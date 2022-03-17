عز الدين: إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع "أورا" يتوافق مع استراتيجيه المجموعه في إثراء حياة عملائها.

عز الدين: نتعاون مع أفضل الموردين ومقدمي الخدمات التكنولوجية لتوفير كافة سبل الرفاهية لقاطني مشروع كايرو فستيفال سيتي.

القاهرة - أعلنت مجموعة الفطيم العقارية – إحدى شركات مجموعة الفطيم – عن مشروع إطلاق المرحلة الجديدة من وحدات "أورا" السكنية داخل مشروع كايرو فستيفال سيتي، حيث قد بلغت نسبة تقدم الأعمال في "أورا" أكثر من 60 %، الذي يضم 404 وحدة بمساحات تتراوح بين 130 و240 مترا مربعا على مساحة تبلغ 56 ألف و359 متر مربع إجمالاً. ومن المقرر أن يتم تسليمها بالكامل خلال 2023.

ومن جانبه، أعرب المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية عن سعادته، قائلاً: "جاء إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع "أورا" ضمن استراتيجية مجموعة الفطيم العقارية التي تحرص على توفير تجربة فريدة لقاطنيها وإهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المدن الذكية بشكل خاص، حيث تطرح المجموعة وحدات "أورا" بمقدم يبلغ 10% من إجمالي سعرها مع خطة دفع على مدار 8 سنوات، لتتمكن المجموعة بذلك من المعادلة بين توفير خطط سعرية متناسبة لاحتياجات عملائها في مقابل جودة المنتج وعوامل الراحة والأمان وسبل الرفاهية بتقديم الحلول التكنولوجية الحديثة التي تُواكب أحدث المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع أفضل الموردين ومقدمي الخدمات التكنولوجية."

وأوضح عز الدين قائلاً: "تتميز وحدات "أورا" السكنية بكونها وحدات ذكية بالكامل من خلال توفير حلول غير مسبوقة للتحكم عن بُعد في جميع أجهزة المنزل عن طريق الموبايل أبلكشين، فضلاً عن أنظمة البوابات الإلكترونية وأحدث أنظمة التبريد والتدفئة المركزية بجميع المباني داخل المشروع، وذلك بالتعاون مع "إيزي لايف تكنولوجي" المتخصصة في أنظمة تكنولوجيا المدن الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما نقدم خدمات الـQuadPlay بسرعات تصل إلى 1000 ميجابايت بالتعاون مع شركة اتصالات مصر."

وأضاف عز الدين قائلا: "تبنت مجموعة الفطيم العقارية خطة مستنيرة منذ دخولها السوق المصرية، تقوم علي أربع ركائز رئيسية، تتضمن انتقائها أفضل المواقع الاستراتيجية، والتفرد بتقديم مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة لأول مرة لمصر، فضلاً عن تعزيز جودة وكفاءة المشروعات المطروحة، والارتقاء بمستوى خدمات ما بعد البيع لعملائها. فبتوفير أرقى المشروعات السكنية والإدارية والتجارية والسياحية والترفيهية تحت سقف واحد، بات مشروع كايرو فستيفال سيتي الوجهة المفضلة للمستثمرين والباحثين عن الرفاهية المعيشية في مصر حتى بلغت نسبة إنجاز الأعمال به حوالي 80%."

ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الخرسانات والتشطيبات الخارجية وجاري إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والزراعة للمرحلة الأولى من وحدات "أورا" السكنية، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بالكامل خلال العام الحالي. وتتمتع وحدات "أورا" السكنية" بموقعها الاستراتيجي في قلب القاهرة الجديدة والتي تقع بالقرب من كل من مشروع كايرو فستيفال سيتي الإداري “The Podium” والمركز التجاري “Retail Strip”، كما تم اختيار جميع أنواع التشطيبات بعناية أعتماداً على أفضل الموردين، حيث تم تشطيب الوحدات باستخدام أجود أنواع الخامات.

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