دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع على الأمد الطويل، أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح محطة جديدة في الشارقة في منطقة السويحات-واسط، ليصل بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات إلى 204 محطات، ما يؤكد التزامها بتعزيز إمكانية الوصول إلى الطاقة بسهولة على مستوى الدولة.

تتميز المحطة الجديدة بموقع استراتيجي في إمارة الشارقة، وستلبي احتياجات السكان ومستخدمي الطرق في هذه المنطقة السكنية، وستوفر المحطة مجموعة متكاملة من خيارات الوقود، بما في ذلك أنواع البنزين "سوبر 98"، و"خصوصي 95"، و"إي بلس 91"، والديزل. وبإضافة المحطة الجديدة، يصل إجمالي عدد محطات خدمة اينوك في الشارقة وحدها إلى 28 محطة.

يأتي افتتاح المحطة متماشياً مع جهود اينوك المتواصلة لتلبية احتياجات دولة الإمارات المتزايدة من الطاقة من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة وكفاءة تشغيلية عالية.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "مع استمرار نمو حركة التنقّل البري في دولة الإمارات، يزداد الطلب على خدمات التزود بالوقود التي تتسم بكونها فعالة وسهلة الوصول إليها. ويعد افتتاح المحطة الجديدة في الشارقة دليلاً على التزامنا المستمر بتوسيع نطاق حضورنا، وتقديم تجربة متميزة للعملاء.

يأتي افتتاح محطة الشارقة عقب افتتاح ثلاث محطات خدمة جديدة في دبي مطلع هذا العام. ويتم تجهيز جميع المحطات الجديدة بمرافق حديثة ومصممة لتوفير تجربة سلسة ومريحة في تعبئة الوقود تلبي احتياجات مستخدمي الطرق.

ويمكن لعملاء اينوك أيضاً الاستفادة من برنامج مكافآت اينوك المتميز "YES" والذي يتيح للمستخدمين كسب النقاط واستبدال المكافآت على المشتريات والمعاملات عبر شبكة محطات الخدمة التابعة للمجموعة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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