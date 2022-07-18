دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، مؤخراً اثنتين من الجوائز المرموقة وذلك تكريماً للمجموعة عن محطة الخدمة المستقبلية التابعة لها في إكسبو 2020 دبي.

هذا ويأتي التكريم رفيع المستوى ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام التي تنظّمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إذ تلقت محطة الخدمة المستقبلية التابعة للمجموعة هذا التكريم نظير ممارساتها الموجّهة لحماية البيئة. وسلّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الجائزة إلى سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، الذي حضر الحفل إلى جانب زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك.

وإضافة إلى ذلك، حصلت المحطة على تكريم آخر ضمن فئة "أفضل أنظمة إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية" خلال حفل توزيع جوائز اليوم العربي لكفاءة الطاقة، الذي تنظّمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية /إدارة الطاقة.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "حصدت محطة الخدمة المستقبلية منذ افتتاحها عدداً من الجوائز المرموقة، وهو ما يقدّم دلالة واضحة على التزامنا العميق بالابتكار والاستدامة، ويشرفنا اليوم الحصول على هذا التكريم نظير ممارساتنا الرائدة في مستويات الابتكار والاستدامة، والتي تترك أثراً إيجابياً في تطوير قطاع النقل. ولا شك أن تطبيق هذه الممارسات في عملياتنا هو أمر في غاية الأهمية انطلاقاً من دورنا الرئيسي في قطاع الطاقة، والذي ينسجم مع الأهداف الوطنية التي حددتها حكومة دولة الإمارات والرامية لجعل دبي المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل على مستوى العالم بحلول عام 2050."

يذكر أن محطة الخدمة المستقبلية، التي تستوحي تصميمها من التراث الغني لدولة الإمارات متمثلاً في شجرة الغاف، تعدّ أول محطة في المنطقة تضم توربينات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح ويتم إنشاء مظلتها باستخدام ألياف الكربون؛ لتجسّد بذلك إنجازاً مبتكراً في قطاع بيع الوقود بالتجزئة. وفي خطوة جريئة لإدخال تقنيات توليد الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، تمتلك المحطة 283 لوح شمسي لتوليد 143 ميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً، إضافةً إلى توربينات رياح بطول 25 متراً لتوليد 12.7 ميغاواط/ساعة من طاقة الرياح سنوياً.

وعلاوة على ذلك، زوّدت المحطة بلافتات رقمية تتألف من 12 مليون شريحة من الأضواء العاملة بتقنية LED لإضاءة الشاشات الرقمية في المحطة، بالإضافة إلى محطات لشحن السيارات الكهربائية، وماكينات البيع الذاتي الحديثة المزوّدة بشاشات تفاعلية متعددة الوسائط.

كما نالت محطة الخدمة المستقبلية التصنيف البلاتيني في "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة"(LEED)، النظام العالمي لتصنيفات البناء من "المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء"، لتصبح بذلك أول محطة خدمة في العالم تحصل على هذه الشهادة المرموقة. وحصلت على جائزة "ذا أركيتكتشر ماستر برايز 2021"، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال حفل "جوائز فكرة العام "، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع مستدام للعام وجائزة الابتكار في التصميم من جوائز "ديزاين الشرق الأوسط".

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة.

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