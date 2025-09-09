تسعى الشركة إلى أن تصبح الاسم العالمي الرائد في مجال منتجات الاستثمار البديلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لخدمة المستثمرين من المؤسسات والأفراد على السواء، لا سيما في الدول ذات الأغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ستتولى "بلو فايف" ( BlueFive ) دعم شركة "سدرة المالية" ( Sidra Capital ) في عملية تخصيص الأصول والاستثمار فيها.

تفخر كلّ من مجموعة المرجان (Al Murjan Group)، وهي إحدى مجموعات إدارة الأعمال العائلية المرموقة في المملكة العربية السعودية، وشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، المنصة الاستثمارية العالمية، بالإعلان عن إبرام شراكة استراتيجية للمشاركة في تطوير منصة عالمية للتمويل الإسلامي.

بموجب الشراكة، ستقوم الشركتان باستثمارات متبادلة في وحدات إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التابعة لهما: حيث ستستحوذ شركة "بلو فايف" (BlueFive) على حصة أقلية هامة في شركة "سدرة المالية" (Sidra Capital)، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات إدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتخصصة في الأصول الخاصة (العقارات والتمويل الخاص). وفي المقابل، ستستحوذ مجموعة المرجان (Al Murjan) على حصة أقلية هامة في شركة "بلو فايف 786" (BlueFive786)، ذراع الاستثمار الجديدة التابعة لشركة "بلو فايف" (BlueFive)، والمتخصصة في مجال الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. انطلاقاً من مقرّها الرئيس في سنغافورة، ستعمل "بلو فايف 786" (BlueFive786) على تقديم منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل خطط التقاعد والإدخار، لقاعدة عملائها من المدّخرين والمتقاعدين في دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا، ماليزيا، بنغلاديش، بروناي، وسنغافورة. وفي إطار الصفقة، ستعمد "بلو فايف" (BlueFive) إلى تأسيس مكتب محلي في مدينة الرياض، وتعمل بشكل نشط إلى جانب شركة "سدرة المالية" (Sidra Capital)، على إدارة الاستثمارات وتنفيذها في المملكة العربية السعودية.

ستساهم هذه الشراكة في تحسين إمكانية وصول الطرفين إلى فرص الاستثمار العابرة للحدود، واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية. كما ستتيح لهما تطوير منتجات استثمارية مشتركة وأدوات استثمارية بعلامات تجارية مزدوجة، بما يمكّن العملاء من المؤسسات والأفراد من الوصول إلى استراتيجيات استثمار إسلامية رفيعة المستوى.

هذا وفي إطار هذه الصفقة، سينضم كلّ من السيد حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، والسيد ياسر باجسير، الشريك المؤسس لشركة "بلو فايف" (Blue Five)، إلى مجلس إدارة "سدرة المالية" (Sidra Capital). وسيمثل مجموعة المرجان (Al Murjan Group) في مجلس إدارة "بلو فايف 786" (BlueFive786) كل من السيد توفيق باحمدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة المرجان (Al Murjan Group) وعضو مجلس إدارة "سدرة المالية" (Sidra Capital)، والأستاذ شاهِد شيخ، عضو مجلس إدارة مجموعة المرجان القابضة (Al Murjan Group).

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد توفيق باحمدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة المرجان (Al Murjan Group) وعضو مجلس إدارة "سدرة المالية" (Sidra Capital): "تبني هذه الشراكة الاستراتيجية مع ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) على العقود من الخبرة التي تتمتع بها شركة ’سدرة المالية‘ (Sidra Capital) في مجال التمويل الإسلامي، وتدعم هدفها بالتحوّل إلى شركة رائدة معترف بها عالمياً في مجال التمويل الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. من خلال الجمع بين الخبرة العميقة والجذور الراسخة لشركة ’سدرة‘ في منطقة الخليج، والمنصة المبتكرة التي تملكها ’بلو فايف‘ (BlueFive)، وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الديناميكية في جنوب شرق آسيا، نسعى إلى إنشاء صلة وصل فعالة للاستثمار الأخلاقي العابر للحدود. تتميز هذه الشراكة بأنها مبنية على التزامنا المشترك بالقيم والكفاءة، والرغبة في تزويد عملائنا حول العالم بإمكانية الوصول إلى حلول استثمارية متقدمة ومبنية على المبادئ الإسلامية."

من جانبه، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "نحن ممتنون للثقة التي منحنا إياها الشيخ عبدالرحمن بن محفوظ، ونتطلع إلى التعاون مع مجموعة المرجان (Al Murjan) بهدف التأسيس لإرث يتحدى الزمن في مجال الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ومن خلال ضمّ جهودنا مع شركة ’سدرة المالية‘ (Sidra Capital)، نسعى إلى إعادة تشكيل معالم منتجات وحلول الاستثمار غير المتاحة حالياً في أسواق النمو ذات الأغلبية المسلمة."-انتهى-

