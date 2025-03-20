تعاون لدراسة جدوى تجربة تشغيل الحافلات بالهيدروجين الأخضر في الإمارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تجريبية لاستكشاف جدوى حلول التنقل التي تعمل بالهيدروجين الأخضر في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود الطرفين لدعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 وتطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثّل هذا التعاون النوعي خطوةً مهمة في مسيرة الدولة لاعتماد الهيدروجين الأخضر كوقود، وذلك بعد نجاح مجموعة اينوك في تشغيل محطة الهيدروجين الأخضر في إكسبو سيتي دبي خلال مؤتمر الأطراف "كوب 28".

وقّع الاتفاقية برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة اينوك وبحضور سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك. وستشهد الاتفاقية تعاون كل من مجموعة اينوك وهيئة الطرق والمواصلات في إجراء دراسة لتطوير استخدام الهيدروجين الأخضر في التنقل.

وبموجب الاتفاقية، توفّر مجموعة اينوك وقود الهيدروجين الأخضر لحافلات هيئة الطرق والمواصلات العاملة بالهيدروجين. كما ستقدم اينوك الدعم الفني والبيانات المتعلقة بعملية تزويد الهيدروجين الأخضر لدعم هيئة الطرق والمواصلات في إجراء دراسة جدوى شاملة. ويلتزم الطرفان في هذا الإطار بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والتشغيل طيلة فترة المشروع.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نحن في اينوك ملتزمون ببناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، ويعدّ تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات دليلاً على رؤيتنا المشتركة للانتقال إلى مستقبل أكثر ازدهاراً بما يتماشى مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. ومع تنامي دور الهيدروجين الأخضر كبديلٍ واعدٍ لمصادر الطاقة التقليدية، نفخر بالمساهمة في تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات، والريادة في تبنّي هذه التقنية لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل."

من جانبه، أشاد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بهذه الاتفاقية، معتبراً إيّاها خطوة مهمة على توسيع التعاون بين الهيئة ومجموعة اينوك في مجال استخدام الهيدروجين الأخضر لتشغيل وسائل النقل التابعة للهيئة ومنها الحافلات العامة ووسائل النقل البحري وجعلها وسائل أكثر استدامة وصداقة للبيئة بما ينسجم وتوجهات الدولة وخططها في مجال الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية وأثرها على صحة وسعادة السكان.

وقال بهروزيان: "نحن، في هيئة الطرق والمواصلات، لمجموعة اينوك، لتعاونها المستمر مع الهيئة في تقديم حلول مستدامة في مجال الطاقة المستخدمة في وسائل النقل الجماعي مثل الحافلات العامة ووسائل النقل البحري، الأمر الذي يجسد وبوضوح التعاون الاستراتيجي القائم بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي ومساهمة الطرفين في تحقيق الأهداف والغايات الطموحة لقيادتنا الرشيدة.

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولا تصدر عنه أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج. وبالإضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتنويع مصادر الطاقة، يعمل الهيدروجين على زيادة مدى قيادة المركبات. لذلك، يعدّ أحد أنظف أشكال الطاقة التي لا يصدر عنها أي انبعاثات.

يُشار إلى أن مجموعة اينوك تعاونت مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتزويد محطتها التجريبية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالهيدروجين الأخضر لاستخدامه كوقود.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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