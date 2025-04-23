حصلت مجموعة الزبير للسيارات إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة الزبير في قطاع النقل والمعدات على شهادة ISO 9001:2015 وهي شهادة دولية معتمدة في نظام إدارة الجودة من قبل شركة أنظمة السجلات الموحدة للخدمات والشهادات (URS) ، والصادرة عن هيئة الاعتماد البريطانية (ّ UKAS) حيث تمنح هذه الشهادة للمؤسسات التي تظهر كفاءة عالية والتزامًا واضحاً في إدارة جودة العمليات وتقديم الخدمات، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

نيابةً عن مجموعة الزبير، تسلّم الفاضل الشيخ راشد بن عبد الله الهوتي مدير عام العلاقات الحكومية شهادة نظام إدارة الجودة من المهندس بشير السالم، مدير عام أنظمة السجلات الموحدة للخدمات والشهادات (URS)، وذلك خلال حفل أقيم في مقر مؤسسة الزبير بالعذيبة، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة الزبير ومجموعة الزبير للسيارات.

يُجسد هذا الإنجاز التزام مجموعة الزبير للسيارات بتحقيق رؤيتها الإستراتيجية في تطبيق أعلى المعايير الدولية في جميع أنشطتها، والحرص على تعزيز تقديم تجربة استثنائية للعملاء تتجاوز سقف التوقعات. تعد هذه الشهادات تتويجاً لجهود مجموعة الزبير للسيارات المستمرة في تطوير أعمالها التشغيلية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي بما يواكب أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

وبهذه المناسبة، عبّر الفاضل راشد بن عبد الله الهوتي: عن اعتزازه بهذا الإنجاز، حيث أشاد بالجهود المبذولة في مجموعة الزبير للسيارات، ودورهم المحوري في تطبيق معايير الجودة الدولية وفقاً لمتطلبات شهادة الأيزو الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات القياسية. وقال: أن هذا الاعتراف الدولي يُعد تأكيداً على إلتزام المجموعة بالتميز المستدام وسعيها المتواصل نحو تحقيق أعلى مستويات الجودة في عملياتها من خلال بناء قيمة مستدامة. موضحا: إن إلتزامنا بالجودة لا يعد مجرد توجها إداريا، بل هو ركيزة أساسية من ركائز ثقافتنا المؤسسية، ننطلق منها لبناء تجربة متكاملة ومميزة لعملائنا. وأضاف: “سنواصل الاستثمار في تطوير بيئة العمل وتعزيز مستوى الخدمات بما يتماشى مع تطلعات السوق العماني، ويُرسّخ مكانة المجموعة كمؤسسة رائدة في قطاع النقل والمعدات.

ومن جانبه قال المهندس بشير السالم، مدير عام أنظمة السجلات الموحدة للخدمات والشهادات: في البداية نهنئ مجموعة الزبير للسيارات حصولها على هذه الشهادة، والتي أثبتت من خلال عملياتها إلتزامها بالسير بخطى ثابتة نحو التميز المؤسسي. إن حصولها على شهادة ISO 9001:2015 يعكس مدى جديتهم في تطبيق أعلى معايير الجودة، وحرصهم المستمر على التحسين والتطوير لخدمة عملائهم بكفاءة واحترافية. وأضاف: " نثمن جهود فرق العمل في المجموعة والتي بلا شك أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ونتطلع إلى استمرار التعاون مع مجموعة الزبير في رحلتها نحو المزيد من النجاحات المؤسسية"

علما بأن شركة أنظمة السجلات الموحدة للخدمات والشهادات (URS) ، هي عضو في مجموعة أنظمة السجلات الموحدة للخدمات والشهادات القابضة البريطانية وتصدر شهادات معتمدة من المنظمة الدولية للمواصفات القياسية (ISO) وهي منظمة دولية مستقلة غير حكومية، تضم في عضويتها أكثر من 170 هيئة وطنية متخصصة في تطوير وتطبيق معايير الجودة والتميّز المؤسسي، وتشكل المرجعية الدولية للجهات الساعية لتعزيز الأداء المؤسسي، حيث تحظى مجموعة أنظمة السجلات الموحدة للخدمات والشهادات القابضة باعتمادات واعترافات من هيئات اعتماد دولية مرموقة مثل UKAS وEIAC وغيرها، وتزاول عملياتها في أكثر من 55 دولة حول العالم.

هذا، وتحتوي مجموعة الزبير للسيارات تحت مظلتها عددًا من أبرز العلامات التجارية الدولية في قطاع السيارات بسلطنة عُمان، من بينها ميتسوبيشي موتورز، وفوسو التابعة لمجموعة دايملر، بالإضافة إلى شاحنات فولفو وشاحنات رينو. كما توفر المجموعة حلولًا متكاملة في مجال المركبات التجارية والخدمات المرتبطة بها إلى جانب شركة سيارتي للتأجير وبيع السيارات المستعملة.

يعزز هذا التقدير ريادة مجموعة الزبير للسيارات في قطاع السيارات في سلطنة عُمان، ويؤكد التزامها بتقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى، وتفانيها في دفع عجلة التميز في صناعة السيارات في سلطنة عمان

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