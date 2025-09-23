مجموعة "اينوك" حققت نسبة توطين بلغت أكثر من 50% في عموم الوظائف، و100% في المناصب القيادية العليا، و79% في المناصب الإدارية المتقدمة

تستهدف المجموعة أكثر من 100 وظيفة شاغرة عبر قطاعات التكرير والهندسة الكيميائية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن مشاركتها في "رؤية 2025"، المعرض السنوي للوظائف الذي يُعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك تأكيداً على التزام المجموعة بالاستثمار في المواهب الإماراتية ورفد كوادرها بقوى عاملة إماراتية جاهزة للمستقبل.

تهدف اينوك من خلال مشاركتها في معرض رؤية للوظائف 2025 إلى استقطاب أفضل الخريجين الإماراتيين والمهنيين المتمرسين للانضمام إلى عملياتها ضمن مجموعة من التخصصات الحيوية، بما في ذلك المهندسين في قطاعات التكرير والهندسة الكيميائية، والمتخصصين في الأمن السيبراني والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وتوفّر المجموعة أكثر من 100 وظيفة شاغرة عبر مختلف الأقسام.

وانطلاقاً من الدور المحوري الذي تساهم به اينوك في تنمية المواهب الوطنية، حققت المجموعة نسبة توطين بلغت أكثر من 50% بشكل عام. ومنذ عام 2018، حافظت اينوك على نسبة توطين 100% على مستوى الإدارة التنفيذية، في خطوة تنسجم مع مستهدفات «رؤية الإمارات 2031» الرامية إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية في قيادة القطاعات الاستراتيجية، وترسيخ دعائم اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وفي إطار تعليقه على المشاركة في المعرض، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "يُمثّل معرض رؤية للوظائف 2025 منصةً بالغة الأهمية لمجموعة اينوك للتواصل مع ألمع المواهب الإماراتية وضمهم إلى كوادر المجموعة على امتداد عملياتها المتنوعة. وفي ضوء النهضة المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وانطلاقاً من دورنا الرائد في مجال الطاقة على المستوى الوطني، نحرص على تنشئة الجيل القادم من القادة والمبتكرين الذين سيرسمون مستقبل قطاع الطاقة المحلي ويساهمون في ازدهاره الاقتصادي. كما أن الاستثمار في كوادرنا الإماراتية، لا سيما الشباب منهم، يشكّل عاملاً حاسماً لنجاح عملياتنا في اينوك، وكذلك المساهمة دفع عجلة الابتكار في مستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات."

علاوةً على ذلك، تتوافق استراتيجية اينوك الراسخة لاستقطاب المواهب مع رؤية دولة الإمارات لاقتصاد قائم على المعرفة، مع التركيز على رعاية القدرات المحلية في القطاعات الحيوية. ويمكن للمرشحين المهتمين بالتقدم لهذه الوظائف التقديم مباشرة في جناح المجموعة في قاعة زعبيل 3 – الجناح Z3-7 في مركز دبي التجاري العالمي، أو من خلال صفحة "الوظائف" لمجموعة اينوك على موقعها الإلكتروني https://www.enoc.com/careers .

ودعماً للتقدم الوظيفي والريادة على المدى الطويل في قطاع الطاقة، طوّرت مجموعة اينوك مجموعة شاملة من المبادرات لضمان التطوير المستمر لمواهبها الإماراتية. وتشمل هذه البرامج الرعاية الأكاديمية، والتدريب الداخلي، والتدريب المتخصص محلياً ودولياً، لا سيّما برنامج تطوير الخريجين (GDP) الرائد الذي يهدف إلى تعزيز المهارات الوظيفية والسلوكية والمهنية والإدارية والقيادية.

وتأكيداً على هذا الالتزام، أعلنت اينوك مؤخراً أن موظفيها المشاركين في برنامج التدريب التقني (TTP)، الذي بدأ في نوفمبر 2023 ويستمر لمدة 36 شهراً، قد انتقلوا بنجاح إلى التدريب الميداني العملي، مما يمثل خطوة حاسمة في مسار تطورهم المهني. وفي هذا الإطار يضمن استثمار اينوك في كوادرها استدامة قواها العاملة التي تتمتع بالمرونة والقدرة على الابتكار، مما يجعل المجموعة قادرة على مواكبة المتطلبات المتطورة لقطاع الطاقة العالمي.

