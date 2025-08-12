وقّعت برماستيليزا جارتنر الشرق الأوسط – التابعة للمجموعة العالمية الرائدة في أنظمة الواجهات الزجاجية مجموعة برماستيليزا– اتفاقية نوايا للتعاون الاستراتيجي من خلال شراكة استراتيجية جديدة مع البداد كابيتال.

تركز الخطط الأولية على إنشاء منشأة متخصصة لإنتاج الواجهات الزجاجية بهدف التعاون في مشاريع الواجهات في المنطقة، وتقديم مورد جديد ومميز لصناعة البناء في الشرق الأوسط.

وستستفيد هذه الشراكة من خبرات برماستيليزا جارتنرالشرق الأوسط في تصميم وتسليم وتركيب الواجهات المعمارية المعقدة، إلى جانب القدرات الصناعية والإنتاجية العالمية التي تتمتع بها البداد كابيتال.

ويُشكّل هذا التعاون مشروعًا مشتركًا يتمحور حول منشأة إنتاج تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض في جبل علي، دبي، على مساحة أرض تبلغ ٤٤٬٧٤٩ متر مربع، بمساحة مبنية داخلية تبلغ ٢٠٬٠٠٠ متر مربع، مخصصة لتصنيع أنظمة الواجهات الزجاجية عالية الجودة.

لي ماركس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة برماستيليزا، علّق على هذا الإعلان قائلًا:

"ستُحدث هذه الشراكة تأثيرًا كبيرًا على طريقة تنفيذ مشاريع الواجهات في المنطقة، إذ تجمع بين نقاط القوة الراسخة لدى شركتينا.

نحن نتميّز بخبرة لا مثيل لها في تصميم وتنفيذ هندسة الواجهات المعمارية عالية الأداء، وعند دمجها مع قدرات البداد كابيتال الصناعية المحلية، وفهمها العميق للسوق الإقليمي، وسرعة التنفيذ، نكوّن معًا لاعبًا قويًا في السوق."

ومن جهته، أضاف إيهاب المعلم ، الرئيس التنفيذي لشركة البداد كابيتال :

"يمثّل هذا التعاون تطورًا مثيرًا للمنطقة، حيث يجمع بين اثنين من أبرز المتخصصين في مجالاتهم لتقديم شيء استثنائي لعملائنا، مختلف تمامًا عما هو متاح في السوق.

نحن نسعى إلى توحيد أفضل ما في شركتينا، وتقديم عقود من الخبرة لصالح عملائنا في هذا المشروع المشترك."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة برماستيليزا، الرائدة عالميًا في مجال الواجهات، بدأت نشاطها في الشرق الأوسط عام 2002، وقد أنجزت منذ ذلك الحين أكثر من 50 مشروعًا عملاقًا، بما في ذلك العديد من المباني الأيقونية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر.

أما البداد كابيتال، التي تأسست عام 1971، فقد تطوّرت من علامة محلية إلى شركة عالمية رائدة، وضعت معايير جديدة في الطاقة الإنتاجية، توفر المخزون، الاستدامة، والابتكار.

‏ ويُعد هذا التعاون الاستراتيجي خطوة تعكس التزام البداد كابيتال بسرعة تنفيذ المشاريع وحرصها على التوسع في المجال الصناعي لأنظمة الواجهات الزجاجية والألمنيوم، حيث يمثل هذا المصنع أول مشروع مشترك لمجموعة برماستيليزا في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتوسع لاحقًا إلى المملكة العربية السعودية، ليشكّل مصدر فخر للصناعة في المنطقة. وسيتم إطلاق هذا التعاون تحت علامة تجارية موحدة ”البداد برماستيليزا“، ما يضيف قوة جديدة إلى العلامتين التجاريتين في مجال التكنولوجيا والهندسة المعمارية.

-انتهى-

