· "ألو يوغا" للملابس الرياضية الفاخرة تفتح أونلاين وفي الأفنيوز على مساحة 500 متراً مربعاً مخصصة لإيقاظ الحواس وإلهام النشاط وتعزيز الألفة والانسجام في المجتمع

· الشراكة مع مجموعة الشايع ستتيح للعلامة التجارية مواصلة خططها التوسعية في قطر والإمارات بافتتاح محلات ومواقع تجارة إلكترونية جديدة

الكويت: احتفلت مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، أمس بافتتاح "ألو يوغا"، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في أساليب الحياة العصرية الراقية، موقعها الإلكتروني وأول فرع لها في الأفنيوز في دولة الكويت. ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين الطرفين تعكس استراتيجية النمو لقطاع البيع بالتجزئة لدى مجموعة الشايع، والتي تولي الأولوية لتجربة الزبائن وراحتهم، وإيجاد مجتمع متآلف ومتناغم.

يضم محل "ألو يوغا" الذي يمتد على مساحة 500 متراً مربعاً تجربة غامرة تعكس الرسالة العالمية للعلامة التجارية في تسليط الضوء على الحركات الخاصة المخصصة لإيقاظ الحواس ولإلهام النشاط وتعزيز الألفة والانسجام في المجتمع. وصُمم المحل على أيدي أفضل الخبراء لتكون التشكيلات الحديثة محط أنظار مرتادي المتجر وزواره، بما يشمل الملابس الرياضية عالية الأداء، والأزياء العصرية الراقية التي تحاكي آخر صيحات الموضة.

وتهدف العلامة التجارية التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها إلى الارتقاء بالملابس الرياضية الراقية التي يمكن ارتداؤها أثناء أداء التمارين والأنشطة البدنية، وتتيح في الوقت ذاته التمتع بمظهر أنيق عند استخدامها بشكل يومي، وذلك عبر تشكيلتها الفريدة من الألبسة والمستلزمات الرياضية المصنوعة من مواد عالية الجودة وصديقة للبيئة، والتي تتناسب مع احتياجات الرجال والنساء على حدّ سواء.

وتعليقاً على افتتاح العلامة التجارية في الكويت، قال داني هاريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "ألو يوغا": "تتمتع ’ألو يوغا‘ بميزة التناغم التام مع أسلوب الحياة المتفرد لزبائننا في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لكونها علامة تجارية تدعم الصحة والرفاهية. نتطلع للتواصل مع زبائننا في الكويت من خلال موقعنا للتسوق الإلكتروني وأول فرع للعلامة التجارية الذي سيفتتح أبوابه في الأفنيوز – الكويت. وتشكل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من استراتيجية توسع العلامة التجارية ونمو أعمالها في قطاع تجارة البيع بالتجزئة، من خلال التركيز على تقديم تجربة رائعة وممتعة تضمن الراحة للزبائن في الوقت الذي نتطلع فيه نحو إطلاق علامة ’ألو يوغا‘ في مزيد من الأسواق ".

بدوره، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "يسعدنا اليوم الاحتفال بافتتاح هذا المحل الجديد بالشراكة مع العلامة التجارية الشهيرة ’ألو يوغا‘ من أجل تقديم تجربة فريدة من نوعها لزبائننا. لقد شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية نمواً متزايداً بعدد الراغبين في شراء الملابس الرياضية الأنيقة، ولمسنا توجهاً نحو مواكبة التغييرات في عالم

الموضة من خلال اتباع نمط حياة أكثر صحة وأزياء تستخدم في ممارسة اللياقة البدنية، لذلك نتطلع اليوم للترحيب بزبائننا في محلنا الجديد في الكويت".

ستتواصل رحلة العلامة التجارية "ألو يوغا" في جميع أنحاء المنطقة مع إطلاق المزيد من الفروع ومواقع التجارة الإلكترونية في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، والتي من المقرر افتتاحها في مطلع 2023.

تابعوا المزيد من التفاصيل على إنستغرام me.loa@ أو بزيارة الموقع loyoga.com.kwa.

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ألو يوغا

ألو يوغا، علامة تجارية أمريكية معروفة عالمياً كإحدى أفضل العلامات التجارية في مجال اليوغا واللياقة البدنية. تتميز العلامة بالدمج بين الملابس المريحة والعملية والأنيقة في آنٍ معاً مع الحرص على التشجيع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة.

تأسست ألو عام 2007 في لوس أنجلوس وتحولت إلى علامة رائدة بتصاميمها الرياضية وأقمشتها المرخصة. تتمتع ألو بالأخلاقيات وتدرك التأثير البيئي للمواد المستهلكة كما أنها حاصلة على شهادة الإنتاج المعتمد المسؤول في جميع أنحاء العالم (W.R.A.P) ضمن بيئة عمل إنسانية خالية الاضطهاد ومخالفات حقوق البشر منذ البداية.

مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة من العلامات الأكثر شعبية.

تنتشر المحفظة الاستثمارية للمجموعة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، مع آلاف المحلات والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، بالإضافة إلى التجارة الالكترونية واسعة النطاق والأعمال الرقمية الآخذة في النمو.

وتعمل مجموعة الشايع في مختلف القطاعات التي تضم الأزياء والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية والمطاعم، والبصريات، والصيدلة، والأثاث والمفروشات المنزلية، والتسلية والترفيه. ويجمع زملاء المجموعة الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف العلامات التجارية التي تديرها.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية إلى المقاهي المحلية وخدمة السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل آوتفترز، وبي. إف. تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وذي بودي شوب، وماك، وفيكتوريا سيكريت، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول "مجموعة الشايع" عبر الموقع www.alshaya.com أو من خلال متابعة حسابتهم على فيسبوك وإنستغرام.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ديالا نحلي، مديرة الاتصالات الخارجية

هاتف: + 965 22581703

البريد الإلكتروني: diala.nahle@alshaya.com

أندريا بورمان، مدير مساعد للعلاقات العامة العالمية

هاتف: +917 327 0552

البريد الإلكتروني: Andrea.Burman@aloyoga.com