مسقط، سلطنة عمان – أعلنت مجموعة الطاؤوس – وهي إحدى كبرى مجموعات الشركات في سلطنة عمان – ومجموعة أن أم سي للرعاية الصحية ("مجموعة أن أم سي") – وهي مجموعة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") –عن إبرام شركة الطاؤوس اتفاقية ملزمة قانونًا للاستحواذ على شركة أن أم سي للرعاية الصحية ذ.م.م. في سلطنة عُمان ومركز الأناقة الطبي ش م م في السلطنة أيضاً ("أن أم سي عُمان")، تضم أن أم سي عمان التي تأسست في عام 2016 مستشفيين وست عيادات ومراكز تجميل. تخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق الاعتيادية، ومن المتوقع إتمامها خلال الشهرين المقبلين. وستقدم أن أم سي بعد إتمام الصفقة، خدمات دعم انتقالية خلال الأشهر القليلة التالية لضمان انتقال سلس واستمرار الرعاية المميزة المقدمة للمرضى. هذا ولم يتم الإفصاح عن الشروط المالية للصفقة.

يُعدّ هذا الاستحواذ محوريًا في استراتيجية مجموعة الطاؤوس لتعزيز وتوسيع قطاع الرعاية الصحية الخاص في سلطنة عُمان، وتعزيز الخدمات المُقدّمة من خلال مرافق الرعاية الصحية المتميزة، وتنويع محفظة استثماراتها.

وفي هذ المناسبة صرح سامر جي فانسي – رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاؤوس - قائلاً: "هذا الاستحواذ ليس مجرد امتلاك للأصول؛ بل يهدف إلى ضمان استمرارية الرعاية، وتطوير المهارات، وبناء علامة تجارية محلية قوية في مجال الرعاية الصحية تعود بالنفع على سلطنة عُمان. وهو الخطوة الأولى في رحلة تشكيل منصةً واسعة للرعاية الصحية الخاصة بأسعار معقولة والأفضل من نوعها. لقد كان هذا مثالاً واضحاً على تعاون القطاع العام مع الشركات الخاصة بما يصب في مصلحة الاقتصاد العُماني."

وأضاف سمير الحق، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الطاؤوس: "يمثل الاستحواذ على شركة أن أم سي عُمان دخولاً استراتيجياً إلى قطاع يتمتع بأسس متينة وأهمية وطنية. تتمتع شركة الطاؤوس بمكانة فريدة تُمكّنها من خلق قيمة مستدامة في قطاع الرعاية الصحية في عُمان بفضل رؤاها المحلية العميقة، وأفق استثمارها طويل الأجل، وخبرتها في إدارة الشركات".

كما تأتي هذه الصفقة أيضًا في إطار استراتيجية مجموعة أن أم سي في التركيز على خدمات الرعاية الصحية الأساسية متعددة التخصصات في دولة الإمارات، والتي تشمل تعزيز المرافق الحالية والنمو الاستراتيجي في جميع أنحاء دبي والإمارات الشمالية. ففي مارس 2025، افتتحت مجموعة أن أم سي مركزًا طبيًا حديثاً للأطفال في منطقة المارينا المكتظة بالسكان في دبي، وللمجموعة أيضاً خطط لافتتاح ثلاثة مرافق جديدة إضافية هذا العام تضم مركزاً طبياً جديداً متعدد التخصصات في جزيرة النخلة بدبي.

ومن جانبه قال ديفيد هادلي – الرئيس التنفيذي لمجموعة أن أم سي للرعاية الصحية: " لطالما افتخرت أن أم سي بخدمة السكان في سلطنة عُمان من خلال شبكتها من المستشفيات والمرافق الطبية. وفي الوقت الذي نركز فيه استراتيجيًا على عملياتنا الأساسية وخطط استثماراتنا في دولة الإمارات، نرحب باستحواذ مجموعة الطاؤوس - وهي شركة عُمانية رائدة وموثوقة وراسخة في أعمالها - على أن أم سي عُمان، كما تتمتع مجموعة الطاؤوس بسجل حافل بتعزيز الابتكار والنمو طويل الأمد، وهما دافعان رئيسيان لتقديم رعاية صحية عالية الجودة. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع مجموعة الطاؤوس في الأشهر المقبلة لضمان استمرارية الرعاية للمرضى وانتقال سلس للملكية."

مجموعة الطاؤوس هي شركة عائلية تأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتُعدّ من أكبر مجموعات الشركات في سلطنة عُمان. وتمتلك المجموعة محفظة متنوعة من الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والطاقة والاتصالات والدفاع والضيافة والتدريب، وتبحث باستمرار عن فرص استثمارية في قطاعات جديدة، بما في ذلك التطوير العقاري عالي المستوى، وأسواق رأس المال العالمية، وقطاع الرعاية الصحية الخاص.

وبالإضافة إلى ما سبق فقد عين الطرف البائع شركة ديلويت أند تتش إم إي أند كو إل إل سي مستشاراً مالياً، كما عين شركة دينتونز أند كو فرع عمان مستشاراً قانونياً للصفقة.

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