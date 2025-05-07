دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت مجموعة الغُرير عن استكمال النسخة الثانية من برنامجها لتطوير مهارات القيادة التنفيذية، بالتعاون مع كلية آي إي لإدارة الأعمال في مدريد، في خطوة رائدة تؤكد التزام المجموعة الراسخ بتنمية القدرات القيادية.

وينطلق البرنامج المدعوم من قسم إدارة الموارد البشرية والثقافة في المجموعة، في إطار مسيرة تحول ثقافي أوسع تهدف إلى إعداد المؤسسة للمستقبل من خلال التعليم والتطوير المستمر.

وتخرجت الدفعة الأولى من القادة من مختلف أقسام المؤسسة في حفل أقيم بتاريخ 1 مايو 2025، بعد برنامج مكثف يتمحور حول مهارات متنوعة تشمل اعتماد الاستراتيجيات الهادفة والقيادة المرنة واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات والتركيز على العملاء.

وإلى جانب ذلك، تقدم المجموعة برنامجاً متقدماً لتطوير المهارات القيادية، وهو موجه للاختصاصيين الطموحين من مستويات متقدمة في جميع أقسام المؤسسة. ويؤكد البرنامج المتقدم على التزام مجموعة الغُرير بتمكين المواهب من جميع المستويات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الغرير: "يشكل الاستثمار في الموظفين استثماراً في المستقبل، حيث تساهم هذه البرامج في رسم ملامح ثقافة النمو المستمر وفي تطوير مهارات القادة لمواجهة تحديات المستقبل".

وتؤكد الشراكة بين الغُرير وكلية آي إي لإدارة الأعمال على التزام المجموعة الراسخ بالاستثمار في كوادرها من خلال توفير برامج عالمية المستوى لتطوير المهارات القيادية. كما تركز الشركة جهودها على تعزيز ثقافة القيادة الهادفة وخلق القيمة وتحقيق التميز المستدام، من خلال تأمين وصول موظفيها إلى أفضل الممارسات العالمية وبرامج التدريب المتقدمة. وتشكل هذه المبادرات عنصراً أساسياً من استراتيجية الغُرير طويلة الأمد والمتمثلة في بناء بيئة عمل ديناميكية تركز على المستقبل.

نبذة حول مجموعة الغُرير

تُعد مجموعة الغُرير واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في الشرق الأوسط، وتشمل أنشطتها خمسة قطاعات استراتيجية مختلفة، وهي الأغذية والنقل والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول. تأسست مجموعة الغُرير عام 1960 بصفتها شركة تجارية صغيرة، وكانت إحدى الركائز الأولى في قطاع الصناعة والتجارة أثناء نهوض دولة الإمارات. وأصبح اسم المجموعة، بتاريخها العريق الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، مرادفاً لإرث الدولة ونهضتها ورؤيتها ومكانتها المرموقة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، وتمتد أنشطتها المتنوعة لتشمل أكثر من 50 دولةً حول العالم ويعمل فيها قرابة 28 ألف شخص. كما تواصل الشركة حفاظها على إرثها العريق الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود من خلال هدفها المتمثل في "السعي نحو الأفضل"، حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها.

نبذة حول كلية آي إي لإدارة الأعمال

تُعتبر كلية آي إي للأعمال، المُعترف بها دوليًا كواحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم، قادةً يُساهمون في الابتكار والتغيير في المؤسسات. يُدرّس أعضاء هيئة التدريس حاليًا طلابًا من 160 دولة على مستوى الدراسات العليا، مُقدّمين برامجًا مثل ماجستير الإدارة، وماجستير المالية، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، والدكتوراه، وبرامج التعليم التنفيذي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من برامج الماجستير المتخصصة في مجالات الأعمال الرئيسية. يُركّز نموذج "أنت الأفضل التالي" التعليمي في كلية آي إي للأعمال على خلق تجارب تحويلية عميقة لكل طالب. تعمل الكلية كجهة مُنظّمة تُكرّس جهودها لمساعدة الطلاب على اكتشاف أفضل نسخة من ذواتهم والسعي لتحقيقها، بهدف إعدادهم لمسارات مهنية ناجحة ومسؤولة في مجال الأعمال. ويرتكز برنامج "أنت الأفضل التالي" على ثلاثة ركائز استراتيجية أساسية: مسارك المهني، وتأثيرك، وهدفك.

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