جدة: حصلت مجموعة السعودية على الجائزة الذهبية كمزود لحلول التقنية لهذا العام في مجال الموارد البشرية، كما حصدت شركة السعودية لهندسة الطيران جائزة ذهبية أخرى لتميزها في التحول الرقمي للموارد البشرية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز رأس المال البشري في الشرق الأوسط، بحضور نخبة من الشخصيات والمسؤولين في مجال الموارد البشرية على مستوى العالم. وتأتي هذه الجوائز تأكيداً على التزام مجموعة السعودية بالابتكار والتميز في إدارة الموارد البشرية.

حصلت مجموعة السعودية على جائزة "توفير الحلول الرقمية" لما تقدمه من حلول متطورة بهدف تبسيط أعمال الموارد البشرية من خلال توحيد البرامج والأدوات المتقدمة. وقد عزز النهج المبتكر لمجموعة السعودية عمليات الموارد البشرية بشكل كبير، مما جعلها أكثر كفاءة وفعالية.

بينما حصلت شركة السعودية لهندسة الطيران على جائزة "التميز في التحول الرقمي للموارد البشرية"، لما حققته من تعزيز خدماتها تلبيةً لاحتياجات القوى العاملة من خلال منصات رقمية متعددة. بما في ذلك تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات. إذ قامت الشركة بتمكين هذه التقنيات نحو تحقيق أهداف التميز التشغيلي.

ومن جانبها، أعربت رانية بنت سامي التركي، مساعد المدير العام التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة السعودية عن فخرها بفرق الموارد البشرية لدى مجموعة السعودية لتفانيهم وتحقيقهم أعلى مستويات التميز والابتكار. إذ تعد هذه الجوائز شهادة على التزام المجموعة المستمر بتمكين أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز أعمال الموارد البشرية وتوفير تجربة مميزة للموظفين".

ويهدف حفل توزيع جوائز رأس المال البشري في الشرق الأوسط التي تنظمه إيكونوميك تايمز، إلى تقدير الإنجازات الرائدة للمؤسسات والأفراد في مجال تطوير أنظمة الموارد البشرية.

حول مجموعة السعودية

تعد مجموعة السعودية إحدى أكبر مجموعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تعمل على دفع عجلة النمو في قطاع الطيران عبر 12 شركة تابعة لها، وتقدم خدمات النقل الجوي، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأرضية، وخدمات الصيانة، والتموين، والطيران الخاص، والعقارات، والتدريب، والخدمات الطبية بمستوى عالمي.

وتحرص مجموعة السعودية على بذل كافة الجهود للمساهمة في إعادة تشكيل منظومة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، عبر تبني مفهوم الابتكار والتجديد، واعتماد نهجٍ فاعلٍ محوره العميل.

-انتهى-

#بياناتشركات