على هامش مشاركتها في "ويتيكس"

اينوك تستعرض كذلك نظام فحص وقياس الخصائص الأساسية لزيوت التشحيم VitalyX ومنصة خدمات توصيل الوقود الرقمية "اينوك لينك" خلال المعرض الدولي الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن الانتهاء من عمليات إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يمتد بطول 16.2 كم ويربط محطة "هورايزن اميريتس جبل علي للبترول" لتخزين البترول في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي. ويأتي هذا الإعلان على هامش مشاركة مجموعة اينوك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، الذي انطلقت فعالياته اليوم ويتواصل حتى 29 سبتمبر 2022.

هذا ويسهم خط الأنابيب الذي تمّ تشغيله بأمان ونجاح في يوليو 2022 بحسب المعايير العالمية للصحة والسلامة، في نقل 2000 متر مكعب في الساعة من وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، ويلبي الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050.

إضافةً إلى دعم خطة تنمية خدمات الطيران في مطار آل مكتوم الدولي من خلال زيادة إمدادات وقود الطائرات، والتي ستسهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يخفّض خط الأنابيب الجديد من ضرورة الاعتماد على وسائل النقل البري لتزويد المطار بوقود الطائرات.

كما زوّد خط الأنابيب بأحدث أنظمة ومعايير السلامة التي تضم نظام الكشف عن التسرّب، ونظامي التحكّم المؤتمت بالكامل وضبط الجودة، فضلاً عن تسيير دوريات مراقبة يومية على طول خط الأنابيب لضمان سلامته.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "من شأن استكمال بناء خط الأنابيب الجديد تلبية الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050، وهو ما يتوافق مع رؤية دبي في إرساء مستقبل مستدام في الإمارة، إذ يشكّل خط الانابيب الجديد جزءاً محورياً من خطة دعم البنية التحتية وتعزيز إمدادات وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، لتلبية احتياجات خطوط الطيران التي تربط إمارة دبي بسائر دول العالم."

تجدر الإشارة إلى أن مطار آل مكتوم الدولي افتُتح في عام 2010 لتولي عمليات شحن البضائع، من ثم رحلات الركاب في عام 2013. وعند اكتماله، سيكون هذا المطار أكبر بوابة عالمية على صعيد العالم بطاقة استيعابية تفوق الـ 160 مليون مسافر سنوياً. وتماشياً مع الارتفاع المتوقّع في أعداد المسافرين، من المحتمل زيادة الطلب على وقود الطائرات بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.

تعدّ مجموعة اينوك من أكبر المساهمين في تنمية وتطوير قطاع الطيران في دبي وتعمل حالياً على تزويد مطار دبي الدولي بوقود الطائرات من خلال خطّي أنابيب مخصّصين. وعلى مر السنوات، حرصت المجموعة على الاستثمار في أحدث التقنيات ومواصلة تبنّي أفضل الممارسات لتحقيق أعلى مستويات الأداء على صعيد العالم.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة اينوك تستعرض خلال فعاليات معرض "ويتكيس" عدداً من منتجاتها بما فيها نظام مراقبة وقياس الخصائص الأساسية وجودة زيوت التشحيم "VitalyX"، وهو المختبر الذي تم تطويره بالشراكة مع "بيكر هيوز" والمتاح حالياً لعملاء زيوت التشحيم البحرية، بالإضافة إلى منصتها الرقمية الشاملة والمبتكرة "اينوك لينك" التي توفر خدمات توصيل الوقود الرقمية مباشرةً إلى الشركات ومالكي الأساطيل في مختلف أنحاء دولة الإمارات، والتي أطلقتها اينوك كجزء من برنامج مسرّع الأعمال "نكست".

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة.

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