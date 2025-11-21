أبوظبي: أعلنت "ايدج"، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إكستشينج إنكوم كوربوريشن" (EIC) (بورصة تورونتو: EIF) تهدف إلى البناء على قدرات المؤسستين في مجالات الطيران والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

ويجمع التعاون الجديد بين خبرات شركة "EIC"، وشركتها التابعة "بي إي إل إيروسبيس" PAL Aerospace، في تطوير الطائرات المأهولة للمهام الخاصة وأنظمة إدارة المهام، وريادة "ايدج" في تطوير الأنظمة الجوية غير المأهولة والذكاء الاصطناعي. وتتكامل هذه القدرات المعززة مع أولويات الدفاع الكندية المتطورة، ومع رسالة "ايدج" الرامية إلى دعم وتعزيز القدرات الدفاعية السيادية.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وكندا، ودعم تطوير الأصول المخصصة للمهام الخاصة التي يتم تشغيلها وفق نموذج "المقاول يملك ويشغل" (COCO).

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن شركة إكستشينج إنكوم كوربوريشن

"إكستشينج إنكوم كوربوريشن" هي شركة متنوعة الأنشطة تركز على الاستحواذ، وينصب تركيزها بشكل أساسي على قطاعي الفضاء/الطيران والتصنيع. وتتبع الشركة استراتيجية استحواذ منضبطة لتحديد الشركات الراسخة والمربحة التي تمتلك فرقاً إدارية قوية وتحقق تدفقات نقدية ثابتة وتعمل في أسواق متخصصة وتتمتع بفرص للنمو العضوي. وتتوفر معلومات إضافية حول الشركة، بما في ذلك جميع الإيداعات العامة، على موقع (www.sedarplus.ca).

نبذة عن شركة بي إي إل إيروسبيس

شركة "بي إي إل إيروسبيس" عضو في عائلة شركات "إكستشينج إنكوم كوربوريشن"، وهي شركة كندية عالمية تعمل في مجال الطيران والدفاع. وتُركز الشركة على المهام الخاصة وحلول الدعم أثناء الخدمة وهندسة وتعديل الطائرات وتدريب إدارة موارد الطاقم. كما تحظى الشركة بتقدير دولي من الحكومات والجيوش والقطاع الصناعي بفضل التزامها بالتسليم في الوقت المحدد وضمن الميزانية، بالإضافة إلى معدلات الموثوقية العالية. وتوفر بي إي إل إيروسبيس جهة مسؤولية واحدة لبرامجها، وتفخر بكونها الخيار الموثوق للعملاء حول العالم.

