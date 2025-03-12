الكويت: أخبار رائعة لعشاق ديزني في الإمارات - إنها اللحظة التي كنا ننتظرها جميعاً! مجموعة الشايع، بصدد افتتاح متجرين جديدين لعلامة ديزني في الإمارات العربية المتحدة. هذا صحيح - سيشهد كل من ياس مول في أبوظبي واللمتجر الرئيسي في دبي مول افتتاح متجر ديزني المفضل لدى الجميع في مارس، ليقدما لعشاق العلامة في الإمارات تجربة ساحرة لا مثيل لها للمرة الأولى.

وبهذه المناسبة قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "نحن فخورون جداً بافتتاح أول متاجر ديزني المستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم افتتاح متجر ديزني في أبوظبي والمتجر الرئيسي في دبي قبل عيد الفطر المبارك. نحن على يقين بأن عشاق ديزني من جميع أنحاء الإمارات - والزوار أيضاً - متحمسون لتجربة كل ما تقدمه ديزني؛ لذا ترقبوا بعض الفعاليات الافتتاحية الحصرية خلال شهري مارس وأبريل!"

من جهتها قالت سارة غريوال، نائبة رئيس قطاع التجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة والت ديزني: "نحن سعداء للغاية بافتتاح متجرين من متاجر ديزني في الإمارات العربية المتحدة. ستوفر متاجرنا ذات المستوى العالمي أكثر بكثير من مجرد فرصة بيع بالتجزئة. إنها حقاً تجربة ديزني - وتجربة ساحرة. يمكن للمعجبين التواصل مع قصص وشخصيات ديزني المفضلة لديهم شخصياً وخلق ذكريات جديدة تدوم مدى الحياة. نحن ممتنون لتمكننا من مشاركة هذا مع محبينا في الإمارات العربية المتحدة ولا يسعنا الانتظار للترحيب بالجميع في متجرينا الجديدين في أبوظبي ودبي!"

يمكن للضيوف من جميع الأعمار أن يتوقعوا رحلة تسوق رائعة تغمرهما بروعة ديزني الذي يعرفه ويحبه الجميع في كلا متجرَي ديزني. وسيحتوي المتجران على زوايا Story Arc الخاصة. ستكون هذه التجارب الفريدة من نوعها بمثابة بوابات سحرية تأخذ الضيوف في رحلة خيالية من الحياة اليومية إلى عوالم غير عادية مليئة بالجمال والبطولة والحكايات الخالدة. كل قصة فريدة من نوعها، تتمحور حول الشخصيات، وتلتقط لحظة خاصة من قصتها.

وسيضم المتجران مجسمات ثلاثية الأبعاد للشخصيات المفضلة مثل ميكي ماوس وويني الدبدوب، بالإضافة إلى تصاميم جدارية رائعة مصممة خصيصاً لكل متجر. وسيقدمان مجموعة واسعة من المنتجات من شخصيات وأفلام ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز المفضلة لديهم من خلال إطلاق مجموعات حصرية في الشرق الأوسط. وتشمل الملابس والأزياء والإكسسوارات، والألعاب والدمى، والديكورات المنزلية والمقتنيات.

سيتم افتتاح متجر أبوظبي في 26 مارس في ياس مول الطابق الأرضي، يليه بعد يومين وفي 28 مارس افتتاح متجر دبي في دبي مول الطابق الثاني بالقرب من دبي أكواريوم.

ترقبوا مجموعة من المفاجآت الممتعة والضيوف المميزين وروعة ديزني للاحتفال بهذه المناسبات. لا تنسوا زيارة متاجر ديزني المستقلة الأخرى في المنطقة، في الأفنيوز الكويت ودوحة فستيفال سيتي في قطر.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4000 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والأثاث والمفروشات المنزلية والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

عن شركة ديزني للمنتجات الاستهلاكية

تقدم شركة ديزني للمنتجات الاستهلاكية (DCP)، وهي قسم من أقسام تجارب ديزني، العلامات التجارية والامتيازات المحبوبة إلى حياة العائلات والمعجبين من خلال المنتجات – مثل الألعاب والقمصان والتطبيقات والكتب وأجهزة الألعاب الإلكترونية والعديد من المنتجات الأخرى – والتجارب التي يمكن العثور عليها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بمتجر ديزني، ومدن ملاهي ديزني، ومتاجر التجزئة المحلية والدولية، وكذلك مواقع متاجر ديزني حول العالم. يضم هذا القطاع فرقاً من الخبراء العالميين في مجال المنتجات، والتراخيص، والتجزئة، والفنانين، والقصاصين، والتقنيين الذين يلهمون خيال الناس في جميع أنحاء العالم.

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