- المُجمع السكني العصري في قلب دبي فستيفال سيتي الذي يوفر لسكانه مساحات طبيعية فضلاً عن قربه من المدارس ومُختلف مرافق الترفيه والتسلية.

- المشروع الجديد يضم ما يزيد عن 350 وحدة سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة الفطيم العقارية، الذراع العقارية لمجموعة الفطيم، عن إطلاق مشروع “البادية تيراسز" ، الوجهة السكنية الجديدة في قلب مُجمّع البادية الواقع في دبي فستيفال سيتي.

ويضم المشروع الجديد مجموعة من الأبراج السكنية متوسطة الارتفاع التي تحتضن العديد من المرافق الداخلية المتميزة. كما يضم المُجمع مساحة عامّة واسعة تحتوي على منطقة متعددة الاستخدام للراحة والترفيه والاسترخاء. وتقع الساحة الداخلية المخصصة لألعاب الأطفال في وسط المبنى، بالإضافة إلى حوض للسباحة وصالة رياضية كبيرة وغرفة لتغيير الملابس تجعل من المُجمع السكني الوجهة المثالية للأسر الناشئة.

واستوحى المُجمّع الجديد اسمه من المساحات الخضراء المُذهلة المحيطة به، لتقريب سكانه من الطبيعة من خلال أربع حدائق عامّة على أسطح المباني وأربع صالات عامّة خضراء على منصّات المبنى، كما يتيح للسكان الاستمتاع بالمناظر الرائعة لأفق دبي من منازلهم.

يهدف المشروع المقرر استكماله خلال 24 شهراً إلى الارتقاء بالمُجتمع السكني القائم حالياً في دبي فستيفال سيتي ومُجمّع البادية من خلال تشييد مجموعة من المنازل المُصممة بعناية لتلبية المتطلبات الجديدة للأسر الناشئة.

ويقع المشروع، الذي صُمم خصيصاً لتعزيز تقارب المجتمع من خلال ما يوفره من تجارب سلسة، على مقربة من مدرسة ديرة الدولية، والمدرسة العالمية الأمريكية، ودبي فستيفال سيتي مول، وفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وكراون بلازا، وهوليدي إن وفستيفال تاور.

سيضم مشروع تراسات البادية 132 وحدة بغرفة نوم واحدة، و193 وحدة بغرفتي نوم، و26 وحدة بثلاث غرف نوم. حيث تبدأ مساحات الغرف من 749 قدم مربعة لغرفة النوم الواحدة، و1,183 قدم مربعة للغرفتين، و1,942 قدم مربعة للغرف الثلاثة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد عبدالله حاج علي، مدير المجموعة للمشاريع متعددة الاستخدامات في مجموعة الفطيم العقارية:

"تم تصميم تراسات البادية بمنتهى العناية لتلبية كافة الطلبات المتزايدة في دبي على العقارات الفاخرة في الوجهات النابضة بالحياة في قلب المدينة وبأسعار مناسبة. وينسجم هذا المشروع مع أهداف مجموعة الفطيم العقارية الرامية إلى تطوير مشاريع تدعم السوق العقارية الآخذة بالنمو إلى جانب تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة بشكل سريع لكلٍّ من السكان والمستأجرين على حد سواء".

يقرّب مشروع “البادية تيراسز" سكانه من العروض التي تزخر بها دبي فستيفال سيتي ليعزز من روح المجتمع المحلي. ويوفر المشروع الجديد وجهة مثالية في قلب المدينة بفضل ما يقُدمه من إمكانية الوصول سيراً على الأقدام إلى مُختلف المرافق المحيطة، مثل دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال أرينا (مركز الفعاليات الضخم) والعديد من الفنادق الراقية، بالإضافة إلى سهولة الوصول لشبكات الطرق الرئيسية، والعديد من الحلول المستدامة المتوزعة في جميع أرجائه.

