دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، محطة خدمة بحرية جديدة في ميناء الحمرية بدبي، مما يجعلها محطة الخدمة البحرية الثامنة على مستوى الإمارة.

هذا ويعد ميناء الحمرية بوابة شحن بارزة إلى دبي، ويشتهر بقدرته على إرساء مختلف أنواع السفن. وستعمل المحطة البحرية الجديدة على تلبية متطلبات التزوّد بالوقود لقوارب الصيادين والقوارب الحكومية، كقوارب جمارك دبي وقوارب شرطة دبي، مما يساهم في تسهيل عملها وتيسير تزوّدها بالوقود.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يحتل ميناء الحمرية مكانةً تنافسية باعتباره بوابة الشحن التقليدية إلى دبي ويتمتع بموقع استراتيجي هام كمركز تجاري أساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي افتتاح محطة الخدمة البحرية الجديدة في هذا الميناء ليؤكد التزامنا بتزويد شريان الحياة التجاري لدبي؛ مع حرصنا على تعزيز التراث البحري الغني لدولة الإمارات."

يقع ميناء الحمرية في ديرة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للمدينة ويمثل بوابة شحن تقليدية، مما يتيح حركة البضائع بين دبي والخليج العربي وشرق إفريقيا والهند. ويمثّل الميناء، بموقعه الاستراتيجي هذا، وجهة مثالية للبضائع بالنظر إلى قربه من المدينة.

يُذكر أن محطة الخدمة البحرية الجديدة جُهزت بخزاني وقود ومضختي تزويد وقود الديزل، بالإضافة إلى هيكل مسبق الصنع يضم متجر زوم وغرفة التحكم. وتمتد المحطة بأكملها على مساحة 3,552.09 قدم مربعة.

بُنيت المحطة الجديدة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وستشمل تقنيات مبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة؛ مع ميزات مثل تكييف الهواء ذي التدفق المتغير للمبردات لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 35%، واعتماد إضاءة LED التي تساعد على خفض استهلاك الطاقة بنسبة 50%. وتحتوي محطات الشبكة أيضاً على وحدة لاسترداد البخار ولافتات LED عالية الكفاءة وإضاءة للعوامات تعمل بالطاقة الشمسية.

بالإضافة إلى ميناء الحمرية، تدير مجموعة اينوك حالياً 7 محطات خدمة بحرية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وجميرا 3، وعبرة دبي ، ونادي الفجيرة البحري، وأم سقيم، ونادي دبي للجولف، وسوق الحمرية.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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