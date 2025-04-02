ريو دي جانيرو، البرازيل: وقّعت ايدج، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية جديدة مع مركز إدارة وتشغيل نظام حماية الأمازون "سينسيبام"، والذي يتبع لوزارة الدفاع البرازيلية ويختص بإدارة وحماية منطقتي الأمازون القانوني والأمازون الأزرق.

وتؤكد تلك الاتفاقية مجدداً على التزام ايدج و"سينسيبام" بمواصلة العمل المشترك، فخلال معرض "موسترا بيد" في برازيليا العام الماضي، وقّع كل من "سيات" و"سينسيبام" خطاب نوايا للحصول على نظام اتصالات فائق الأمان. وسيجري اعتماد النظام بالشراكة مع سيات، الشركة البرازيلية المتخصصة بالأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة، والتي تمتلك مجموعة ايدج حصة 50 بالمئة فيها.

ويدمج نظام الاتصالات الآمن بين هاتف كاتم "إكس 3 إم" الذكي فائق الأمان من ايدج مع رابط اتصالات الأقمار الاصطناعية وبرمجيات القيادة والتحكّم من سيات، إلى جانب أجهزة الراديو المشفرة من طراز 9001R ورابط "ساتكوم SATCOM "من "سيات " وبرنامج القيادة والتحكم، وأجهزة الراديو من شركة الصناعات العسكرية البرازيلي" IMBEL ".

وبصفته حلاً مصمماً خصيصاً، يوفر النظام مزايا هائلة لعملاء مجموعة ايدج في البرازيل وأمريكا اللاتينية، حيث يقدّم اتصالات عالية الموثوقية والأمان في بيئات العمليات النائية والأكثر صعوبة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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