وتابع حاج علي قائلاً: "أسهم توجه الوافدين المتزايد إلى دبي، إلى جانب النمو السكاني والتعافي الإجمالي لاقتصادها في أعقاب أزمة كوفيد-19، في زيادة الاهتمام بالوحدات المخصصة للإيجار. ويُمثل هذا المشروع الخيار الأمثل للعائلات الناشئة وكبار الرؤساء التنفيذيين ومالكي الشركات الراغبين بالسكن على مقربة من مكان العمل ومدارس الأطفال والمطارات الدولية والمرافق الرياضية والصحية، مثل الصالات والملاعب، وغيرها من منافذ التجزئة المفضلة لديهم".

وتستند مجموعة الفطيم العقارية على خبراتها التي تزيد عن أربعة عقود كشركة تطوير عقاري عالمية رائدة، لتفتح آفاق النجاح في قطاع التطوير العقاري في المنطقة. وتلتزم المجموعة بالتفاعل المتواصل مع عملائها وتطوير العلاقات الإيجابية مع المستثمرين والشركاء على حد سواء. وسلطت دبي فستيفال سيتي الضوء على هذا الالتزام على مدى أعوام طويلة بفضل ما قدّمته لسكانها والمستأجرين والزوار من تجارب سلسة ومرافق عصرية مريحة.

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لمحة حول مجموعة الفطيم العقارية:

تتولى مجموعة الفطيم العقارية -الذراع العقارية لمجموعة الفطيم- مهام التصميم والتطوير والشراء والإنشاء وإدارة المشاريع وإدارة البنى التحتية والمقاولات والهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة والعمليات والتسويق وإدارة المبيعات والأصول لكافة المشاريع العقارية العملاقة، بالإضافة إلى تأجير وتشغيل هذه المشاريع بعد اكتمالها؛ حيث تعمل المجموعة على تطوير وتشغيل محفظة بقيمة ملايين الدولارات من الأصول العقارية والاستثمارية الفردية والمؤسسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تتولى الشركة مسؤولية إدارة مجموعة الفطيم للمقاولات، المختصة في تقديم الخدمات الهندسية والإنشائية المتكاملة، والتي تتمتع بسجل حافل بالنجاحات في تطوير المشاريع العملاقة في مُختلف أسواق الشرق الأوسط.

وتتمتع الشركة بمحفظة من خدمات التأجير التي تشمل باقة متنوعة من المباني السكنية والتجارية خارج حدود دبي فستيفال سيتي. وتشمل هذه المحفظة مشاريع مثل الفطيم تاور وفلل القرهود وبرج النهار وقرية صفا وغيرها الكثير.

وتزود الفطيم الهندسية للتقنية، التابعة لمجموعة الفطيم للمقاولات، عملاءها بباقة واسعة من الحلول الهندسية وحلول تكامل الأنظمة. وتعمل الذراع الهندسية لمجموعة الفطيم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتقدم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع البناء بما فيها مجالات تكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة وإدارة المرافق ومنتجات البناء والميكانيك والكهرباء والسباكة وتكنولوجيا البنى التحتية والتحول الرقمي.

وتتضمن أهم مشاريعها الحالية المجمّعات متعددة الاستخدامات المندرجة تحت علامة فستيفال سيتي، وهي دبي فستيفال سيتي، وكايرو فستيفال سيتي، ودوحة فستيفال سيتي.

ويعد كل من دبي فستيفال سيتي وكايرو فستيفال سيتي من المجتمعات السكنية المتكاملة التي تم تصميم مخططاتها الرئيسية لتوفير وجهات سكنية تتيح أرقى أنماط الحياة، فضلاً عما تحتضنه من المرافق المذهلة التي تشمل المجمعات السكنية والتجارية والمؤسسات التعليمية والفنادق من فئة 5 نجوم، والتي تتكامل على النحو الأمثل مع عروض التجزئة والتسلية والترفيه التي توفرها.

لمحة عن الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

شفاء العثمان، مديرة علاقات العملاء، إمباكت بورتر نوفيلي | 971503179974 s.alusman@ipn.ae+