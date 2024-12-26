دبي ، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح محطة خدمة جديدة على شارع المنتصر في منطقة السل برأس الخيمة، وذلك بهدف تعزيز شبكة محطاتها للبيع بالتجزئة والتزامها بتلبية احتياجات الإمارة المتزايدة من الوقود. وتقع المحطة مقابل المدرسة الهندية، وستلبي احتياجات تدفق الحركة المرورية الكثيفة من المجمعات السكنية الرئيسية والمراكز التجارية في المنطقة.

وبافتتاح المحطة الجديدة يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في إمارة رأس الخيمة إلى 8 محطات خدمة، و201 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن افتتاح محطة الخدمة الجديدة في رأس الخيمة يؤكد التزامنا بتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، فضلاً عن توسعنا الاستراتيجي في مجال التجزئة في أنحاء الإمارات. وستتيح لنا محطة الخدمة الجديدة على شارع المنتصر خدمة السكان والشركات في المنطقة وما حولها بشكل أفضل."

تبلغ مساحة المحطة الجديدة 1,673 متراً مربعاً، وتخدم حركة المرور القادمة من مختلف المجمعات السكنية باتجاه شارع المطاف والطريق السريع (إ 11) E11، إضافةً إلى المنطقة المحيطة والتي تضم مركزاً تجارياً مزدحماً يضم متاجر وفنادق ومكاتب، بما يضمن استمرار تدفق الحركة المرورية والطلب القوي على محطة خدمة.

تم تجهيز المحطة الجديدة بأربع مضخات وخمسة خزانات للوقود، ما يتيح التزوّد بالوقود على جانبي المحطة، وتوفر البنزين "سوبر 98"، و"خصوصي 95"، وإي بلس، والديزل، وتدعم قياس مستوى الوقود التلقائي والكشف الإلكتروني عن أي تسرب. كما تضم ​​المحطة متجر "زووم" بمساحة 155.8 متر مربع.

ووفقاً لمعايير السلامة العالمية من الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، تم تصميم نظام الوقود بحيث يتمتع بأقصى معدل تدفق مسموح به وآمن لتوفير أوقات التزوّد بالوقود. ولضمان أقصى قدر من السلامة، تتميز محطة الخدمة بأتمتة كاملة للبيع بالتجزئة ومعايير بناء حديثة، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة داخلية CCTV وكاميرات كشف لوحات الأرقام تلقائياً.

ويمكن للعملاء الاستفادة من برنامج مكافآت اينوك المتميز "YES" لتجميع النقاط وكسب المكافآت عند الدفع مقابل الخدمات والمنتجات في محطات خدمة اينوك.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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