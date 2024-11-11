دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل في العالم، وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية (ميدكير)، المزود الرائد في مجال الرعاية الصحية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لموظفي المجموعة، وذلك في خطوة تؤكد التزام اينوك بتعزيز التوازن بين صحة الموظفين ورفاهيتهم وإنتاجيتهم.

وقع مذكرة التفاهم في مستشفى ميدكير رويال التخصصي الرائد في القصيص سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، والدكتورة شانيلا لايجو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر ميدكير مجموعة من المزايا الحصرية والخصومات والعروض الفريدة على الخدمات لموظفي مجموعة اينوك. كما سيتم توفير رقم مخصص للحجوزات والمتابعات ذات الأولوية بما يضمن تجربة رعاية صحية سلسة. وستعطي ميدكير أيضاً الأولوية لموظفي المجموعة عند تحديد مواعيد الأطباء وتوفير الزيارات المنزلية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا أن نتعاون مع ميدكير لتقديم مجموعة من مزايا وخدمات الرعاية الصحية الحصرية ذات الجودة العالية لموظفينا من خلال مجموعة من المتخصصين الطبيين المهرة وذوي الخبرة، وذلك انطلاقاً من حرصنا في اينوك على أن تتمتع كوادرنا بالصحة والسعادة وبما يتماشى مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033".

من جانبها، قالت الدكتورة شانيلا لايجو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: "نحن نؤمن في ميدكير بحقيقة أنه لكي يحقق كل فرد إمكاناته الكاملة في حياته، يجب أن يتمتع بأفضل صحة، وهذا ما نضعه على رأس أولوياتنا لكل شخص يبحث عن الرعاية لدينا. ومن خلال خدماتنا الشاملة متعددة التخصصات التي يقدمها أطباء وموظفون يتمتعون بخبرة عالية، فإننا نقدم الحل الكامل الذي يتراوح من الرعاية الوقائية إلى العمليات الجراحية المعقدة. ويسعدنا أن نتعاون مع مجموعة اينوك ونتطلع إلى تمكين موظفيها في رحلتهم نحو الصحة والعافية".

وسيتم توزيع أكثر من 200 بطاقة كبار الشخصيات على موظفي اينوك، ما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى وسائل العلاج المتميزة في خمسة مستشفيات و25 مركزاً طبياً تابعاً لميدكير. كما ستدعم ميدكير مجموعة اينوك في حملاتها للتوعية الصحية، لتعزيز ثقافة الرعاية الصحية الاستباقية بين الموظفين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخراً تكريم مجموعة اينوك باعتبارها أول شركة للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بتزويد 78 موظفاً بمهارات الإسعافات الأولية للصحة النفسية. وعزز التدريب التزام المجموعة بالمساهمة في استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 وخلق بيئة عمل صحية وداعمة للجميع.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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