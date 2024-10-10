الخطوة تعكس التزام مجموعة تداول السعودية وهيئة السوق المالية بتعزيز الثقافة المالية في المملكة.

تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الثقافة المالية والدور المهم للمبادرات والمنصات التعليمية المبتكرة مثل "استثمر بوعي" و"ثمين" في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

شهدت الفعالية مشاركة عدد من الطلاب من جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة الفيصل، في قرع جرس افتتاح السوق المالية السعودية.

الرياض: شاركت مجموعة تداول السعودية، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فعالية "قرع الجرس لتعزيز الثقافة المالية" التي أطلقتها "المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية" بدعم من "الاتحاد العالمي للبورصات" بهدف تعزيز مستويات الثقافة المالية. وتم تنظيم الحفل بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وشهد مشاركة عدد من الطلاب من جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة الفيصل، في قرع جرس افتتاح السوق المالية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام المشترك لمجموعة تداول السعودية وهيئة السوق المالية بنشر وتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع السعودي، لا سيما طلاب الجامعات الذين يمثلون حجر الأساس لبناء مستقبل المملكة. وسلطت الفعالية الضوء على أهمية تعزيز الثقافة المالية والدور المهم للمبادرات والمنصات التعليمية المبتكرة مثل "استثمر بوعي" و"ثمين" في تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2023 المتمثل برفع مستويات الثقافة المالية في المملكة إلى 60%.

وبهذه المناسبة، قال نايف العذل، مدير عام إدارة المبيعات والتسويق في مجموعة تداول السعودية: "يسرّ مجموعة تداول السعودية أن تشارك في فعالية «قرع الجرس لتعزيز الثقافة المالية» بالتعاون مع هيئة السوق المالية، في خطوة مهمة تؤكد على الالتزام المشترك بتعزيز مستويات الثقافة المالية في المملكة. ومن خلال إطلاق برامج تثقيفية مثل برنامج استثمر بوعي، تهدف المجموعة إلى تزويد أفراد المجتمع بمجموعة متكاملة من الأدوات والموارد التعليمية التي تساعدهم على فهم أساسيات الاستثمار بطريقة مبسطة لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يؤدي إلى تعزيز مستويات المشاركة في السوق المالية السعودية. وتسهم هذه الجهود في دعم مساعي المملكة للتحول إلى مركز عالمي رائد في مجال الثقافة المالية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

من جانبه، قال علي الدخيل، مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في هيئة السوق المالية “: تشكّل الثقافة المالية أداة مهمة لبناء مجتمع حيوي ومزدهر. ومن خلال المشاركة في فعاليات مثل «قرع الجرس لتعزيز الثقافة المالية»، نسعى إلى تسليط الضوء على المنصات التثقيفية الرائدة، مثل برنامج ثمين الذي أطلقته هيئة السوق المالية بهدف تعزيز الوعي بالثقافة المالية والاستثمارية بين أفراد المجتمع من مختلف الفئات، وتزويدهم بالأدوات والمعارف التي يحتاجون إليها لبناء مستقبل مالي واستثماري أفضل، بما يدعم مساعي المملكة للتحول إلى مركز عالمي رائد في مجال التوعية المالية والاستثمارية. حيث أن الهيئة تحرص وبشكل مستمر على تفعيل دورها التوعوي في الثقافة المالية والاستثمارية عبر منصاتها وبرامجها المختلفة".

وقد أُطلق برنامج "استثمر بوعي" في عام 2017 ليكون بمثابة منصة متكاملة مصممة لتلبية احتياجات المهتمين بالاستثمار على اختلاف مستويات خبرتهم من خلال توفير تجربة تداول واقعية متكاملة وخالية من المخاطر. ويوفر البرنامج تجربة تعليمية متكاملة تساعد المستخدمين على فهم أساسيات الاستثمار وتحديد الأولويات، وقراءة القوائم المالية وإتقان التخطيط المالي، وصولاً إلى إجراء الأبحاث وفتح المحافظ الاستثمارية وتنويع الاستثمارات.

ومن جانبها، أطلقت هيئة السوق المالية البرنامج التوعوي "ثمين" عام 2018 في خطوة تتماشى مع خطتها الاستراتيجية التي تهدف الى رفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق ضمن محور بناء القدرات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة المالية والتعريف بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتوعية المستثمرين بأساسيات الاستثمار وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

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