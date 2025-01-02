الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة بلاديوم للفنادق، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق على مستوى العالم، أنها بصدد توسيع نطاق عملها بعد اتفاقها مع هارد روك إنترناشيونال لتشغيل فنادق تنضوي تحت مظلة علامة هارد روك للفنادق في المملكة العربية السعودية. وستساهم المجموعة بخبرتها الممتدة لأكثر من 50 عاماً في تعزيز سوق الضيافة في المنطقة، وذلك بعد تحقيقها إيرادات قياسية في عام 2023 بلغت 1.069 مليار يورو. كما تواصل المجموعة سعيها للبحث عن مستثمرين ومطورين عقاريين معنيين بمشاريع تتماشى مع الهوية المتفردة والمميزة لعلامة هارد روك إنترناشيونال التي تعنى بأنماط الحياة.

وتستأثر مجموعة بلاديوم للفنادق بمحفظة رائعة تضم أكثر من 40 فندقاً و13 ألف غرفة في سبع دول، تنضوي جميعها تحت عشرة أسماءٍ مميزة، بما في ذلك فنادق تي آر إس، وفنادق أوشوايا أنيكسبيكتد، وفنادق بليس كوليكشن. وتشتهر المجموعة بتقديم تجارب استثنائية للضيوف وباهتمامها الكبير بتأمين الرفاهية لطواقم عملها، حيث تسعى دوماً لتقديم أفضل المعايير في جميع مشاريعها. وتعزز هذه الخبرة العالمية مكانة المجموعة كوجهةٍ رئيسية ترنو نحو تقديم حلول ضيافة مبتكرة للسوق السعودي الواعد.

وتستند تلك الشراكة إلى علاقة تمتدٍ لعقد من الزمن، حيث تدير مجموعة بلاديوم للفنادق ثلاثة فنادق هارد روك مميزة في إسبانيا، وهي في إيبيزا، وتنريفي، ومرسيا. وتهدف التوسعات في المملكة العربية السعودية إلى دمج الترفيه عالمي المستوى والتصاميم المبتكرة التي تتميز بها هارد روك إنترناشيونال مع خبرة مجموعة بلاديوم للفنادق في إدارة الضيافة. ويسعى الكيانان لإعادة تعريف تجارب السفر للضيوف الطموحين المواكبين لابتكارات العصر الذين يبحثون عن كلّ ما هو جديد ومتفرد.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال خيسوس سوبرينو، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاديوم للفنادق: "تتمحور رؤيتنا في مجموعة بلاديوم للفنادق حول توفير تجارب استثنائية للضيوف وتعزيز النمو المستدام، بالإضافة إلى إقامة شراكات محلية هادفة. وامتثالاً لرؤية السعودية 2030، نرى فرصاً كبيرة لتوظيف خبرتنا في إدارة الضيافة في هذا السوق الواعد، مع إضافة قيمة من خلال الابتكار والأصالة".

ومن جهته، قال كارلوس أورتيغا، مدير أول لقسم التطوير العالمي في مجموعة بلاديوم للفنادق:" تركز خططنا التوسعية الاستراتيجية على تقديم ضيافة عالمية المستوى إلى أسواق جديدة، مدعومة بقدرتنا على تنفيذ معايير علامة هارد روك للفنادق في المنطقة. وتمنحنا هذه المبادرة الفرصة للتعاون مع مالكي الفنادق وشركاء الاستثمار الذين يسعون لشركة إدارة وعلامة تجارية تتماشى مع رؤيتهم. وإننا وبفضل خبرتنا الراسخة في إدارة الفنادق الفاخرة، نستأثر بمكانة متميزة لتوفير فرص نمو واعدة للمملكة".

يتزامن توقيت هذه الشراكة بشكل مثالي مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية. فقد أسفرت الفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى عن زيادة كبيرة في مشاريع الفنادق، مع أكثر من 300 مشروع يعيد تشكيل مناطق مثل البحر الأحمر، جدة، والرياض. ومع تطلع رؤية 2030 إلى استقطاب 150 مليون زائر سنوياً، تقدم هذه الشراكة مفهوماً مميزاً وموثوقاً لسوق متطور جاهز لتجارب فريدة.

ويأتي توقيت هذه الشراكة ليواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، حيث أدت الفعاليات الثقافية والرياضية البارزة إلى زيادة ملحوظة في مشاريع الفنادق، مع أكثر من 300 مشروع يعيد رسم مناطق مثل البحر الأحمر، جدة، والرياض. ومع سعي رؤية 2030 لاستقطاب 150 مليون زائر سنوياً، تقدم هذه الشراكة مفهوماً فريداً وموثوقاً لسوق سريع التطور، جاهزٍ لاحتضان تجارب سياحية استثنائية.

وتعدّ هذه الشراكة بداية فصل جديد في رحلة المملكة العربية السعودية الرامية نحو أن تصبح واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، حيث تلتقي جاذبية فنادق هارد روك الشهيرة مع خبرة مجموعة بلاديوم للفنادق الفريدة. وتقدم هذه المبادرة للمستثمرين وشركاء العقارات فرصة استثنائية للتعاون والمساهمة في صياغة مستقبل المشهد السياحي الطموح في المملكة.

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