة، فيما توجه مجموعة "تدوير" جهودها نحو عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الانتشار الدولي، لدعم طموحاتها وترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها. ومن خلال الملكية المشتركة لمحطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، توحد مجموعة "تدوير" و "بيئة" خبرتيهما في المجال، لتعزيز كفاءة التشغيل المستدام في المحطة، بينما يخططا لمشاريع المستقبلية بينهما في إطار شراكتهما.

تأسس مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في عام 2022 تحت مظلة شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة"، ويعد أول محطة تجارية من نوعها في الشرق الأوسط، إذ يسهم في تقليل الاعتماد على المكبّات وتحويل النفايات إلى كهرباء، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف الاستدامة. وبموجب الشراكة بين مجموعتي "بيئة" و"تدوير"، سيتعاونان معًا في تشغيل المحطة، ومواصلة تنفيذ الخطط التوسعية لرفع قدرتها الإنتاجية من 30 ميغاواط إلى 60 ميغاواط، ورفع القدرة على معالجة النفايات صعبة التدوير إلى الضعف، وخفض كمية الانبعاثات إلى النصف.

وتعليقًا على الصفقة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نفخر في "مصدر" بالإسهام في تطوير مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة الذي لعب دوراً مهماً في دعم قطاع إدارة النفايات في الدولة. ونتوجه بالشكر والتقدير إلى ’بيئة‘، حيث جمعتنا علاقة شراكة وثيقة منذ تأسيس شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة المشروع المشترك بين الطرفين".

وعبّر الرمحي عن ثقته بأن ’تدوير‘ و’بيئة‘، بما تتمتعان به من رؤية استراتيجية وإدارة متمرسة، ستواصلان العمل على تعزيز أداء المحطة ورفع كفاءتها التشغيلية".

من جهته، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "تدوير": يعزّز الاستحواذ على هذه المنشأة المتطورة في الأداء، قدرات مجموعة "تدوير" ويرتقي بإمكاناتها ودورها الحيوي الداعم لطموحات دولة الإمارات في ريادة مجال إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة مستدامة على الصعيد العالمي. نتطلع للعمل مع "بيئة" ومواصلة البناء على الأسس المتينة التي أرستها بالتعاون مع شركة "مصدر".

ومن جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى "بيئة": "نتقدّم بجزيل الشكر إلى شركة “مصدر” على شراكتها المثمرة في تأسيس شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة"، وعلى دعمها القيّم في تطوير محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، التي شكّلت أولى محطاتنا الرائدة في هذا القطاع الحيوي. ونتطلّع إلى مواصلة مسيرة الإنجاز بالتعاون مع شريكنا الجديد، مجموعة "تدوير"، إيذانًا ببدء فصل جديد من النمو والتطور في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، على مستوى الدولة والمنطقة."

تؤكد هذه الاتفاقية التزام الشركاء المشترك بدفع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات قدمًا. وستواصل الأطراف المعنية التعاون في مبادرات مبتكرة ضمن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز من دور الدولة في قيادة الجهود لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

لمحة عن ’مصدر‘

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نموًا في العالم والرائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 51 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجًا رائدًا للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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نبذة عن مجموعة تدوير

تقود مجموعة تدوير التابعة لـ "القابضة" (ADQ) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مسيرة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في معالجة النفايات وإرساء معايير جديدة في نهج الاقتصاد الدائري. وتهدف الرؤية الاستراتيجية للشركة إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات من خلال استخلاص القيمة منها.

وبصفتها الجهة الوحيدة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات في أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى التزامها بالحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي، لدى مجموعة تدوير أهدافاً دولية طموحة تسعى من خلالها للقيام بمساهمات مهمة لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات خارج دولة الإمارات.

وانطلاقاً من رسالتها في بناء مستقبل أكثر استدامة، أنشأت مجموعة تدوير "مجلس الشباب"، وهو منصة داخلية تهدف إلى تمكين الجيل القادم من القادة للمساهمة الفاعلة في دعم أجندة الدولة البيئية. ويشكل المجلس محفزاً للأفكار المبتكرة التي يقودها الشباب، وللتعاون المشترك بين مختلف القطاعات، ولمبادرات تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، مما يعكس التزام مجموعة تدوير بإحداث تأثير طويل الأمد وشامل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tadweer.ae

نبذة عن "بيئة"

تعمل "بيئة" على استدامة جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بها عبر طرح حلول مستقبلية واعدة وتسخير التقنيات من أجل النهوض بمستوى الاستدامة والتحول الرقمي لآفاق واعدة. كما تسعى "بيئة" إلى تمكين الابتكار ليكون جزءاً أصيلاً ضمن عملياتها، وتوفير خدمات متكاملة لإدارة الموارد، ومواصلة التحول الرقمي إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات بما يسمح لها بمواصلة جهودها الدؤوبة لمعالجة التحديات البيئية، ودعم الجهود الوطنية لوضع الخطط لمستقبل ذكي ومستدام. يُذكر أن "بيئة" تُعرف بحلولها البيئية المبتكرة والذكية، كما أنها تعمل بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية حيث تساهم في دعم الجهود الوطنية لأجل غدٍ أفضل للجميع.

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