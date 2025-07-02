علي بن حرمل الظاهري: "إن استثمارنا في مجموعة بيز يأتي تماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد الرامية إلى رسم ملامح مستقبل التدريب والتطوير المهني في المنطقة."

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة المعارف"، الشركة الإقليمية التابعة لــ "نما للتعليم" والرائدة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استحواذها على "مجموعة بيز"، واحد من كبرى شركات التدريب والتطوير في المنطقة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور "مجموعة المعارف" الإقليمي، وتوسيع نطاق الحلول التدريبية والاستشارية التي توفرها لا سيّما في مجالات التعلم الرقمي وتسخير التقنيات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وغيرها.

وبحضور عدد من القيادات التنفيذية من الطرفين، وقع الاتفاقية الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة "نما للتعليم"، وهازل جاكسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "بيز".

وبفضل خبراتها الواسعة التي تمتد لثلاثة عقود في تقديم تجارب تطويرية فعّالة في القطاعين العام والخاص، ستساهم "مجموعة بيز" في تحقيق إضافة نوعية لجهود "مجموعة المعارف" في الارتقاء بالإمكانات والكفاءات البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجاهزيتها لمواجهة التحديات واغتنام الفرصة السانحة من خلال حلول تدريبية واستشارية فعّالة ومبتكرة.

وعقب الاستحواذ، ستواصل المجموعتان العمل تحت فرق القيادة ذاتها واسميهما التجاريين الحاليين مما يضمن استمرارية الأعمال لجميع العملاء والشركاء.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة " نما للتعليم": "إن استثمارنا في مجموعة بيز يأتي تماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد الرامية إلى رسم ملامح مستقبل التدريب والتطوير المهني في المنطقة، ونتطلع من خلال دمج الإمكانات الاستراتيجية التي تتمتع بها مجموعة المعارف مع الخبرات الطويلة وتجارب التعلم المبتكرة التي توفرها مجموعة بيز إلى إرساء منصة فعّالة ومتميزة لتمكين الأفراد والمؤسسات من الازدهار والنمو في عالم متسارع التغيير، وذلك في خطوة تعكس إيماننا المتواصل بأهمية التعاون وتوحيد الإمكانات لقيادة لتحقيق تأثير مستدام في شتى المجالات."

وقالت هازل جاكسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيز: "نعتز بما حققته "مجموعة بيز" على مدار الثلاثين عاماً الماضية، في حين يُمثل توحيد جهودنا مع "مجموعة المعارف" خطوةً محوريةً تُمكّننا من توسيع نطاق عملنا وانتشارنا ومواصلة تقديم تجارب تعلمية تحويلية، متطلعين إلى نشهد الإمكانات والآفاق الجديدة التي يتيحها هذا الاستحواذ."

من جهته، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المعارف": "تُعد مجموعة المعارف من بين المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات تدريبية واستشارية عالية الجودة تلبي احتياجات القطاعات الاستراتيجية. واليوم، نعتز بتوحيد جهودنا مع مجموعة بيز لنوسع نطاق خدماتنا لتحاكي احتياجات العملاء وتوفر حلولاً مبتكرة قائمة على التكنولوجيا والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وترتقي بكفاءة الخدمات التي نقدمها للشركاء في القطاعين العام والخاص."

وتلتزم "مجموعة المعارف" بدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومخصصة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة. وتسعى المجموعة إلى تطوير حلول تدريبية واستشارية فعّالة تستجيب للتطورات المتسارعة وتلبي احتياجات القطاعات المختلفة، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق الريادة الإقليمية والدولية. وتشمل خدمات "مجموعة المعارف" حلولًا متكاملة تغطي مجالات التدريب والتطوير، والاستشارات الاستراتيجية، وتقييم المواهب، والتعلم التحويلي وحلول الدفاع والأمن. وبفضل شراكاتها مع نخبة من كليات الأعمال العالمية والجمعيات المهنية المعتمدة على المستويين المحلي والدولي، تواصل المجموعة تقديم حلول تدريبية فعّالة تسهم في تحقيق أهداف المؤسسات وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

لمعرفة المزيد حول مجموعة المعارف وحلولها التدريبية والاستشارية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.kgc.com/ar

نبذة عن "مجموعة المعارف":

تُعد "مجموعة المعارف" واحدة من أبرز الجهات الرائدة في تقديم حلول تدريبية واستشارية متكاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباعتبارها جزءًا من "نما القابضة"، تستفيد المجموعة من شبكة شراكاتها العالمية وخبراتها المحلية لتقديم حلول تدعم التطوير المؤسسي وتعزز من استدامة النمو في القطاعات العامة والخاصة. قم بمعرفة المزيد من خلال زيارة موقعنا الالكترونيwww.kgc.com .

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