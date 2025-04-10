أبوظبي: وقعت مجموعة المسعود، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في أبوظبي، اتفاقية استراتيجية مع "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة في مجال الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع التعاون مع مراكز خدمة "المسعود" في مجال زيوت التشحيم، كما تمتد مجالات الاتفاقية لتشمل أعمال المسعود للسيارات والقطاع الصناعي في المجموعة، ما يعزز العلاقة طويلة الأمد بين الشركتين.

وتعد "أدنوك فويجر"، التي يتم تصنيع منتجاتها في الدولة ، وبيعها من قبل "أدنوك للتوزيع"، العلامة الرائدة في سوق زيوت التشحيم في الإمارات العربية المتحدة. وتتمتع أدنوك للتوزيع بمكانة فريدة على مستوى السوق بفضل مجموعتها الواسعة من المنتجات، ما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة لأعمال المسعود للسيارات والقطاع الصناعي التابع للمجموعة.

ويتماشى هذا التعاون مع التزام "المسعود" بدعم السوق الإماراتي والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في درجة القيمة المحلية المضافة (ICV) في الدولة. ويؤكد إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة التزام المسعود المستمر بمبادرة "اصنع في الإمارات"، والاستثمار في قدرات التصنيع الإماراتية لدفع النمو المستدام على مستوى الدولة.

وتعليقاً على الإعلان، قال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة المسعود: "نفتخر بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع أدنوك للتوزيع، والتأكيد على التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني الإماراتي. تساهم هذه الشراكة في تحقيق أهدافنا الرئيسية عبر كافة أقسام وشركات مجموعتنا. كما يؤكد هذا التعاون على قيمنا المشتركة والمتمثلة في ضمان التميز التشغيلي، بالإضافة إلى تمتين علاقتنا طويلة الأمد، ما يمهد الطريق للاستثمار في المزيد من الفرص والحرص على النمو المستقبلي."

من جانبه، قال المهندس صابر محمد العماري، نائب رئيس دائرة الزيوت وزيوت الأساس والمنتجات المتخصصة: "تمثل شراكتنا مع مجموعة المسعود " خطوةٍ استراتيجية هامة لتوسيع نطاق توزيع زيوت "أدنوك فويجر"، العلامة الرائدة في سوق زيوت التشحيم في الإمارات العربية المتحدة. كما نؤكد التزامنا بخلق قيمة طويلة الأجل لشركائنا وعملائنا، ودعم نهج النمو والتنوع الاقتصادي في الإمارات، وذلك عبر تزويد شركة إماراتية رائدة بزيوت التشحيم عالية الأداء والمصنوعة محلياً في الدولة الإمارات."

وتشتهر المسعود بمنظومتها المتكاملة من التحالفات الممتدة لعقود من الزمن مع جملة من المؤسسات الإماراتية الرائدة، وتحافظ "أدنوك للتوزيع" على مكانتها كشريك موثوق خلال هذه المسيرة التعاونية المتميزة بالنمو والابتكار.

وتواصل المسعود إقامة الشراكات الفاعلة على مستوى الدولة، معززة مكانتها كمساهم حيوي في دفع نمو قطاعي السيارات والتصنيع في الإمارات، مؤكدة التزامها بضمان التقدم الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مجموعة المسعود

تأسست "مجموعة المسعود" عام 1970، وكانت أول شركة مسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بسجل تجاري رقم 1. تعد "المسعود" الوكيل الحصري المعتمد لعلامات تجارية عالمية عديدة مثل نيسان وإنفينيتي ورينو وبريجستون وإم تي يو وفولفو بنتا ونيديك ليروي سومر وشاحنات رينو وشاحنات يو دي، كما تمتلك مجموعةً من الشركات والعلامات التجارية المحلية التابعة لها.

وفي سبيل دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، تقدم "المسعود" مجموعة واسعة من الحلول الصناعية للقطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، المرافق، الخدمات البحرية، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية والبناء المعياري. كما تقدم خدماتها لمختلف قطاعات البيع بالتجزئة، بما في ذلك السيارات وملحقاتها. وأطلقت "المسعود" مؤخراً أول حل شحن محلي الصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الطاقة الشمسية لشحن السيارات الكهربائية والسفن البحرية الهجينة.

وتدير "المسعود" منافذ البيع بالتجزئة "فيرست ستوب" و"أوتو سيرف" داخل محطات "أدنوك" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات السيارات. كما تمتلك وتدير ما يقرب من 40 عقاراً بارزاً في جميع أنحاء العاصمة تتراوح من صالات العرض إلى المكاتب، فضلاً عن شبكة من مراكز خدمات ما بعد البيع ومراكز السيارات المستعملة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم اختيار "مجموعة المسعود" بين أفضل 100 شركة عائلية عربية من قِبل مجلة "فوربس" لمدة عامين على التوالي، وهي توظف أكثر من 3000 موظف من 54 دولة. وتركز المجموعة على أجندة توطين نشطة وبرامج تدريبية لتطوير المهارات المهنية للإماراتيين خلال العمل، كما تملك برنامجاً واسع النطاق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في أبوظبي، وتدعم المبادرات الرياضية في العاصمة، والتي يديرها مجلس أبوظبي الرياضي.

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